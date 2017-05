“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Nace el Sistema Anticorrupción, pero… mocho

Sabe la sociedad que hasta ahora ninguna fiscalía, oficina o comité anticorrupción ha servido para maldita la cosa, por el contrario, tiene la seguridad de que fueron creados para solapar a la bola de rateros…..CUENTOS.- Los duranguenses, y los mexicanos en su conjunto, tienen la percepción clara de que las oficinas creadas para perseguir a los ladrones no han servido para nada, salvo gastar los dineros del pueblo y justificar las ladronadas…..ARMAS.- El otro día que tocamos el tema propusimos que se termine con la simulación, se cree un organismo anticorrupción, pero que se le den las armas para actuar en caso necesario y que los encargados de perseguir a las ratas de dos patas no tengan nada que ver ni con partidos ni con facciones de poder, eso es -las ligas políticas- lo que echa todo a perder…..CUATES.- Estamos pidiendo un imposible, claro, lo sabemos, puesto que los políticos lo que quieren son personajes a modo, cuates de ser preciso, para que se hagan pendejos a la hora de llamar a cuentas a algún sospechoso…..APROBADO.-La Legislatura del Estado aprobó ayer la ley que crea el Sistema Anticorrupción, y sí, le encargó que inhiba, detecte, investigue y sancione las faltas administrativas y los actos de corrupción, pero no abundó en lo importante, dotar al sistema de autonomía y los elementos suficientes para actuar rápido, sin pedir la autorización a los mismos políticos. Lo aprobado por la cámara es poco, debieron entrar a los pasillos oscuros de las ladronadas oficiales, aunque resulta mucho si se considera que hasta ayer no había nada sobre el particular. Las raterías en este país, y Durango es parte del país, están desbordadas. Las indecencias de los políticos han superado cualquier supuesto, a grado tal de que la presente es considerada como la temporada de más raterías oficiales registrada en México de los últimos 100 años. Algo de suyo lamentable, que seguirá presentándose si no se hace algo para contener las ladronadas, puesto que las leyes de la materia están ideadas para proteger a los rateros, y no nada más protegerlos, sino hasta pedirles perdón cuando se les ha exhibido públicamente, pues la mayoría cree que merecían robarse lo que se robaron…..REGLAS.- El Sistema Anticorrupción no tendrá la autonomía necesaria para actuar y perseguir en los hechos a los ladrones. Dependerá del gobernador y de la misma cámara, y con eso nace supeditado a las voluntades políticas, nada más y nada menos que como ha ocurrido hasta ahora la persecución de los ladrones. Los ladrones persiguiéndose a sí mismos…..ASPIRANTES.- El Sistema Anticorrupción propone que los aspirantes deben tener un mínimo de 35 años de actividad profesional a nivel licenciatura y que nunca antes hayan sido representantes populares y, obviamente, que nunca hayan sido sujetos de alguna investigación policial, bien en cuanto a eso…..PERDÓN.- Una de las más grandes ladronadas de los tiempos recientes es la perpetrada contra la Dirección de Pensiones del Estado, dado que la oficina llegó a tener miles de millones de pesos en bancos y, justo al cambio de gobierno, los bancos reportan cero pesos. Ayer líderes magisteriales pidieron al gobernador José Aispuro que se castigue a quienes se llevaron los dineros de los burócratas. No es difícil saber quiénes se robaron ese dinero, puesto que se tiene la leve sospecha de que el saqueo fue cometido en los últimos cambios de dirección. No hay mucho qué buscarle, la situación es clara. Dijeron al gobernante que incluso fue uno de los últimos directores, aunque él sostiene que a su salida del cargo dejó a su sucesor miles de millones de pesos en caja. El saqueo a Pensiones sería uno de los primeros temas en que se tuviese que aplicar el nuevo Sistema Anticorrupción, pues es mucho lo que “desapareció” en unos cuantos meses y no sería muy complicado saber quién se lo llevó…..ABUNDANCIA.- La alarmante inseguridad de la ciudad es el costo de la grandeza de Durango que anunció ayer el alcalde José Ramón Enríquez, que antes de admitir el flagelo de la delincuencia desatada, informó de la creación del Parque Industrial Asia-México que traerá no cientos, sino miles de empleos en el breve plazo. Una termoeléctrica, una gran fábrica de partes automotrices, otra de equipo hospitalario y muchas más que consiguió el jefe de la comuna en dos semanas que pasó en China. Enríquez obtuvo en quince días que pasó en el lejano oriente todas las fábricas que no lograron juntos los últimos 10 gobernadores de Durango, lo que quiere decir que vale la pena soportar la inseguridad, el robadero y el asaltadero en todas partes de la capital. El problema de tanta industria va a ser la necesidad de mano de obra, pues los desempleados son unos cuantos para los muchos miles de fuentes de trabajo que pronto tendremos en Durango. O sea que, como dijo José López Portillo: Tendremos que acostumbrarnos a la abundancia y aprender a gastar los muchos recursos que nos llegarán de China. ¡Órale…!!!….APLAUSOS.- Anoche el equipo Generales rompió con la racha maldita de derrotas al vencer 5-3 en su propia casa a los Acereros de Monclova que ya tenían en la bolsa la serie, pero los devaluados “militares”, por fin, tras 14 derrotas, pudieron obtener un triunfo, con el que hacen renacer las esperanzas de los aficionados de que…ahora sí, vienen las de cal, luego de tantas de arena. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día y de la noche.

