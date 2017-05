“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No hay libertad de expresión en México

Se terminó hace no menos de 25 años

La muerte de Javier Valdez lo confirma

Escribimos, pero no lo que debíamos

El gobierno es socio o aliado del hampa

“No hay libertad de expresión en México; lo confirma la muerte de Javier Valdez en Culiacán…”

Jorge Blanco Carvajal

¡No hay libertad de expresión en México…!!! La muerte antier de Javier Valdez Solórzano en Culiacán es la más clara confirmación de la triste realidad de este país. Habemos muchos que escribimos, pero no escribimos lo que debíamos…..VALIENTES.- La libertad de expresión no existe en México. Quien se atreve a utilizarla se atiene a las consecuencias, o lo lamenta ya muerto o lo padece en el verdadero infierno que describió no hace mucho Valdez Solórzano…..SOLEDAD.- Y mientras más libertad se pretende en la redacción, más soledad se encuentra en el entorno. Soledad en la que los periodistas quedamos a merced por un lado del gobierno y por el otro de los que mandan, que no pocas veces es lo mismo…..VERDAD.- La muerte de Javier, director del semanario Río 12, corresponsal de La Jornada y de AFP, además de escritor de varios libros, algunos considerados “best seller” por su crudeza en la narración, se la obsequiaron precisamente por tratar de hallar la verdad, por buscarla y quizá encontrarla. Razones mismas que llevó a otros a sacrificar de manera ruin a 125 periodistas mexicanos en los últimos tiempos…..FALSO.- La ruindad cometida contra Valdez Solórzano es la confirmación plena de que no le interesa al país el ejercicio de la libre expresión, no obstante que los clásicos marcaron que un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo condenado a la esclavitud eterna…..INÚTIL.- La muerte del escritor sinaloense preocupa nada más a los periodistas, y eso no a todos, puesto que en las protestas que se registraron ayer en diversas partes de la República fue notoria la ausencia de varios reporteros. Algunos de ellos famosos que por lo mismo creen que están por encima de cualquier riesgo y no tienen por qué preocuparse…..VERDADES.- No obstante, es posible afirmar que nadie, absolutamente nadie, por muy importante que sea el periodista ejerce el derecho a expresarse. Todos estamos maniatados o por el gobierno o por quienes mandan al gobierno. La diferencia está en que unos van por la calle como cualquier hijo de vecino, con una libreta y una pluma como armas más “letales”, mientras otros se mueven en modernas burbujas blindadas en las que no penetra ni el viento, pero unos y otros sabemos que hay cuestiones de las que no se puede escribir, tampoco se puede hablar, mucho menos denunciar, pues se molesta a unos o se molesta a otros. Y como el cohetero, que le silban si truena el cohete o le abuchean si no truena. O como suele calificarse a los periodistas: “Todos son una bola de vendidos…”, “chayoteros” y “ciegos o miopes” que no ven lo que realmente ocurre…..RAZONES.- Está científicamente comprobado que en el 95 por ciento de las agresiones a los periodistas y a los medios está el gobierno. Unas veces por sus personeros y otras por el narco defendiendo al Estado y que, pocas veces, falla esa creencia…..MENTIRAS.- Este mediodía se reunió el presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, con quienes acordó exactamente lo mismo que han acordado desde hace 40 o 50 años. Las mismas buenas intenciones de las que no pasan, pues parece que ya rebasamos la muerte de un periodista por semana, y todavía no se entera el gobierno, o de menos no hace lo que debía hacer para evitar ese lamentable índice mortal…..HIJECES.- Javier Valdez era el único periodista que estaba escribiendo investigaciones propias sobre el narcotráfico. Le había dado ya para varios libros por de más interesantes. El gobierno tenía la obligación de preservar su seguridad y no lo hizo, como no lo hizo con 125 periodistas muertos en los últimos tiempos…..FALSEDAD.- Las buenas intenciones que propuso Peña Nieto esta tarde no convencen, de menos no a los periodistas, puesto que quienes escribimos estamos seguros que…en alguna parte ya se había leído eso, que: “La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de Derechos Humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad…”, o aquello de que: “Actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables…”. “La crítica, el derecho a disentir y la libertad de prensa son pilares de las sociedades libres…”. Esta tarde, la variante fue que Peña Nieto pidió un minuto de silencio en homenaje a los periodistas caídos, y que…fuera de libreta, uno o varios periodistas presentes en el “minuto de silencio” se avivaron para pedir a grito abierto tanto al presidente como a los gobernadores: ¡Justicia…! Justicia que estaría en manos tanto del presidente como de los gobernadores, dado que las ejecuciones de periodistas, por lo general, se aplican por órdenes del gobierno, de sus allegados o de sus cómplices…..HIPÓCRITAS.- Los que saben de delincuencia sugieren que en la mayoría de los hechos delincuenciales está metido el gobierno. Sabe quién o quiénes perpetraron tal o cual delito, y sabe también quién o quiénes hacen los trabajitos de eliminar del camino a quienes estorban o le son incómodos, como el caso de marras de Javier Valdez y tantos otros escritores caídos por atreverse a buscar la verdad. Estamos dolidos por lo que sucede a los periodistas en México, y más que eso por las improbables posibilidades de que se haga justicia. Todo está dispuesto para que pronto, quizá con otro crimen igual o más salvaje, se olvide su muerte y la de los 125 periodistas de los últimos tiempos. Ahora más que nunca nos hubiera gustado dedicarnos a la venta de pepitas o paletas por la calle para no estorbar a nadie y no exponer el pellejo por pretender la verdad. ¡He dicho…!!!

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias