“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ándale, que la FIFA investiga título chiva

Santander pitó a Chivas toda la liguilla

Sospechan del por qué no marcó el penal

Guadalajara debía estar en liga de ascenso

Protegieron el negocio al evitar su descenso

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalty, se está terminando el juego y no has marcado nada…”

Juan Camaney

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destapó el cochinero al asegurar que existen indicios de un posible caso de corrupción en el partido Chivas-Tigres que le dio al Guadalajara su título número doce…..A HUE…SO.- Sospecha el dirigente del futbol en el mundo que es mucha coincidencia que nada más Luis Enrique Santander le haya pitado a Chivas todos los partidos de liguilla, y sobre todo que el “Tribilín” se haya hecho pendejo a la hora en que Jair Pereyra casi mata a Ismael Sosa en el área del Guadalajara, también en dar por bueno el segundo gol cuando había tres chivas en clarísimo fuera de lugar…..HIJECES.- Revela el señor Infantino que, por informes que tiene en su escritorio, durante toda la liguilla operó cierto “blindaje” para que avanzara el rebaño, que avanzara y…se coronara. Obvio que era el propósito la coronación para aumentar los bonos del equipo rojiblanco luego de las malas en que casi desciende. Tres semanas atrás se había coronado el Chiverío ante Morelia, pero lució igual que el equipo purépecha, inoperante en el frente. El Guadalajara ganó el campeonato de copa, pero lució tan chafa como el subcampeón. Chato en sus tres costados, dado que Morelia pudo vencerle, pero ahí estaba el señor Santander para impedirlo. Ganaron en penaltys, porque era necesario sacar un ganador, pero que haya dado un buen partido, que mereciera el título, ni entonces ni el domingo…..REVERSA.- El título ya está en las vitrinas rojiblancas. No hay reversa, porque de eso se trata en esas mafias, de levantar muertos para que fluya el negocio. O quién podrá negarme que el equipo de Jorge Vergara estuvo tres campeonatos arañando el descenso, pero siempre estuvieron ahí los árbitros para impedirlo, ¿o no? Endurecieron la mano los de negro y consiguieron salvar al equipo dentro de una de las más grandes desfachateces futboleras de que se tenga memoria. Si entonces no meten las manos los árbitros para salvar al Chivas, ahora andaría en el descenso. Así de sencillo, pero hoy, gracias a Luis Enrique Santander y al cuerpo de árbitros, el conjunto tapatío es campeón y por partida doble. El hubiera no existe, dicen los fans chivas, y el equipo es campeón en copa y en liga, lo que hace rato no se veía. El último en lograrlo fue precisamente el Tigres, pero el domingo tuvo enfrente una docena, no una oncena, sino una docena guiada por Santander que se olvidó del qué dirán para hacer más grande al conjunto tapatío…..ESPERA.- Infantino asegura que “Este tipo de circunstancias son inadmisibles en cualquier liga del mundo, no puede haber lugar a este tipo de “coincidencias” para favorecer a uno de los competidores. Tiene que procurarse la honestidad, la legalidad sobre todo y permitir que al final gane el más habilidoso o el de mejor calidad, pero no el que digan los árbitros…..HISTORIA.- El dirigente mundial del balompié, Gianni Infantino, sugiere que Luis Enrique Santander debió marcar el penalty a favor de Tigres al minuto 93. Suponiendo que se marque la falta y se cobre el castigo, Tigres hubiese empatado, quizá se van a tiempos extras y luego a penaltys, pero…la historia hubiese sido otra, quizá muy distinta…..LUPA.- Asegura Infantino que se está tratando de llegar hasta el fondo de las cosas para aclarar si hubo o no “mano negra” en la coronación del Chivas. No sugiere nada el dirigente del futbol mundial, pero de encontrarse razones para tomar medidas enérgicas, se tomarán. Y de encontrarse, no tenemos la menor idea de qué pudiera suceder, si anulen el partido, si repitan el juego, etc., etc., de modo que una actitud sensata para los seguidores de la docena tapatía será esperar hasta que terminen las investigaciones, pero de entrada ya vinieron a ponerle mocos al atole tapatío. Ya echaron a perder la fiesta rojiblanca que amenzaba extenderse hasta fin de año…..ESPERA.- Y, vistas las cosas de ese tamaño, el título doce del chiverío tendría que esperar hasta la ratificación o negación del mando máximo del futbol que, como nosotros, también encuentra razones para pensar que está por demás sospechoso que Santander haya pitado toda la liguilla nada más a Chivas. O sea que, ¿árbitro a modo? No manchen. Algo que le despistaran sería positivo, hasta vendría a oxigenar al balompié. Anotemos que en Argentina ya han descendido los dos grandes Boca Juniors y River Plate, y no ha pasado nada, han regresado. No obstante su grandeza los equipos sudamericanos han tenido que irse a hacer campaña en la liga inmediata inferior, de la que regresan a la siguiente o a las siguientes dos temporadas, pero por lo pronto ya le dieron visos de algo creible a ese futbol que, indudablemente, también está manchado por la duda mafiosa. Acá, en México, Chivas debía estar en la liga de ascenso, pero dizque no permitieron que bajara por ser el equipo con más seguidores, que genera más economía. Esto es, que han sacrificado la credibilidad por las decisiones mafiosas, por el billete pues. No obstante ser el conjunto con la mayor cantidad de fans, sus dos últimos títulos quedan colgados con alfileres, y quizá el de liga se haga polvo, pues las sospechas de que amañaron el resultado no se pueden tapar con nada. 