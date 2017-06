“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Un año de desprecios del alcalde a medios

José Ramón Enríquez tiene más de año despreciando a los medios. Los ha sobajado, pisoteado y no pocas veces humillado creyendo que los recursos que maneja el municipio son de su propiedad…..FALSO.- No le creemos al jefe de la comuna lo que dice en su carta que nos envía este día en la que precisa: “Me es grato saludarlo y reiterarle a usted y a todo el personal a su cargo mi solidaridad y respeto por su trabajo serio y decidido a favor de la Libertad de Expresión en México, ya que sin la habilidad de opinar libremente, de deunciar injusticias y promover cambios sociales, el hombre está condenado a la opresión y a la repetición de sus errores…”. Quién sabe dónde leería esa frase, está muy pegadora, pero no creemos que sea suya. No va con todo lo que ha pasado en este tiempo…..MENTIRAS.- Enríquez cree que los recursos del municipio son de su propiedad, que deben aplicarse de acuerdo a su leal saber y entender, y en el caso de medios, el dinero para medios lo ha destinado a uno o dos que cree suficientes para sacar adelante su responsabilidad. Tema que no discutimos y ni nos interesa discutir, pero ahí está la caída de Bueno Ayup para referir que la libre expresión la hacemos todos, no uno o dos medios, o uno o dos periodistas. Toda vez que los medios favorecidos no le ayudaron en lo más mínimo al funcionario o funcionarios en su caída. Amén de que el gasto en medios está sobradamente discutido, es un gasto necesario, especialmente cuando se trata de preservar una de nuestras más preciadas libertades, la de opinar, la de escribir…..RAZÓN.- Ojalá el señor presidente municipal hubiese estado en la conferencia dictada este mediodía por el periodista Álvaro Delgado, aunque si no se entera del tema, la charla está en You Tube para que la consulte y vea cómo otras autoridades, no menos alcaldes entre ellos, están procediendo de la misma manera. Llegaron, retiraron todo tipo de convenio con los medios y no hay poder humano que los convenza de lo contrario, no obstante que, repetimos, en la compra de publicidad o de gacetillas a los medios, pero a todos, se está impulsando la libre expresión. La libertad de decir no se reduce a un par de plumas de plástico y una frase medio pegadora como la que usó en su regalo y su carta de este día. Por cierto, su invitada, Denisse Dresser, aseguró en su plática de esta mañana lo que sabíamos todos, que la mayoría de los ataques a la prensa vienen del gobierno. ¿Será?…..ÉPALE.- Hoy, sin embargo, en la carta de felicitación por el Día de la Libertad de Expresión, en su párrafo tercero, asegura: “Ya no es tiempo de críticas, necesitamos propuestas, acciones, suma de esfuerzos y paradigmas a seguir para erradicar prácticas que quieran impedir el cambio, y el progreso y el desarrollo de los pueblos, porque jamás los intereses personales deben estar por encima de los derechos colectivos…”. O sea, ¿cómo?, ¿no debemos criticar al municipio ni al gobierno para no afectar el desarrollo de los pueblos..? Malo que sea el alcalde el que pida que ya no critiquemos, que mejor nos pongamos a trabajar, puesto que la obligación primordial, ineludible e insoslayable de los medios de comunicación es la de señalar, criticar y profundizar en los errores del gobierno, y eso seguiremos haciéndolo gústele que no al señor presidente…..CAMBIO.- Ojalá que la llegada del Día de la Libertad de Expresión traiga un cambio en la actitud del jefe de la comuna, que entienda como real la idea que desarrolló muy bien en su carta de esta mañana: “Hago votos sinceros para que, unidos, gobierno, sociedad y una prensa libre y objetiva, trabajemos de la mano por y para Durango…”, a menos que haya mandado a alguien que se la escribiera, porque de haber sido así, no pasa nada. ¡Ni pasará nada…!!!…..ESPERANZA.- El alcalde, repetimos, ha despreciado al grueso de los medios, casi a todos. Está a tiempo de corregir ese error garrafal, pero de no hacerlo tampoco pasará nada. La prensa está saliendo de la peor represión sexenal de que se tenga memoria en Durango y, al final, qué tanto son otros dos años. Será cosa de ajustarse a esa circunstancia, para salir adelante….ACTITUDES.- Entre los reporteros se cuenta mucho el chiste que sucedió en la propia residencia del alcalde en la calle Fresno. Unos periodistas se acercaron al Dr. Enríquez y le pidieron que les autorizara algo de publicidad para sobrevivir en esta selva implacable de la vida. Sin más, el presidente los mandó con Paty. “Vayan con Paty. Ya tiene instrucciones…”, les dijo. Fueron con la famosa Paty y sin más la soltó, cuando pudo taparle algo al jefe: “Ah, caray, ¿eso les dijo el presidente?”… preguntó, y agregó, “bueno, pues si eso les dijo yo les voy a decir cuál es la realidad. Antes de empezar el desayuno me encargó que les jugara el dedo en la boca, que los trajera con las vueltas de siempre…”. Tan tan……SOBERBIA.- Antes, los periodistas pensaban que en realidad era la tal Paty o el tristemente célebre Francisco Bueno Ayup los que se estaban echando el tiro de traer a los medios jugándoles el dedo en la boca, pero…la señora esa no tiene la capacidad para tomar una decisión de tal importancia, y el otro, igual de perverso, de ninguna manera se iba a echar solo ese tiro. Lo que hacían tanto Paty como Bueno es lo que les encargó José Ramón Enríquez Herrera, y él es el responsable de esa afrenta, aun cuando en la realidad los dineros que siempre se utilizaron en medios son parte de nuestros impuestos y sirven para seguir impulsando nuestras libertades, empezando por la de opinar, puesto que eso es lo que hacen los medios y lo hacen tutelados por la Constitución General de la República…..TRISTEZA.- El periodista Juan Monreal López, con más de un cuarto de siglo de carrera en Gómez Palacio, pidió ayuda al gobernador José Aispuro ante la persecución de que es objeto en La Laguna por encargo de la alcaldesa Leticia Herrera. “Tengo miedo…”, le dijo al gobernador, y el gobernador se comprometió a protegerlo. El periodista Juan Monreal López, con más de un cuarto de siglo de carrera en Gómez Palacio, pidió ayuda al gobernador José Aispuro ante la persecución de que es objeto en La Laguna por encargo de la alcaldesa Leticia Herrera. "Tengo miedo…", le dijo al gobernador, y el gobernador se comprometió a protegerlo.

