“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Lamentable declaración de Norberto Rivera

Sugiere que Dios le dio el triunfo a Del Mazo

Antes que solidarizarse con los agraviados

Le ha llovido al cardenal y le seguirá lloviendo

Panistas dejan en la calle a Rodolfo Elizondo

“Dios influyó para que ganara Alfredo del Mazo en el Estado de México…”

Norberto Rivera

Mucho más lamentable que los megafraudes cometidos en el Estado de México y Coahuila resulta la infausta declaración del cardenal Norberto Rivera, quien sugiere que Dios le dio el triunfo a Del Mazo…..AUTOMÁTICO.- Sin que nadie le pidiera su opinión, porque no hace falta, Rivera Carrera acabó metido en un verdadero atascadero por tratar de rescatar la “victoria” del priista en el Edomex. Se expuso a que le mienten la madre, no nada más a que le aceleren su salida del arzobispado más importante del país…..HIJECES.- Y luego, como queriendo ayudarle a Del Mazo, aseguró que: “Es que si trataban de ganarle a Alfredo debieron hacer un fraude mucho mayor que el utilizado por el priista…”. Pos cómo, entonces sí sabe que hubo fraude, y que no debe pasar esa canallada. Pues más lamentable aún…..SILENCIO.- Nosotros seguimos pensando que Norberto no tiene la gran culpa por aquello de los sacerdotes pederastas. Poco pudo hacer o no lo dejaron hacer para perseguir a esos enfermos ensotanados, pero está viendo la chinga que le están obsequiando por ese “pecado” y todavía se pone a meterse donde no lo llaman. Algo malo le está ocurriendo al purpurado de Tepehuanes. No tenía para qué meterse en la cuestión electoral. Sabe que el cochinero estuvo del carajo, que lo menos que faltaba era su opinión, y que en un momento dado debió estar del lado de los agraviados, no al revés. Ya vimos en redes sociales las críticas, no pocas hasta mentadas de madre que, se ven mal, pero a eso se expuso el pastor y quién sabe qué más le espere…..APUESTAS.- Está mal que se haya metido a tema tan escabroso el señor cardenal. Ni siquiera le habían pedido su opinión, particularmente después que la crítica no lo ha soltado por su postura sospechosa respecto de los padres pederastas. Ahora, el mismo cardenal tendrá que buscarle salidas a su atolladero, pero no se advierte camino alguno que pueda cruzarlo sin cochinearse en el pantano…..BRÚJULA.- Los más creen que Norberto Rivera debió intercerder por los pisoteados en la elección pasada, echarles una manita con el de arriba para tratar de revertir el atraco más escandaloso de que se tenga memoria en el Estado de México. Pedir que así como obró Dios para cometer el gran fraude, ayude a los atracados a defenderse y terminen obligando a las autoridades a reconocerle la victoria a los que realmente ganaron. Dios, nos perdona Norberto, no está con los defraudadores, está con la mayoría que ha sido atracada por una minoría enferma de poder, que quiere la gubernatura del Estado de México, lo mismo que la de Coahuila al costo que sea, pasando por encima de lo que sea y pisoteando lo que sea necesario pisotear. El chiste es asegurar otros seis años de negocios bestiales como los que se han hecho allá y acá durante los últimos 87 años. La regó el cardenal en haberse metido en ese baile que no era suyo, y menos pretextando a mi Padre Dios en algo de lo que seguramente es ajeno y que lo más probable es que no tolere, puesto que se trata de pisotear a los más. Eso no es parte de la doctrina que Jesús nos ha enseñado, que nos ha marcado con su muerte misma. En serio, la desparramó el arzobispo primado de México y, ahora, quién sabe cómo le vaya. O mejor dicho, ya le ha ido como en feria y parece que le irá peor por andar tolerando aberraciones …..TRAGEDIA.- El sábado se produjo una tragedia más en la súper carretera Durango-Mazatlán en la que chocaron de frente dos vehículos que dejaron seis muertos y seis lesionados. Una desgracia séxtuple que quizá se pudo evitar si a los manejadores se les pide que cuando un vehículo, el que sea, vaya o venga, y si ya salió a rebasar, los demás se abran a su derecha para permitir que pase. Ya son muchos los muertos en ese camino por no hacerle entender a los manejadores la regla mínima de respetar al que va rebasando. Es que nadie se lo pide, se lo encarga o se lo exige a los manejadores, muchos de los cuales ignoran o desconocen ese regla mínima y ahí está otro percance de incalculables proporciones. El año pasado dimos cuenta de otra tragedia en la que murieron 5 personas, esta sobre el kilómetro 38+500, y ocurrió por lo mismo, porque uno de los manejadores no respetó al que iba rebasando. Expuso su vida y pagó con ella no darle el derecho de paso al que va rebasando. El problema es que los percances siguen, a nadie importa evitarlos, pues ni la SCT ni CAPUFE, ni la Policía Federal hacen algo para evitarlos. Pensamos que es sencillo que en las casetas, a la hora que el chofer paga su peaje, se le encargue que respete la regla mínima del que va rebasando, pues mientras no se permita el paso al que va rebasando, los encontronazos como los narrados seguirán, por desgracia….TRAGUITOS.- Y luego, ninguna autoridad se preocupa por los borrachos al volante. No pocos manejadores, la mayoría cuando vienen del puerto, traen a bordo su hielera hasta la madre de cerveza y vienen tomando junto con los demás pasajeros, cuando para conducir se requieren los cinco sentidos y no uno o dos, pues aquello de que “yo borracho manejo mejor…” no ha dejado de ser una falacia por la que siguen muriendo muchos alegres conductores, aunque…por desgracia, se siguen llevando entre las patas a choferes que sí conducen en sus cinco sentidos, pero nunca hemos visto a una autoridad que se moleste en verificar que los manejadores vayan en sus cinco sentidos, de ahí que se filtran muchos en completo estado de ebriedad. Y por ellos no hay problema, si mueren en esas condiciones, es que eso buscaban, pero lo que es problema es la muerte de gente inocente, que procuraba conducir en sus sentidos cabales y respetando las reglas…..PORTAZO.- El Partido Acción Nacional designó ayer a su comisión permanente y…¿saben qué?, mandaron al carajo a uno de los cuadros más queridos entre el panismo citadino, Rodolfo Elizondo Torres. Y en contrasentido, encumbraron a su principal adversario en la localidad, Víctor Hugo Castañeda Soto. No les digo mucho, solo que…ya vendrá El Negro a seguirle tupiendo a su muchacho, a ver cuándo termina esa incomprendida persecución. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente si Dios y los renegados lo permiten, o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

