“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Se polariza la disputa entre panistas

Todos contra Rodolfo, Rodolfo contra todos

El Negro le pega a todo lo que se mueve

Urge la intervención de alguna vaca sagrada

“El Gato” Ortiz dirigió anoche Tigres-Xolos

“Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”

Armando del Castillo Franco

Hay motín en el PAN: Rodolfo le pega a Victor Hugo, Victor Hugo le pega a Rodolfo. Rodolfo le pega a Rosario, Rosario le pega a Rodolfo, Rodolfo le tupe a Juan de Dios y ahora Rodolfo le pega a todo lo que se mueve…..CRISTALERIA.- El Partido Acción Nacional en Durago es una cristalería hecha añicos que urge de la intervención de alguien con calidad moral para meter orden antes de que acaben con el cuadro…..UNION.- La victoria del pasado 5 de junio le cayó de peso a la familia blanquiazul. No hayan qué hacer con tanto poder, o viceversa. Ganaron y creen que merecen más de lo que les dio el doctor José Aispuro…..PRONOSTICOS.- No es exagerado decir que si hubiera elecciones este año, las perdería de calle el que se supone es el partido en el poder. No obstante que hay llamado a renovación del directivo estatal, no hay pies ni cabeza. No hay tropa, puro general. Todo mundo cree mandar y nadie obedece…..ORDEN.- No tenemos la menor idea de quién de la vieja guardia, quién de lo más respetado del PAN pudiese venir a poner orden, porque Ricardo Anaya, el ex “chico maravilla”, se ha derrmbado en popularidad gracias a su infausta ocurrencia de llevar a la familia y sus interéses a Atlanta para no vivir entre tanta inseguridad acá, hacia donde vuela prácticamente cada tercer día para ir a llevar a sus hijos a la escuela. Tiene razón cuando de seguridad se trata, qué bueno que tenga la posibiliad de llevarlos a una buena escuela y en una ciudad progresista como la capital del estado de Georgia. El problema es que no todos los mexicanos tenemos esa posibilidad. Ni tantito nos acercamos a las posibilidades que tiene él, de asegurarse o de no exponerse a los riesgos con los que lidiamos los más de cien millones de mexicanos. También al que escribe le gustaría poder viajar lo necesario a los Estados Unidos para no exponerse a que cualquier hijo de vecino venga y nos rafaguee a medio día, en pleno centro de la ciudad y delante de mucha gente, y todo por robarnos el carro, o que por accidente le rafagueen a uno su coche con 25 o 30 disparos y la autoridad salga con que el ataque no estava dirigido a quien perjudicaron. Poca madre, sobre la muerte de Javier Valdez, hemos de decir que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, la probabilidad mayor es que se haya suicidado ese periodista. Es muy probable, pues en el caso de la sub directora y el hijo del semanario El Costeño, de Jalisco, el vehículo recibió treinta disparos y…los detectives descubren que más bien se encontraron en un “fuego cruzado” y que fueron perjudicados de forma indirecta…..REVERSA.- El Partido Acción Nacional, decía, cruza por sus peores tiempos, no obstante hallarse por primera vez en el gobierno. Tiene que ordenarse, someterse en los hechos, porque de lo contrario no vuelve a ganar ni una mondriga alcaldía. Ya no digamos el control de la legislatura. Si el control de la cámara no se logró en junio pasado, en las condiciones en que se halla en este momento no gana ni una pinche regiduría. No es cosa menor lo que le pasa al PAN y eso debe entenderlo y aceptarlo su principal activo, Rodolfo Elizondo Torres…..EPALE.- Rodolfo, decíamos, es de lo poco que queda rescatable del PAN de los últimos tiempos. Aun es “El Negro” un cuadro respetado entre los blanquiazules, pero se está exponiendo no nada más a perder ese respeto, sino a que vengan a sacarle sus trapitos al sol y luego no encuentra cómo componer el cuadro. Además, si Rodolfo ya estaba retirado de la actividad política, para qué se regresaba. Hubiera seguido en esa jubilación merecida y no se hubiera expuesto como está ahora a que cualquiera venga y le diga sus verdades…..APROBADO.- El gobernador José Aispuro ayer recordó a todos que se comprometió a respetar a la Universidad Juárez del Estado de Durango y lo ha cumplido. Y no habrá poder humano que lo obligue a meter las manos en la sucesión de rectoría. El relevo de Oscar Erasmo Navar es cosa de los universitarios. Los universitarios son entes pensantes, preparados y resueltos a encontrar la mejor salida al conflicto, no necesitan de la intervención del mandatario…..REACCION.- Sabe Oscar Erasmo Navar que está faltando a un compromiso, debidamente acordado y firmado, que fue la forma en que los disidentes le entregaron el Edificio Central, que debía acatarlo, no fingir demencia, antes de que se incendie la casa de estudios. No le deja otra salida a los universitarios que llevan años pidiendo el regreso de la autonomía…..APLAUSOS.- Anoche, Durango hizo acto de presencia en las semifinales del futbol mexicano vía Marco Antonio Ortiz al arbitrar el juego entre Tigres de la UANL y Xolos de Tijuana. Hizo un buen trabajo, sobresaliente dirían algunos, aunque tuvo fallas naturales que sin embargo no influyeron en el marcador. El resultado es favorable no solo a Tigres, sino al "Gato", lo que pudiese llevarle a la posibilidad de arbitrar el partido final que habrá de darse el domingo de la siguiente semana.

