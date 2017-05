“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¡Al maestro, con cariño y con respeto…!!!

Saludamos esta tarde con respeto, admiración y un eterno agradecimiento a los maestros y maestras de Durango que se esforzaron por sacarnos de la ignorancia. Hubiésemos aprendido más, pero fue culpa nuestra…..GRATITUD.- Temprano las autoridades rindieron merecido reconocimiento a los maestros y maestras de nuestro estado que tanto han hecho para hacer que brille la inteligencia y la grandeza de este pueblo…..ESMERO.- No es vacilada decir que hubiésemos aprendido más, puesto que las circunstancias, la economía familiar y las condiciones adversas de nuestros días nos impidieron aprovechar a cabalidad la grandeza de los maestros, de los cuadernos, de los libros, etc… Aunque no es el tema…..GRACIAS.- La intención ahora es patentizar de nuevo nuestro respeto, nuestra admiración y el reconocimiento perenne a quienes tuvieron la complicada tarea de formarnos en las buenas costumbres, de enseñarnos el camino del bien. El respeto a los demás, particularmente a los adultos, que paulatina pero de manera firme, se está perdiendo en nuestra sociedad…..RESPETO.- Los buenos maestros, los que se han esmerado por sacar adelante su difícil apostolado, no los que de algo se han valido para convertirse en aviadores o, mejor dicho, en vividores, esos no caben en nuestro reconocimiento. Ellos, junto con una parte de nuestros soldados y un sector específico de los médicos, conforman lo poco sagrado y respetado que le queda a este país. Ojalá que ellos mismos y todos los demás, incluyendo a los que están fallando, lo entendieran y asumieran las actitudes necesarias para honrar ese respeto social que existe, a veces muy cuestionado, pero aún existe…..EUFORIA.- Se anuncia hoy la visita del presidente Enrique Peña Nieto para el miércoles próximo y, por lo que usted guste y mande, ese tipo de anuncios ya no entusiasma al pueblo. Antes, cuando se anunciaba una visita presidencial, el pueblo, o su ánimo, se transformaba, se sublimaba por el solo hecho de volver a tener entre nosotros al jefe de la nación, pero…las cosas han cambiado tanto que el entusiasmo de otras veces ahora es solo para unos cuantos que todavía creen que el mandatario pudiera hacer algo bueno por su pueblo. O por lo menos devolverlo a la legalidad, al respeto al estado de derecho…..ESPERANZA.- Ojalá que la visita deje algo importante a Durango. Nuestra entidad es una de las más pobres del país, quizá lo sabe el mandatario. El gobierno estatal ha pedido muchas cosas al federal, ha presentado importantes proyectos de beneficio colectivo pero hasta ahora ninguno concedido. Ojalá que esta vez sirva de algo la importante visita…..LETRAS.-Mañana el doctor Marco Antonio Güereca Díaz debuta en sociedad como escritor, pues presenta su libro “La Consolidación de un Nuevo Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos”. Lo presentará por la tarde, 19:15 horas, en el museo “Francisco Villa”. Lo comentarán el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, el diputado Ricardo Pacheco y la maestra Raquel Leila Arreola Fallad. Allá nos vemos, como para poder opinar de su contenido. Mientras tanto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana invita a la exposición del Primer Concurso de Cartel y Fotografía “Los Valores de la Democracia”, que se montará el próximo viernes a las 19:00 horas sobre los pasillos del Paseo de las Alamedas. Veremos de qué se trata…..EXORCISMO.- Virgilio Ruiz, presidente de Generales de Durango, confirma que todo lo que podía hacerse en cuanto a lo deportivo ya se hizo para tratar de impedir la complicada cadena de derrotas que se extendió ayer a 15, por tanto, no queda más que traer al Brujo Mayor o a la tal Zulema, esa que hizo “algo” para que Javier “Chicharito” Hernández volviera a anotar en la liga de Alemania. Sobre Antonio Vázquez, el mejor brujo del continente, según los que le conocen, pues predijo entre otras cosas la victoria de Saúl “Canelo” Alvarez sobre el bulto Chávez Jr., y también se adelantó al futuro pronosticando el retiro de Jorge Kagwachi de los encordados, donde tenía un enorme futuro, pues hay quienes sostienen que hubiese dado mejor pelea que el hijo de la leyenda. Es decir, traerá Virgilio a los más cotizados brujos de la región a tratar de hacer una “limpia” y sacar los demonios que se han apoderado de los Generales, que ahora ya no llegan ni a soldados rasos por tanto descalabro. Ya en serio, la verdad es que Generales se han quedado cortos frente a sus adversarios. Algo ha fallado, pues los jugadores de Durango son los mismos que vencieron una y otra vez a Sultanes, cuya primera serie se la trajeron holgadamente. Y no se sabe que el equipo local tenga lesionados, pero de ser así, que sería algo absolutamente normal en un equipo profesional, pues que se contrate a los peloteros que le están haciendo falta al conjunto y que pronto regrese a la senda de la victoria, de lo contrario, el equipo pronto se quedará solo en el estadio “Francisco Villa”. La gente sigue respondiendo al cuadro local, pero de sostenerse el ritmo de derrotas, pronto no tendrá ningún caso seguir viendo derrotas. Primera llamada, primera. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

