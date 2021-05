“Chicotito”

Accidente expone miseria de algunos por unos tomates

Pasaban hasta por encima de un cuerpo para robarlos

Les tunden en redes sociales y bien que merecido

Mala señal para nuestras futuras generaciones

Dora González tentada por las ínfulas caciquiles

“Cayó una “ballena” del metro de la Ciudad de México, causando 24 muertos y decenas de heridos, pero no caen los responsables…”

Juan Pueblo

Un trailero se mató esta mañana al quedarse sin frenos y saltar de su camión en movimiento, triste y lamentable, pero más terrible e inadmisible la reacción de gente del rumbo que incluso brincaba el cuerpo del chofer para robarse el tomate que iba en la carga…..APROBADO.- Ya les tundieron en redes sociales al ver el cinismo de esas personas, hombres en su mayoría, y hasta creemos que se quedaron cortos, puesto que el hambre vieja, la verdadera necesidad o el afán gandalla que suele identificarnos los llevó a robarse el tomate, casi casi sin limpiar las gotas de sangre con que quedaron salpicados los frutos procedentes de Sinaloa. Pena ajena que ha merecido la crítica nacional e internacional, y aunque en los comentarios nos tunden a todos los duranguenses, tal vez lo merecemos, pero dudamos que todos seamos de esa estirpe, de esa calaña en la que el dolor de otros se interpuso entre el gorilesco y absurdo propósito de robarse unas cuantas verduras que si acaso servirán un par de días en casa, pero después habrán de podrirse en el mejor de los casos. Pena ajena que, en serio, cala, porque no todos los duranguenses somos así, no todos llevamos la disposición de apoderarnos de lo que no es nuestro, aunque de momento no se conozca a su dueño. Absoluta falta de respeto, de empatía y de una pérdida de valores entre nuestra sociedad que preocupa, que debe preocupar a muchos, porque no son buenas señales para la convivencia armónica en la que debíamos estar pugnando todos en todo momento. Así es…..ORDEN.- No exageremos ni hallemos culpables antes de tiempo, pero…por lo pronto, el desplome de una trabe del metro de la Ciudad de México está haciendo añicos el futuro político tanto de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum como de Mario Delgado…..CULPABLES.- Autoridades esperan las conclusiones de una empresa noruega ya contratada para investigar las causas del lamentable accidente, pero todas las miradas se dirigen a los tres arriba anotados. Marcelo la construyó, Delgado, como tesorero del gobierno, autorizó los dineros y Claudia debió reparar las deficiencias que causaron la tragedia…..VERGÜENZA.- La crítica internacional hacia México gira ahora en torno a que, no obstante el tamaño de la desgracia, 24 o más muertos y decenas de lesionados debidamente confirmados, es hora que ningún funcionario, por dignidad o por vergüenza, presenta su renuncia. “Nadie se irá antes de que se tengan las conclusiones”, dijo la jefa de gobierno cuando le preguntaron si no renunciaría la directora del metro. Tal vez tenga razón, que sea preciso esperar a las conclusiones de los europeos, pero por vergüenza, si no existiera algo de decencia, Florencia Serranía, directora del metro, debió irse antes de que le comprueben que no hizo su trabajo, que nunca atendió las denuncias de anomalías en la trabe a pesar de que eran evidentes y todo mundo sabía de ellas, sobre lo que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en su “mañanera”: No caer en el terreno de la especulación ante estos hechos, y remarcó que su gobierno respaldará la postura del gobierno de la Ciudad de México, y precisó: “A partir de eso (peritajes e investigaciones sobre el colapso) se va a fincar la responsabilidad. No podemos caer en el terreno de la especulación, mucho menos en el de culpar sin tener las pruebas de los responsables…”. O sea, hay responsables, culpables pues, de eso no hay duda, pero…los principales sospechosos son casi casi sus compadres. La pregunta sería si aún así se les castigará o hallarán los chivos expiatorios que vengan a salvarlos para que puedan preservar sus aspiraciones políticas, por momentos desbordadas y evidentes…..ALTO.- Nunca propusimos votar por tal o cual partido político, y menos por PRI, PAN, o PRD. Lo que hemos sugerido es analizar a candidatos y partidos y sus propuestas sobre todo, sus ofertas de campaña, pero entonces, solo entonces, decidir a quién darle nuestro sufragio, toda vez que hay partidos chiquitos que van en solitario y no amafiados que pudiesen resultar confiables, hay candidaturas independientes que quizá resulten mejor que los ya conocidos. Miente quien diga que estamos promoviendo al PRIANRD, no tenemos el más mínimo interés en que triunfe ninguno de ellos. Triunfarán los candidatos y partidos que diga la mayoría de los ciudadanos, no los que propongamos nosotros porque, además, no vamos a proponer a nadie. La ley nos prohíbe meter nuestra cuchara de esa forma al proceso electoral…..REVERSA.- La alcaldesa Dora González Tremillo extraña mucho los tiempos del dominio pleno de un solo partido, donde el señor presidente municipal era dueño de todo lo que alcanzaban a distinguir sus ojos y sus representados prácticamente eran sus fieles servidores. Su problema con el exdirector del sistema de aguas de Canatlán, Fernando Galván Mireles, se agravará cuando le demuestren que no tenía ninguna razón para mandarlo detener y todavía mantenerlo tras las rejas durante 48 horas sin un mandato judicial. No es secuestro, como se dijo en un principio, por tanto no es tan grave el señalamiento, pero…chica le viene a la alcaldesa canatleca con sus ínfulas caciquiles que se creían olvidadas en nuestros días, pero que, como podemos comprobar, siguen existiendo en los municipios del interior. 