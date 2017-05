“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Agarrón histórico en Gómez Palacio

Rocío y Lety se pegan hasta con la cubeta

Lodos y desencuentros de la campaña pasada

Los errores en política se pagan, y Rocío erró

Sindicato minero mintió para parar el Cerro

“Bueno, compañero, ahora tengo dos opciones, terminar mi discurso o bajar y partirle su madre…”

Irma Serrano

Acaba de empezar en Gómez Palacio la pelea más cruenta que se recuerde por aquellos rumbos, más, mucho más que el tongo protagonizado recientemente por Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez. Y son mujeres sus protagonistas…..ÉPALE.- La pelea está pactada a 50 rounds y sin límite de tiempo entre la alcaldesa Leticia Herrera Ale y la diputada federal Rocío Rebollo Mendoza…..RAZONES.- La legisladora se dice sorprendida por la virtual declaración de guerra de la alcaldesa, quien la ubicó públicamente como “enemiga pública número uno de Gómez Palacio…”.….RECUERDOS.- La historia de encuentros y desencuentros entre ambas damas se remonta a los tiempos en que tanto Rocío como su hermano Ricardo dejaron la alcaldía de Gómez Palacio en la ruina, y en los dos casos Lety les suplió y fue quien encontró el “quebradero”. Entonces se dijo que nada más habían separado un dinerito para la campaña, pero otros aseguran que con ese pretexto se llevaron hasta la cubeta del trapeador…..MEMORIA.- Luego, cuando más apoyo necesitaba Lety de sus compañeros priistas para afianzar la candidatura estatal, a la que incluso se solidarizó Ricardo, vino Rocío a ponerle mocos al atole. Su consanguíneo había citado a rueda de prensa para dar a conocer que “la familia Rebollo estaba con todo a favor de Leticia…”, y todavía no acababa de declararlo cuando hizo lo propio la ya diputada federal para aclarar paradas: “Espérenme tantito. La solidaridad que acaba de manifestar mi hermano es a título personal. Lo quiero mucho, como nos queremos todos en la familia, pero él no puede comprometer mi apoyo, sobre todo si yo tengo otras aspiraciones…”. Es decir, que la supuesta solidaridad que había manifestado Ricardo, Rocío la tiró por la borda. No lo dijo, pero tal vez quiso reservar su apoyo a Esteban Villegas, o aunque no lo haya dicho, en los hechos operó a favor del sanjuanero. Eso a Lety le cayó en la puritita punta, de la lengua, claro, puesto que le restó méritos a la hija de don Carlos para hacerse de la estafeta tricolor, de lo que nunca pudo reponerse, por cierto. Era evidente que la solidaridad de los tricolores, o de Rocío, no estaba con la senadora con licencia, y eso mermaba cualquier propósito, como ocurrió finalmente. No se puede asegurar que Rocío haya perjudicado el proyecto estatal de Leticia, pero sí lo desforzó en un momento crucial de la disputa, por eso…en qué cabeza cabe preguntar por qué la señora Herrera Ale la declaró “Enemiga pública número uno de Gómez Palacio…”. Esto es, que la declaró enemiga pública por dos razones, por haber impedido el apoyo de la familia y por haberle valido no nada más los problemas recientes de Gómez, sino las dificultades de la región desde hace mucho tiempo. Ahora Rocío dice que está para trabajar y ayudar a Leticia, pero…Lety no quiere saber nada de ella. Mucho menos va a tolerarla en sus actos de gobierno. El agarrón que se están dando las dos damas más encumbradas en el terreno político de Gómez Palacio apenas empieza, y se extenderá en el tiempo lo suficiente como para cobrarle una a la otra las ofensas que le ha dispensado en el camino, y nos tememos que, conociendo a la jefa de la comuna, la lucha será encarnizada, sin límite de tiempo, hasta que quien haya caído no se levante más…..RATERÍAS.- Altos Hornos de México asegura que el sindicato inventó pretextos jurídicos para parar la mina Cerro del Mercado, que manipuló la carátula fiscal para voltearla contra los trabajadores y que de ahí se agarró para parar la actividad en la mina citadina. El Cerro del Mercado no producía ya lo suficiente como para representarle ingresos a AHMSA, por eso la empresa ha cortado por lo sano y ha decidido cerrar, pues al final puede resultarle más barato lo que se gaste en liquidación que mantener improductivo ese grupo perverso que encabeza el sindicato. Ayer dijimos que Napoleón Gómez Urrutia es uno de los más grandes ladrones que ha tenido este país, que es multimillonario sin haber trabajado nunca en nada, en absolutamente nada, y que vive en Canadá hacia donde huyó cuando la autoridad aclaró que se llevó miles de millones de pesos de las cuotas de los verdaderos mineros, y antier, lo inconcebible, los miembros del sindicato terminaron su rueda de prensa lanzando vivas y hurras ruidosas para el gran ladrón, del que a grito abierto aseguraron: “Napoleón no se vende…”. Piensa el sindicato que el anuncio del cierre de la mina es pose de la empresa para obligarlos a ceder, pero…las coincidencias advierten que a la empresa le resulta más barato indemnizar que seguir perdiendo en esa fuente laboral. Ayer el alcalde José Ramón Enríquez anunció que hará gestiones ante AHMSA para que reabra a la brevedad, pero…no creemos que la pueda obligar a seguir operando con pérdidas, a menos que le entre con su parte el municipio, que tampoco creemos…..GOLAZOS.- El empate a dos entre Tigres y Chivas alcanzado anoche en el volcán de San Nicolás huele más a victoria felina, pues se dio el lujo de alcanzar con dos verdaderos golazos del francés André Pierre Gignac. Los cartones marcan una igualada en la que no hay nada para nadie, aunque Guadalajara estará en su campo, pero da la casualidad que es precisamente en su estadio, el Omni Life, donde suele dar los peores partidos. Lo vimos en la final de copa, donde las lumbreras chivas no pudieron hacerle nada al Morelia, y solamente ganaron en los penaltys, donde pudo ganar cualquiera. La diferencia con el conjunto regio es que se enfrentará otra vez con el campeón, que no es cosa sencilla, pues repetir en la final es seña de que está practicando el mejor balompié del futbol nacional. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y algún maloso lo permiten, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

