“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Cesa Enríquez a Bueno Ayup y Alejandro Castro

Ebrio volcó ayer su Cherokee y se fugó

Intentaron sembrar otro chofer y otro dueño

Un acto de congruencia de José Ramón

PRI dice haber ganado Edomex, pero sin fiesta

“Te acuso de ratero, no de pendejo…”

Juan Pueblo

Un año después de asumir la Presidencia Municipal de Durango empieza a aplicar la congruencia el doctor José Ramón Enríquez, al cesar de manera fulminante a su brazo derecho y su ayudante, pero…le falta mucho…..PODERES.- Francisco Bueno Ayup, aseguran muchos, era el poder tras el trono, no nada más quien manejaba el dinero, sino también manejaba todo lo demás, y no se diga tratándose de dinero. Todo lo resolvía el muy ilustre señor. Alejandro Castro, su secretario particular, a pesar de su bajo perfil, empezaba a asumir también el poder que le cayó del cielo. Pues también está fuera…..ESPERA.- Solo que, para terminar con el mote de “Municipio Montesori” que se ganó en menos de un año la alcaldía capitalina, tiene que correr de perdido a otros 15 funcionarios o empleados con más poder que los ahora cesados, de lo contrario quizá ponga otros más perversos que los que se acaban de ir…..APROBADO.- No anunció el doctor Enríquez Herrera a los sustitutos de ambos funcionarios, pero…ojalá que voltee hacia la cantera duranguense. En esta capital hay infinidad de contadores, de licenciados en administración y de profesionales de la economía que pueden ayudarle y mucho a sacar el perro de la milpa…..FRACASO.- En el cese el alcalde Enríquez Herrera acepta que se equivocó en el nombramiento y que, como humano, es bueno reconocerlo. Por eso nuestra súplica para que ojalá se acuerde de los profesionistas duranguenses y eche mano de ellos para resolver su falta de gente confiable, seria, respetada y respetuosa, y no la fichita que trajo a que nos gobernara…..SORPRESA.- Tuvo que pasar ese desgraciado accidente para que el alcalde se diera cuenta del error que cometió desde que hizo las designaciones, pues la crítica se lo echó en cara, pero él nunca entendió a la gente que le exigía que ocupara a duranguenses para que le ayudaran a salir adelante en esa gran encomienda…..CHISMES.- Los que vieron a Bueno Ayup chupar penca en el tugurio del fraccionamiento Lomas del Parque aseguran que era acompañado de varios amigos y que al salir se fue solo. Era él quien manejaba la Cherokee de su propiedad, que en realidad Castro llegó nada más a “hacerle el paro”, pero que en el supuesto Alejandro no tuvo vela en ese entierro, salvo haberse desmañanado para ir a alivianar al jefe…..TEMPESTADES.- Los que saben del trabajo de Bueno Ayup sugieren que efectivamente era tempestuoso en el cargo, que estaba metido en todo lo que hay dinero. Que él y nadie más decidía cualquier dificultad que se tratara de dinero, que los demás funcionarios eran unos simples monigotes que estaban haciendo nada más la voluntad de Francisco. Ahora, quien lo releve, pronto habrá de darse cuenta de las correrías del sonorense. Verá que su mano está metida en todo lo que se trate de dinero, aun usurpando funciones, dado que las otras dependencias no tenían ninguna autonomía para el manejo de los recursos…..CALDERA.- Encontrará el nuevo tesorero una verdadera caldera hirviente en los uno y mil conflictos que le hereda el cesado funcionario. Entonces se verá hasta dónde llegó la ambición y la desbordada avaricia del sonorense, y luego empezará a rechinar quien tenga la desgracia de sustituirlo, pues hallará cosas que nadie sospechó ni en el más puro estado Ayup…..HISTORIA.- Hay que decir que temprano, ayer domingo, trascendió de la volcadura, solo que desde un inicio se decía que había sido Alejandro Castro el fallido manejador, de modo que el caso era de bajo perfil, pero…el problema se agravó cuando otro reportero empezó a encontrarle la punta de la madeja. Más o menos destapó las cosas como fueron, aun cuando en el portal que se publicó de pronto se borró la información, precisamente para echarle la mano al funcionario. Luis Lozano, de canal 10 y Siglo también se enteró, lo divulgó y se armó la rebambaramba, pues no le dio vueltas al asunto y señaló a Bueno Ayup. El propio exfuncionario se comunicó con Luis para pedirle de acuerdo a su derecho de réplica (?) que borrara esa información, que era inexacta. Luis nunca la eliminó, se sostuvo y más tarde que pronto llegó a oídos del alcalde José Ramón Enríquez. Obvio que no iba a perdonar semejante barbaridad, y le pidió a uno y otro funcionario que se separaran de su cargo. No le tembló la mano al jefe de la comuna, pero si le hubiera temblado, al que se estaría llevando la tía de las muchachas era precisamente a él. Por eso, como dicen que dijo alguien: De que se muera mi abuelita, y me muera yo, pues mejor que le avance la grand mother. Y esta mañana, cuando el tema era discutido ya en las redacciones de los medios, Enríquez llamó a los reporteros para anunciarles que minutos antes había pedido a Bueno y Castro que dejen sus cargos. Serían muy buenos en el trabajo, pero fuera de la oficina no pudieron comportarse…..RATERÍAS.- Sobre la elección en el Estado de México, a pesar de que el PRI se dice ganador, es de subrayar que como sucedió aquí hace un año, los mariachis callaron. La cerveza terminó “quemada” pues no hubo ninguna celebración a pesar de que estaba todo dispuesto para echar cohetes, confeti, fanfarrias y no pocas mentadas. Delfina, la candidata de Morena, sugiere esperar hasta el miércoles para ver cómo resuelve la autoridad la porqueriza en que convirtió la elección mexiquense al adelantarse indebidamente al anunciar al tri como vencedor…..TAPADO.- Aarón Quiñones Díaz es el nuevo vocero de la Fiscalía General en el Estado. No sabemos si felicitarlo o condolernos del hombre, pues para ir a la Fiscalía hay que llevar muchas cosas para defenderse. Allá hasta el fuego amigo está cabresto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a caulquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias