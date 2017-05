“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Diputados de NL aprueban matar en defensa propia

Las matazones “justicieras” no se harán esperar

Una lanita y cualquier altercado será defensa propia

Así, nos acercamos y mucho a la pena de muerte

Municipio une a los medios… pero en contra

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora llevan traje y gobiernan estados y países…”

Juan Sin Miedo

Los diputados del Congreso de Nuevo León aprobaron por unanimidad ayer la iniciativa que autoriza matar cuando de legítima defensa se trate. Algo muy, pero muy cercano a la “pena de muerte”…..LOCURA.- Hace tres o cuatro años pudiese pensarse que esa nueva regla sería una locura, puesto que en los hechos todo mundo está autorizado a matar a todo mundo, y al final pretextar la legítima defensa, pero la sofisticación de la delincuencia ha superado cualquier supuesto y ha empujado a esa barbaridad…..REGLAS.- Es una gran barbaridad, desde luego, puesto que si antes era fácil matar a alguien, ahora lo será más, pero…la comisión de múltiples delitos, y sus formas, cada vez más sacadas de la maldad, la perversidad y de la sinrazón, han obligado a eso, a tratar de responder con leyes más enérgicas…..CORRUPTELAS.- Aparentemente no existe en México la pena capital por las corruptelas presentes en toda actividad humana. No se diga de los tribunales, donde “poderoso caballero es don dinero…”, y con una feriecita, a veces feriesota, cualquier balanza se inclina para el lado del delincuente o del sospechoso. La supuesta razón para rechazar la pena de muerte en el país es esa, y ha valido la pena, porque de menos no se ha ejecutado a nadie de manera formal, pero de existir esa aberración humana, la pena capital, muchos hubiesen muerto ya por tanta transa en los tribunales…..CAUSAS.- La nueva ley regia, mucho muy de avanzada, animará a no pocos maleantes a cobrarse las pendientes utilizando cualquier pretexto que termine confundiendo a los juzgadores y acaben decretando la legítima defensa. Es, como decimos al principio, la locura, pero no tenían de otra los legisladores neoleoneses. Cada vez nos enteramos de más crímenes, y parece que mientras pasa el tiempo los procedimientos para cometerlos son más pensados, más “trabajados mentalmente”. Ojalá no se arrepientan los diputados regios, pero se han metido y han jalado a la sociedad a un gran atolladero del que no estamos seguros que salgan bien librados…..CASCADA.- Lo peor es que como los malos ejemplos cunden, pronto la regla será autorizada en el resto de la República y el matadero “con causas justificadas” habrá de desbordarse, aunque por momentos se piensa que los crímenes más crueles son cosa de todos los días, y unas veces allá, pero otras acá, de modo que estamos igual por todo el país. Hay alguna que otra excepción, pero son lo menos, y por eso, por ser menos, no se compara con la maldad de grupos e individuos en puntos exactos…..ESPURIOS.- No manche…¡¡¡Luis Tomás Castro opinando de la usurpación de Óscar Erasmo Návar!!!, si fue el primer espurio que pusieron al frente de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Si se callara los universitarios se lo agradecerían…..FUERA.- Luis Tomás adolece de la misma falla de los directores que salieron a defender a Óscar Erasmo. Es igual de apócrifo que el señor rector, y aunque lo griten millones de veces, que Návar fue electo legalmente, no podrán demostrarlo nunca. Unos y otros fueron designados por Don Toño, que no electos por el Consejo Universitario, de modo que por más que finjan pendejez, no convencerán a nadie, así lo publiquen en los principales diarios del mundo y en primera plana. ¿Estamos?…..ESPERANZA.- La disidencia, como consideran a los universitarios que exigen la reinstalación de la autonomía en la casa de estudios, insiste que hará lo necesario para impedir que Óscar Erasmo siga al frente de un cargo que no le corresponde, no lo merece, no va con su capacidad intelectual…..ORDEN.- Más de un medio de comunicación de esta capital anda que se lo lleva la fregada por los repetitivos desaires y desprecios que les dispensa la encargada de prensa del Municipio, pero…no seamos ingenuos, lo que hace esa señora, cuyo nombre no recuerdo por salud mental, es lo que quieren que haga tanto José Ramón Enríquez como Francisco Bueno. Ella no tiene la capacidad para ofender a tanta gente en tan poco tiempo. Un día se arremolinaron en torno a ella varios “limosneros”, oh, perdón, periodistas (es que así se refiere ella a los periodistas cuando tramitan alguna publicidad). El que escribe alcanzó a escuchar a uno que le dijo: “Oye, nos manda el doctor Enríquez a que nos resuelvas…”, y la muy grosera respondió: “Ah, qué presidente municipal, ¿eso les dijo?, si me acababa de decir que les dé atole con el dedo y que los traiga dando vueltas…”. O sea, empinó al jefe de la comuna cuando quizá debió guardarse la idea o la orden, aunque hacer como lo ha hecho siempre, tratar a los periodistas con la punta del zapato. Ayer varios columnistas se quejaron ante el alcalde y ante el tesorero, o públicamente pidieron su intervención para resolver el conflicto, pero…seguros estamos que lo que hace esa señora es exactamente lo que le ordenan Enríquez y Bueno, pero entre los tres han unido al gremio… en su contra. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y los malosos nos lo permiten

