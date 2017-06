“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La nuestra, de ninguna manera es democracia

Estamos a años luz comparados con Francia

Quieren “ganar” a como dé lugar y lo que cueste

El “triunfo” de Del Mazo no podrán sostenerlo

Reconocen perder Nayarit; debían aceptar todo

“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva, es que el fin justifica los medios…”

George Bernanos (1888-1948)

No es democracia la que tenemos en México. Es todo, menos democracia, pues todavía no terminan las votaciones y todos los candidatos salen a anunciar que “ganamos…”. Ocurrió el domingo como ha ocurrido siempre, y eso es lamentable…..SENSATEZ.- La autoridad electoral debía obligar a los candidatos a reconocer, en la realidad, a reconocer los números de la elección, y no que salgan todos a festinar lo imposible. Eso nada más ocurre en México y no debe persistir más…..NÚMEROS.- Así como el PRI aceptó que en Nayarit los números le son adversos, así debía actuar en el Estado de México y Coahuila, donde se asegura que el PRI hizo otro cochinero para “ganar” la elección, y nadie ha podido bajarlos de ese macho…..PORQUERIZA.- La elección en el Edomex, sobre todo, nos advierte de algo inconcebible, puesto que el domingo, tras las votaciones, en los números del PREP siempre estuvo ganando la candidata de Morena, Delfina Gómez. Estaba repuntando y el priista cayendo al desfiladero y en un momento dado la misma autoridad electoral en el Estado de México tiró todo por la borda. Cuando los números ya no le eran favorables al PRI, de pronto anunció que el PRI tenía una delantera definitiva. Solo que no acompañó las pruebas a sus dichos. Por el contrario, trascendió en redes sociales una serie de mapacherías, entre otras un video donde los que “cuentan”, empiezan con uno, se saltan al cinco. Luego del 25 se pasan al 95, y así por el estilo dentro de algo absurdo que, aunque lo hayan contado así, de ninguna manera va a pasar, puesto que los demás partidos tienen sus actas y muchas formas de demostrar la anomalía. Las redes sociales han sido el peor enemigo del PRI y del “triunfo” de Alfredo del Mazo, pues mientras el tricolor se aferra a la “victoria”, la gente no se cansa de subir pruebas, elementos inconfundibles del “fraude” priista, sin considerar los “errores” garrafales cometidos en las actas, donde las sumas fueron hechas de la misma forma como hicieron “ganador” a Felipe Calderón en el 2006, es decir: Si la casilla tenía 25 votos para el priista y 130 para la candidata de Morena, los 130 se los abonaron al priista y los 25 a Morena. Algo absurdo, burdo al extremo que cualquier niño de kínder habrá de descubrir, si es que se trata de descubrir. Lo más lamentable es que por más que se dice ganador el PRI, no termina de demostrar sus números, y no empieza la celebración. Todo estaba preparado para la gran fiesta el mismo domingo, pero…los mariachis efectivamente callaron, llegaron como a las 20:00 horas y no pasaron de “calentar motores”, de entonar algunas canciones como arrancándose, pero nunca terminaron de tocar una sola melodía. En los hechos la cerveza terminó “quemándose” y los invitados nunca se sintieron en la comodidad de la victoria para echar las campanas a vuelo. Lo inconcebible es cómo, después de que los números no podrán ser acomodados a la causa tricolor, insistan en esa falacia. Claro que Morena y los demás partidos tienen recursos para pedir justicia ante diversas autoridades superiores y demostrar las grandes equivocaciones cometidas para que “gane” el primo del presidente Peña Nieto…..JUSTICIA.- Lo inconcebible es que sea la misma Presidencia de la República la empeñada en que “gane” el primo, cuando debía ser la primera instancia interesada en dejar que se jugara libremente la gubernatura. Hay los que aseguran que bien contabilizado el proceso, será imposible sostener el “triunfo” de Del Mazo, o dicho de otra manera, no hay formas de hacer el chanchullo. Son muchos votos los de Delfina sobre Alfredito, y ¿cómo habrán de borrarlos? No hay manera…..PLURALIDAD.- No sabemos si el presidente Peña Nieto sepa de qué se trata o con qué se come la pluralidad y si llegue a entender que en una contienda los contendientes van a ganar o a perder, y que los que ganen ganen, y los que pierdan pierdan, pero no que se aferren a hacer “ganador” a un muchacho nada más por ser primo del presidente. La gran aberración palpable en la elección del domingo que ojalá limpie el Instituto Nacional Electoral, pero hay quienes dudan de eso, puesto que el INE falló desde el momento que dispuso que la logística y los conteos a boca de urna o en el PREP los hicieran los organismos locales, cuando en la mayoría de los casos son entes designados por el gobierno saliente, y el gobierno saliente siempre tiene intereses en favorecer a los perdedores, como Coahuila y Edomex, de modo que sus acciones de ninguna manera son confiables…..VERGÜENZA.- México, efectivamente me duele. Qué esperanzas que se vaya a parecer al resto del mundo, a Francia, a Inglaterra, a los Estados Unidos, por decir solo algunos, donde el que ganó ganó, y el que perdió se retira a sus actividades cotidianas sin el menor resentimiento. Tenemos los mexicanos en los últimos procesos electorales en Francia el más claro ejemplo de lo que es la democracia, de lo que es la pluralidad en la que el ganador se dispone a gobernar y los perdedores a obedecer, y no que se emperren en ganar aunque el pueblo haya dicho lo contrario. Los clásicos dicen que antes operaba y muy bien a favor del PRI el conteo ese estilo Aurelio Nuño, donde de uno se brinca al cinco, luego del 25 pasa al 48 y del 60 al 95. Absurdo del tamaño del mundo que, en cualquier conteo efectivo sale a relucir, pero aferrarse a lo contrario es querer arrebatar a la mala, tope donde tope, y eso no está bien. No es bueno para la clase de “democracia” que tenemos y que está observando el mundo. 