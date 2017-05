“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No es mala la feria de Enríquez, pero no se deja ayudar

Maluma le dará importancia a la feria municipal

Olvidaron invitar medios a presentación del programa

Pudimos transmitirlo en vivo, pero nadie lo informó

Santander le da el título 12 a Chivas de Guadalajara

“Todo político aspira a convertirse en Mickey Mouse: Ser tan encantador que la gente se olvide que es una rata…”

No es mala la feria de José Ramón Enríquez, es mucho mejor que varias que tuvimos en los gobiernos pasados, pero ayer que se presentó el programa general olvidaron invitar a los medios…..APROBADO.- El festejo municipal está bien pensado, bien redondeado con la presentación artística, por encima de muchas que hizo el comité de la feria anterior, pero…el manejo mediático lo están haciendo con las patas, por decirlo de la manera más respetuosa…..ATRACTIVOS.- No sabemos quién es Maluma, qué hace, si baila o canta, pero es un colombiano de reciente formación que está levantando ámpula en el mundo hispano, que contra lo que pudiera pensarse está entre lo más cotizado a nivel internacional, por eso estamos seguros que su actuación le dará importancia al festejo. Además, traerá a otros grupos y cantantes de talla parecida, de aceptación internacional, pero…..COMPADRES.- Anoche, cuando pudimos transmitir en vivo la presentación del programa, y como nadie nos alertó del evento, para nuestra señal pasó inadvertido, sin embargo, nos encontramos con el festejo por la coronación del chiverío. Lo proyectamos en vivo y está por alcanzar 75 mil vistas, ha sido compartido 203 ocasiones y alcanzó 579 vistas en un mismo momento. La transmisión el fin de semana antepasado del programa de la FENADU, recordemos, tuvo una penetracion de poco más de 65 mil vistas, casi diez mil menos que la transmisión anoche de los festejos de la coronación del chiverío…..ASEGUNES.- O sea que, bien valió la pena que hubiésemos transmitido la presentación de la feria del doctor Enríquez, pero…quién sabe cuáles son las intenciones del alcalde para llegar a mayores segmentos de la población, puesto que el desprecio se lo obsequiaron por igual a los canales, a los noticieros radiofónicos más escuchados y a los matutinos de mayor penetración en la capital. Es decir, no le entendemos a los planes mediáticos del municipio…..ASALTO.- El campeonato 12 alcanzado anoche por las Chivas del Guadalajara al vencer a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León desató la locura en sus seguidores, tanto aquí como en toda la República y allende nuestras fronteras. Obvio, se trata del equipo más seguido en México y el extranjero, aunque no pocos de sus seguidores caigan en la exageración y terminen en burdos festejos como el de anoche, pues parecía que se había coronado a nivel mundial, y ni por aquí les pasó entender que el árbitro Luis Enrique Santander, el mejor árbitro que ha tenido Chivas en los últimos torneos, pues les ha pitado casi todos los partidos, se hizo pendejo en un faul dentro del área a Ismael Sosa y dio por bueno el segundo gol del Guadalajara a pesar de que estaban tres rojiblancos en fuera de lugar. Le vino grande el encuentro al “Tribilín” como dicen a Luis Enrique, y consintió a los campeones cuanta vez se lo demandaron. Los ahora monarcas empezaron a hacer tiempo desde el momento que metieron el primer gol. Hubo un rato en que se tardaron como seis minutos para un saque de banda y el señor silbante nunca les dijo nada. Hacia el final, los campeones se derrumban hasta con los golpes del viento que llegaba al Omni Life, nunca fue para amonestarlos. Nunca les dijo nada, de modo que ni Tigres ni Real Madrid o Juventus pudiesen haber hecho nada frente a esos 12 jugadores. O cómo entender las cosas después de tragarse un penalty del tamaño del estadio y un fuera de lugar del tamaño de Zapopan. No extraña que una hora después del partido los Tigres llegaron a Monterrey sin pena y sin gloria, o más bien con la cabeza agachada y sin ganas de contarle nada a nadie. Ya acuchillados por Santander no podían hacer nada, además de que el futbol mexicano es parte de una gran mafia que domina la materia y en la que los “perdedores” no deben abrir la boca después de una chingadera como la que hizo el árbitro. Los “derrotados” son parte de esa misma mafia que es difícil, por no decir imposible, vencer en condiciones normales. “Ya le tocaba a Chivas el doblete…”, dicen unos, y por lo cual los otros deben agachar la cabeza y salir sin hacer escándalo del estadio. Ayer, Ismael Sosa aseguró que al árbitro le faltaron “güevos” para marcar el penal, y Gignac sí los tuvo para señalarle sus fallas al silbante, aunque el señor de negro se coronó también con un sinfín de pendejadas que pudiesen corregirse si es que el señor no vio la jugada en el momento, acudiendo a la tecnología, pero sí se subrayaron en la televisión. Un disparo de Gignac a portería Chiva pega en Carlos Salcido, y debió tirarse el corner, pero Santander ordenó saque de meta, pues esa fue su apreciación, a pesar de que estaba a metro y medio o dos metros cuando mucho de la jugada, de modo que no vio que el balón pegó en Salcido, pero si no lo vio es que está ciego, pues se hallaba muy cerca. Todo mundo vio que era tiro de esquina, pero el silbante, en una actitud bastante grosera, ordenó otra cosa y eso fue lo que calentó al francés que, obviamente, no pudo hacer su partido, no lo dejó el de negro. Por eso salió echando chispas, pero…como decimos, son parte de una gran mafia que, les obliga a tragar camote. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y uno que otro salvaje nos lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

