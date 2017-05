“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Indescriptible aclamación minera a “Napito”

Merecido tienen que los siga robando…

Gómez Urrutia es multimillonario y sin trabajar

AHMSA sostiene que no reabrirá Cerro del Mercado

Periodismo entre dos fuegos, del narco y del gobierno

“Pueblo que soporta a un tirano, lo merece…”

José Martí

“Los pueblos tienen los gobiernos que merecen…”, dijo Joseph Maistre el siglo antepasado, y en el pasado, José Martí, precisó: “Pueblo que soporta a un tirano, lo merece…”…..HURRAS.- Terminada ayer la rueda de prensa del Sindicato Minero, de pronto los asistentes por el sindicato lanzaron histéricas hurras y vivas a Napoleón Gómez Urrutia. Considerado uno de los más grandes ladrones que ha tenido este país, que huyó a Canadá para evitar la cárcel…..HERENCIA.- “Napito”, como se conoce a Gómez Urrutia, nunca ha trabajado en nada, lo que se llama nada. No se le sabe alguna actividad que haya realizado a lo largo de su vida, y sin embargo, en contrasentido, es un multimillonario al que tienen que ir a rendirle pleitesía a Canadá donde ha evitado la acción de la justicia mexicana. Napito es hijo de Napoleón Gómez Sada, el eterno dirigente minero de México que nunca desarrolló tampoco actividad alguna a no ser la conducción del sindicato, pero antes de su muerte heredó todo el poder y todo el dinero del sindicato a su suertudo hijo. La disidencia le hizo cuentas multimillonarias de las que se adueñó a la muerte de su padre, y cuando empezaron a investigarlo, de alguna complicidad oficial se valió para llevarse las cuotas de los verdaderos mineros a Canadá, donde tiene su fastuosa residencia y de donde quizá no regrese nunca, pues estando a miles de kilómetros es idolatrado por los sindicalistas, señal de que están contentos por todo lo que les ha robado, y que están dispuestos a que los siga robando, a juzgar por las hurras y vivas que ruidosamente le lanzaron sus adeptos. Por eso, y por muchas otras raterías, los mineros tienen merecido que Napito los siga saqueando, y que le sigan llevando sus cuotas hasta Canadá…..CIERRE.- Antier que Altos Hornos de México anunció el cierre de la mina Cerro del Mercado, aseguró que miembros del sindicato llevan años perjudicando a la empresa, que han llegado incluso a dañar maquinaria para que “no pueda operar” y que no rinda la productividad esperada o para que la empresa gaste más en su reparación. No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero también se le ha informado al gobernador José Aispuro que personal sindicalizado, evidentemente, llegó el viernes pasado al área administrativa de la mina y con tubos y otros materiales se dieron a la tarea de destruir equipo de cómputo, redes, telecomunicaciones, teléfonos, etc., con lo que dejaron inutilizado costosísimo equipo…..LEYES.- Ayer el sindicato en su rueda de prensa rechazó las razones de la empresa para cerrar, aunque entendió que de ninguna manera puede obligarla a seguir operando si en los hechos no tiene la productividad como para mantener la fuente laboral. El líder sindical restó importancia a los argumentos de la empresa, y añadió datos revelados por la Bolsa Mexicana de Valores que sostiene las grandes utilidades alcanzadas por AHMSA. El secretario de Economía del estado, Ramón Dávila Flores, luego sostuvo que la empresa no puede sostener las exigencias del sindicato y que si los sindicalistas no ceden a sus aspiraciones, será difícil que la patronal reabra esa fuente laboral que ocupaba a no menos de 500 personas en esta capital. Aparte, el sindicato aquí dijo aceptar el cierre, pero que las indemnizaciones se hagan conforme a derecho. Y eso es lo que propuso la empresa en su comunicado de cierre del miercoles pasado, que indemnizará a todos los trabajadores de acuerdo a sus derechos. El sindicato dice que ese es el argumento recurrente de la empresa para obligar al sindicato a aceptar las condiciones patronales. Que son ya varias las ocasiones en que ha procedido de esa manera, lo que no sabe o no entiende la dirección sindical es que para la empresa es quitarle un pelo de gato pagar las indemnizaciones si con eso se quita un barril sin fondo por el que está gastando más de lo que tiene como utilidades. No, pero donde sí nos dejaron con los ojos cuadrados es en las porras finales de la rueda de prensa, donde idolatraron al raterazo Napito y juraron casi casi ir con él hasta la muerte. En sus porras demostraron su conformidad en que los haya robado, en que los siga robando, y que están dispuestos a soportar todavía lo que venga, pues “Napito no se vende…”, cuando es uno de los más grandes ladrones que haya tenido este país, y cuyo monto de raterías está perfectamente documentado en tribunales. Más pen…sante no se puede ser, por eso, las conclusiones de Joseph Maistre y José Martí embonan a la perfección: “Merecido tienen que Napito los siga robando…”…..RAZONES.- La libertad de expresión en México cruza por una depresión por demás profunda, agravada tras la muerte de Javier Valdez Solórzano en Culiacán, se aclara que los periodistas estamos a dos fuegos. De pronto quedamos entre el fuego del gobierno y el del narcotráfico, y que al final nos mata uno o nos mata el otro, pero que de esta no salimos vivos. Obviamente, la ejecución de Javier es muestra de lo que puede pasarnos a todos, y mientras no haya intenciones reales de preservar esas libertades, lo demás no deja de ser buenas intenciones de las que los intereses intermedios se encargarán de impedir cualquier seguridad a quienes nos dedicamos a esta noble tarea…..APLAUSOS.- Anoche los Generales de Durango vencieron a los Piratas de Campeche 11-8, con lo que el conjunto local por fin vio la suya en el “Francisco Villa”, con lo que ojalá haya terminado la maldición del estadio local al novel conjunto en la Liga Mexicana de Beisbol…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y los gatilleros lo permiten o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias