“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mucho sorprendió a la fanaticada Oscar Erasmo Navar al negarse a dejar la rectoría de la Universidad Juárez por segunda ocasión, no obstante el acuerdo que firmó hace días para devolverle la autonomía a la casa de estudios…..ALTO.- Navar paró en seco a quienes trataban de hace efectivo el Acuerdo para la Transición a la Legalidad. No nada más desobedeció las intenciones, sino que se fue a los canales a negar cualquier posibilidad de dejar el cargo…..SORPRESA.- Oscar Erasmo había acordado el jueves 27 de abril con el comité por la autonomía de la UJED dejar el cargo. El día siguiente, viernes 28, a las 10:00 horas llamó a rueda de prensa para negar cualquier acuerdo y sobre todo, advertir que no dejará la rectoría antes del 2018, pero de pronto, el hombre cambió de parecer. Aceptó que los que ocupaban el Edificio Central lo desalojaran, para lo que incluso convino firmar el acuerdo correspondiente, mismo que se dio a conocer en las primeras horas de la tarde de aquel viernes. Pues bien, a pesar de que firmó su renuncia anticipada, ahora está reculando, y no solo eso, niega haber firmado dicho acuerdo, por tanto se quedará hasta 2018, como fue electo por el “Consejo Universitario”, según sus propias palabras, no obstante que la comunidad univesitaria toda sabe que Oscar Erasmo Navar García no fue electo por la máxima autoridad universitaria, sino fue designado por alguien extraño a la casa de estudios como lo es el señor Antonio Herrera Caldera, por una parte, y por la otra, Navar García no estaba en condiciones legales de ser rector, puesto que nunca fue catedrático de ninguna escuela universitaria, y según la Ley Orgánica, los aspirantes a rectoría deben haber haber sido maestros los últimos cinco años. Oscar Erasmo ni idea tiene de con qué se come eso. No era elegible para rectoría, y nadie lo eligió, sino que lo designó el señor Herrera Caldera, por eso es ilegal, apócrifa su supuesta elección por la que quiere quedarse hasta 2018. Su presencia en la casa de estudios es una aberración. La enseñanza del derecho en la casa de estudios procura darle a cada quien lo que en justicia merece, y el ilustre rector no merece el cargo, cómo pretende quedarse. Otra cosa es el mundo de intereses que su “rectorado” ha engendrado hacia el interior de la UJED, y por lo que no menos directores le han aconsejado que por nada del mundo renuncie, que es su derecho mantenerse en el cargo hasta que se haga una nueva elección…..NEGOCIOS.- Navar García, para quedarse en rectoría ha comprado la voluntad no nada más de directores, sino de muchos catedráticos, que no todos, de trabajadores y hasta de estudiantes, por eso él y su camarilla exigen una elección abierta, pues saben que tienen de su lado a cada “maestro” y no menos empleados a modo que han llegado en los últimos tiempos. El acuerdo del viernes 28 de abril incluye la posibilidad de una próxima elección, pero subraya que el proceso habrá de organizarlo y dirigirlo un comité ajeno a rectoría que procurará que voten nada más los auténticos consejales universitarios en plenitud de derechos…..REVERSA.- Navar García aseguró ayer que es mentira que haya acordado con el STEUJED su renuncia, que por el contrario, a quienes quieren derribarlo, se pongan a trabajar por la UJED que tanto los necesita. O sea que su palabra, su firma y su aprobación quedan en la nada y, quizá haya necesidad de empezar de ceros no obstante que él sabe con quién se comprometió a dejar el cargo, y no precisamente con la lideresa del STEUJED…..EPALE.- Y en contrasentido diríamos que quizá en toda su razón Oscar Erasmo se negó a cumplir el capricho u ocurrencia de alguien del grupo que estaba encaminando las cosas para regresarle la autonomía a la casa de estudios. Los que vieron cuentan que alguien llegó ante el rector y le exigió a gritos: “Aquí está la lista de los próximos cambios. Sale Fulano, también Sutano, Mengano y Perengano, y entran en su lugar estas personas, le guste o no le guste…”. A cabrón, dicen que pensó Navar, entonces qué carajos estoy haciendo aquí. Salió echo la cochinilla hacia los canales y uno que otro matutino a cambiar de parecer. Quien nos contó del caso quizá le exageró, pero asegura que se excedió el o la mensajera (parece que fue mujer) puesto que con todo y lo que guste y mande, debió hacer el trámite con el comedimento correspondiente, nada perdía si lo hacía con cortesía, qué más da, y no lo hizo ante Oscar Erasmo, que por donde se le busque, es un caballero respetuoso, que respeta a todos y lo menos que merecía es respeto. Yo hubiera hecho lo mismo…..ORDEN.- Sobre el rector hemos opinado más de una vez que su cargo lo desempeña sin el soporte jurídico, sin la calidad moral que exige esa alta investidura. Nunca hemos dicho que sea un ladrón, y mientras no tengamos elementos, tampoco lo vamos a decir. Le respetamos en todo lo que vale sobre ese particular. Lo demás es otra cosa. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente si es que dios lo permite o a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

