“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Calma, Apolonio se retira hoy o mañana

La auditoría en marcha le impide quedarse

Óscar Erasmo falta a su compromiso

Ándale, que no les pagan a los Generales

Gobierno Federal desesperado en el EDOMEX

“El que no se atreve a ser ingeligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Poncela

Apolonio Betancourt se está despidiendo de nueva cuenta de sus amigos en el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, o mañana, se retirará del Poder Judicial para desactivar la auditoría que está por concluirse…..LEYES.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se asegura que en el esculque que le hizo la Secretaría de Finanzas encontró lindura y media que solo podrá desactivar con otra licencia…..BILLETES.- Es cierto que el único que puede mandarlo a la calle es el Congreso del Estado, pero…su acuerdo de Apolonio para evitar una persecución judicial incluye una segunda licencia que entra en vigor en cualquier rato…..COSECHA.- Mientras tanto, Iván Soto está cosechando lo que sembró a su paso por la oficina de prensa del Municipio. Se jineteó el dinero de muchos medios a los que más de una vez puso a temblar, mientras sus negocios inmobiliarios prosperaron, y ahora no halla cómo ponerse a mano. Luego, como para meter el choclo dos veces, le ha pegado al gobernador Aispuro un día sí y otro también y le pide que lo defienda para no ser el primer preso del pasado, aun cuando el problema lo tiene en el municipio, un gobierno autónomo. No, esto no es tragar perro, ni hacer leña del arbol caído, es entregarle la factura por una de las muchas que hizo al amparo de las hijeces del pasado…..ÉPALE.- Óscar Erasmo Návar estuvo de acuerdo y firmó asumir un papel “de bajo perfil” en los medios en lo sucesivo. No seguir apareciendo en la publicidad universitaria para permitir un relevo terso, sin aspavientos. Pues nada, el señor rector aparece hoy en dos notas informativas que utilizan casi una plana pagada en EL SOL. Una de dos, o no leyó bien el compromiso o, como estila, se lo está pasando por el arco del triunfo, con ganas de cancelarlo, no obstante que el cambio lo tiene ya a las puertas de su oficina y no se llevará mucho tiempo. Es lo acordado, lo firmado, si no quiere que también los auditores empiecen a trabajar en el pasado económico de la casa de estudios…..EUREKA.- Son tantas las derrotas de los Generales de Durango que…ya se pasó de “noviciado”. Algunos aficionados traen el cuento de que don Virgilio Ruiz no ha pagado íntegramente el sueldo convenido con cada uno de los peloteros y que ellos, como suelen reaccionar, han correspondido con puras derrotas, lo que a su vez ha causado un desánimo entre los aficionados, algo absolutamente normal, pero mucho muy lamentable. Así, con solo reveses, el equipo Generales está condenado a su pronta desaparición, algo que sería más lamentable, cuando en la apariencia todo estaba puesto para que se despachara el conjunto verdiblanco. O sea que, al final, si no han pagado a los peloteros, tienen razón en responer con puras derrotas, ¿quién carajos puede vivir con esperanzas o mentiras, que al caso da lo mismo? Es decir, que tanto Águilas Doradas como Generales padecen del mismo dolor: Impago de sus sueldos, por eso sus reacciones en los partidos han sido insuficientes como para hacerse de la victoria. Algo no nos parecía y empezábamos a sospechar que en el fondo hay algo más en las 12 derrotas seguidas de Generales y números parecidos en las Águilas…..NEGOCIOS.- Más de un columnista reveló esta mañana que el Gobierno Federal está buscando una última jugada que le permita enfilar a Alfredo del Mazo a la victoria en el Estado de México. Sugiere el presidente Enrique Peña Nieto que Josefina Vázquez Mota decline la candidatura y la sume a la del perredista Juan Zepeda a fin de reducir los márgenes de derrota a dos de tres. Creen los estrategas priistas que Juan le quitaría más votos a Delfina Gómez que a Del Mazo, y por eso han pedido al PAN que retire a Chepina y decline a favor de Zepeda, toda vez que Josefina no termina de repuntar, y la elección está a menos de un mes, tiempo en el que ya no podrá hacer nada que la saque del tercer lugar en que se encuentra peleando el cuarto precisamente a Juan. Pena ajena, claro, puesto que aun cuando Josefina aceptara retirarse, de poco le serviría a Del Mazo, puesto que Delfina está arriba de él entre diez y quince puntos. Sí, las encuestas pagadas por el PRI marcan una diferencia de uno o dos puntos cuando mucho entre ella y el tricolor, pero en la realidad la maestra le saca más ventaja, y es ahí donde no podrán hacer mucho los tricolores, dado que la elección está ya a la vuelta de la esquina. No se moverá mucho de aquí a las votaciones. Hoy por la noche es el segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura mexiquense, y si Delfina vuelve a ganar, será imposible que le dé alcance el tricolor. Así de triste el panorama del Partido Revolucionario Institucional…..MAGIA.- Sergio Bueno, el director técnico del Jaguares, equipo descendido a la primera “A”, asegura que desde antes de realizarse los partidos definitivos para el descenso del sábado pasado ya se sabía que Morelia vencería a Monterrey en su propia casa. Un colero vencería a uno de los súper líderes de visita, pues sí, lo que parecía complicado sucedió con “un gol de milagro y de último minuto…”. Bueno no abunda, los directores técnicos del futbol mexicano tienen prohibidísimo tratar esos temas en público, quizá por eso no habla más, pero…desde luego que a nosotros no nos sorprendería, las transas en el balompié se dan en todas partes. Para qué nos hacemos. 