“Chicotito”

Aparecen primeras “luces” en tragedia del metro

La directora del sistema era también “constructora”

Imagen y semejanza con la súper Durango-Mazatlán

Muchos vagos se colaron a la vacuna como “maestros”

Injusto con nosotros el presidente López Obrador

“Florencia Estefanía, directora del metro de la Ciudad de México, de pronto se convirtió en constructora del sistema de transporte, con razón…”

Están saliendo los “prietitos” de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y, como adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador: Se conocerá toda la verdad y a los responsables se les fincarán las culpas que, por ahora, flotan en la posibilidad del olvido…..BILLETES.- El portal Latinus, de Carlos Loret de Mola, publica hoy un reportaje en el que explica cómo, la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, Florencia Estefanía, de la nada y sin la más mínima capacidad técnica, se convirtió en constructora del metro. No nos extrañemos por qué se vino abajo la trabe y no nada más la línea 12, sino varias del sistema, están para el arrastre, por decir lo menos…..CALIDAD.- No sabemos de dónde sacaron a la señora Estefanía, pero imaginamos que es amiga de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de otra forma cómo la puso en el cargo y cómo la defendió el día de la desgracia, pero la catástrofe es consecuencia directa de la irresponsabilidad de la directora, por no haber levantado la voz de alarma cuando le dijeron que la estación Olivos estaba a punto de venirse abajo. Muchos meses antes le advirtieron del riesgo en que estaba no una ni dos, sino varias “ballenas” por desplomarse, ella sostiene que en 2019 y 2020 se revisaron minuciosamente y no se hallaron elementos para desconfiar de las instalaciones o anticipar un desplome, además debemos entender que no tiene capacidad para opinar al respecto…..TEMORES.- No adelanten vísperas, dicen tanto el presidente López Obrador como Sheinbaum, pero una leve sospecha nos está obligando a pensar que la señora Estefanía traía de constructores a una bola de vagos que encontró por ahí en algún crucero, que sabían de edificación lo que nosotros dominamos de cardiología. Una copia fiel y aumentada de lo que pasó acá en la súper Durango-Mazatlán, que la edificaron en su mayoría las constructoras de los entenados de Vicente Fox y los amigos de Felipe Calderón. Se robaron todo lo que pudieron y entregaron lo que Dios les dio a entender, y aunque calificaron el proyecto como “El portento de la ingeniería mexicana…” resultó el portento de las rapacerías políticas mexicanas. Es una carretera hartamente defectuosa con mil y uno problemas para los usuarios en la que han muerto decenas o cientos de viajeros cuando pagaron por transitar un camino dizque de alta seguridad. Los ladrones constructores se robaron el presupuesto íntegro de la obra hidráulica (todo lo relativo a la canalización de las caídas de agua) precisamente para evitar que el líquido y lo que arrastre a su paso vaya a dar a la cinta asfáltica. Es hasta ahora cuando el personal de CAPUFE ahí como que medio anda reponiendo la obra hidráulica, pero ni termina y ni terminará, porque se trata de una obra titánica, muy grande, que se llevará meses o años y mucho dinero, dinero que no existe, mientras, cada año o de manera frecuente se presentan derrumbes, a veces con agua, luego sin ella, pero esos problemas son los que han provocado infinidad de accidentes. Y el camino en sí es una verdadera “trampa mortal” en sus doscientos treinta y tantos kilómetros. Muchos de los túneles tienen destapadas sus alcantarillas, otras veces colocan señales naranja justo a la vuelta de la curva, cuando ya no se puede evitar chocarlas. Pues bien, mucho nos tememos que lo que sucede en la súper Durango-Mazatlán es lo que está pasando en la Ciudad de México, por haber puesto como directora del metro a una amiga de la jefa de gobierno, obviamente sin la más mínima capacidad técnica por un lado, y por sus desmedidas ambiciones por la otra, puesto que al ver la posibilidad de hacer negocios, de pronto se convirtió en constructora y, mira qué casualidad, también pronto empezó a ganar licitaciones, aunque sus entregas de obra hayan sido un gran lastre que ya empezó a pasar facturas, pero que es posible siga causando desgracias, dado que los trabajadores del metro aseguran que los riesgos de otra tragedia están presentes las 24 horas del día en el transporte capitalino. Han sido muchos años de abandono y de subejercicio…..ORDEN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador generalizó antier respecto a los medios de comunicación. Nos metió a todos en una canasta de desprecios que quizá algunos no merecemos, y podemos asegurar que Contacto hoy no está entre los que mencionó, sobre lo que aseguró: “Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento. Hay alguna excepción, en realidad no son todos, pero en su mayoría pasan por un “momento de oscuridad” porque se tiene la prensa más lamentable, injusta, tendenciosa, golpeadora y defensora de los grupos corruptos”. Se pasó el jefe de la nación, se mandó hasta la cocina particularmente con medios como el nuestro, que aquí lo tratamos bien los 15 años o más que le llevaron llegar a la Presidencia de la República y sin pagar un quinto, porque hasta ahora ni en las campañas ni en el gobierno ha pagado un quinto a esta publicación que, desde luego, vive de la venta de la publicidad, por una parte y, por la otra, ignora AMLO que la obligación de los medios de comunicación es criticar a los gobiernos para que hagan bien siempre las cosas o para que las corrijan si no las están haciendo bien. Y si un medio no aparece echando lisonja o barbeada nada más para quedar bien, desde luego que no es ni por tendencioso, mucho menos por injusto o por aplaudir a los rateros. Por el contrario, hemos sido de los más críticos a los ladrones, y de eso hay constancias en nuestros escritos diarios, además de los problemas que hemos tenido que encarar con otros niveles de gobierno que no aceptan, que nunca aceptaron regaláramos nuestro respaldo anticipado al actual gobierno. Aparte, critica la “politización” del desplome de la ballena del Metro. El tema por sí solo lo da, es político en su esencia y tiene que politizarse y en un momento dado aprovecharse políticamente para traer agua a su molino. Estamos en tiempo electoral que cualquier error del contrario ha de aprovecharlo el de enfrente, y no se diga de la tragedia. La tragedia tiene nombres y apellidos que habrán de pagarlo por lo menos en las urnas, ya que parece no será posible en la cárcel…..TAPADO.- Antonio Vázquez, de raíces priistas, es el nuevo titular del INEVAP que sustituye al Ing. Juan Gamboa García. Ojalá lo dejen trabajar y que no le hereden a esa caterva de estorbos con que siempre lidió el saliente. Antonio merece llegar y tratar de aplicar sus proyectos…..FRAUDE.- Muchos vagos venidos a más aparecieron vacunados entre los maestros y todavía lo festinaron públicamente. Sobresalen otros que se dicen catedráticos universitarios que por la casa de estudios destacaron más por la altísima disposición al desgarriate que a las clases o a los exámenes. No tenemos problemas con que los hayan vacunado, por el contrario, cada persona vacunada es una potencial persona salvada y apartada de la posibilidad de que siga extendiendo los contagios, pero sí llamó la atención que muchos, por decirse “maestros” salieron presumiendo su vacuna, cuando…no iba por ahí. 