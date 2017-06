“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Nuestra opinión del Municipio la aclaramos ayer

Álvaro Delgado

Todo lo que queríamos escribir del Municipio de Durango lo escribimos ayer, en ocasión del Día de la Libertad de Expresión. No tenemos por qué añadir cosas que no nos incumben ni servir de mensajeros a nadie…..TIEMPO.- Habrá más cosas importantes que aparezcan en los días subsecuentes y lo trataremos, claro, pero por ahora no nos prestaremos para atizarle más a la hoguera del Municipio Montesori. No es nuestro estilo…..ÉPALE.- Apenas el fin de semana pasado el gobernador José Aispuro y el alcalde José Ramón Enríquez aparecieron en una fotografía a partir de un piñón. Una sonrisa de oreja a oreja que en verdad nos dio envidia. Hicieron un aviso conjunto en el que advertían que es falso lo que se apreciaba en sus relaciones….MADRAZO.- Hoy, contra lo que pudo pensarse de aquella gráfica, el cabildo que preside Enríquez tomó una determinación que habrá de sacar chispas. El Municipio le cobrará toda suerte de impuestos al comité de la feria por realizar los festejos de la FENADU 2017, casi casi le cobrará hasta por respirar, pasando por los servicios de agua potable, drenaje, vigilancia policial, venta de bebidas alcohólicas, estacionamiento, acceso a la luz diurna y a la oscuridad de la noche. La realidad es que el Municipio nunca le ha cobrado al gobierno por sus servicios a la feria. Extraña que ahora lo vaya a hacer, justamente cuando la sociedad observa un choque de trenes precisamente con la organización de las ferias. Advierte alguien que hay “jiribilla” en los regidores, que parecen empeñados en molestar al comité de feria estatal precisamente cuando estaba proyectando la idea de hacerla costeable, que produzca utilidades, dado que hasta ahora no ha producido nunca, o siempre se las han robado, que parece lo más probable, toda vez que un negocio que no deja ganancias, deja de ser negocio. Es mejor cerrarlo, y nunca lo cerraron, más bien lo reabrieron año con año. Total que, para resumir, si la decisión es solo de los regidores afines a José Ramón, ya le pusieron mocos al atole, ya echaron a perder las “buenas relaciones” que se cargan gobernador y alcalde…..ASEGUNES.- La extraordinaria comunicadora, conferencista y escritora Denisse Dresser aseguró ayer en su charla ofrecida en esta capital que el 50% de los agravios a periodistas o medios de comunicación (alguien asegura que es mucho más alto el porcentaje) proviene del gobierno. Y si un gobierno quiere “ahorcar” a un medio, nada más le cancela la publicidad, no necesita coserlo a balazos o cuchilladas, y aun así los disparos y las cuchilladas no cesan. Un medio sin publicidad no necesita que lo maten, se muere solo, intuyó ayer la señora Dresser, casi al tiempo que otro escritor de talla internacional, Álvaro Delgado, advirtió aquí que en varios municipios de Tamaulipas y de diversos estados de la República aplicaron la política de Enríquez, de cancelar la publicidad a la mayoría de los medios de comunicación, amigos o enemigos. Y por esa razón, repetimos, no pocos medios han desaparecido en los últimos meses al verse sin publicidad municipal. Y, la moraleja, murieron esos medios sin requerir una bala o ensuciar un cuchillo. No era necesario…..EFECTOS.- El Municipio anunció el gran banquete para los medios de comunicación en el salón del Club Campestre y los verdaderos periodistas asistentes no pasaron de los dedos de una mano. Tuvieron que traer al personal de limpia, de finanzas, de inspectores, etc… Solo faltó el personal de la Dirección Municipal de Seguridad para llenar y armar otro Día del Empleado Municipal, y ni así llenaron, pues varias mesas quedaron vacías, pero eso no importa mientras el Municipio siga ahorrando. Otro desaire sin precedentes al Municipio por parte de la mayoría, que es la que cuenta, de los medios de comunicación…..RESPETOS.- La directora de prensa del Municipio, Patricia Salas Name, no está de acuerdo con lo que escribimos ayer. Ni ayer Día de la Libre Expresión nos respetó. Obvio, tampoco lo hará hoy con nuestro tema de este día. No obstante que nunca le mencionamos por sus apellidos se da por aludida. Tampoco dijimos cuándo se celebró la reunión, y ella nos aclara que fue en diciembre, lo que nos confirma que sí hubo la tal reunión. Exige un derecho de réplica, pero lo exige con llamadas telefónicas anónimas, mensajes en redes sociales y nunca por escrito, como se supone debe ser cualquier reclamación. No tenemos ningún problema para concederle el derecho de réplica, que quizá no merezca, porque no ha sido congruente con la mayoría de los medios, pero se lo concederemos cuando lo haga por escrito y se lo entregue a quien escribió la columna de ayer, que es el suscrito, o sea yo, Jorge Blanco Carvajal, pero mientras nosotros no tengamos la susodicha reclamación formal, no publicaremos absolutamente nada…..SEGURIDAD.- Álvaro Delgado, uno de los periodistas más controversiales de México, amenazado incluso por Presidencia de la República, asegura que nada de lo que digan o hagan las autoridades servirá para proteger la vida de los periodistas. Lamenta que seguirán matando comunicadores y los agravios seguirán viniendo de donde mismo. Los botones de pánico y otros artefactos que pudiesen servir para seguridad de los periodistas no garantizan nada si de matar a alguien se trata…..FUERA.- Mineros de Pedriceña le dieron una sopa de su propio chocolate al sindicato del súper raterazo Napoleón Gómez Urrutia. La elección en que participaron varias planillas marcó el despido del grupo de paleros de “Napito”. Hasta que hubo alguien en el gremio que metió las manos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

