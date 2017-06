“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La Federal culpa a CAPUFE por accidentes

Los medios lo hemos señalado hace tiempo

A ver si ahora hacen algo, diputados y senadores…

Tienen que suspender cobro en tramos peligrosos

Municipio cobrará, gobierno pagará, no problem

“Soy el único exgobernador que combatió con todo al narcotráfico…”

Humberto Moreira

No se necesitaba la anotación del comisario de la Policía Federal, Juan Rafael Carreón, de que es Caminos y Puentes Federales el culpable de los accidentes mortales ocurridos en la súper a Mazatlán. Eso lo sabemos todos…..APROBADO.- Es correcto que sea una institución como la Policía Federal la que haga la anotación, puesto que los medios lo hemos hecho todos los días y a la entidad paraestatal se le resbala, no le preocupa o hace muy poco…..CUOTAS.- Hace tiempo que reclamamos a CAPUFE que siga cobrando por usar el camino, si no hay la más mínima seguridad. Más de una vez le hemos dicho que si no hay seguridad suspenda el cobro y lo reanude cuando haya condiciones mejores para usarlo, pero a la dependencia le vale, ni cuenta se ha dado o le importa muy poco lo que digan los medios…..S.O.S..- Es justamente el 108+500 uno de los puntos más peligrosos de todo el trayecto, ahí se juntan los caminos libre y de cuota y aquello está tan confuso que pudo ser el origen del terrible accidente del viernes pasado. No obstante el tiempo transcurrido desde aquel día, hasta ahora ninguna autoridad ha informado con detalles cómo sucedió el percance, aunque se dice que uno de los vehículos, el que tripulaban personas de Culiacán, transitaba en contra. Es probable que en la confusión vial que ahí existe y que puede comprobar cualquiera, el manejador nunca se percató que iba en contra, de ahí el horrible encontronazo, pero por lo que dice el titular de la Policía Federal en Durango, es Caminos y Puentes Federales el principal responsable, dado que en el supuesto la misma instancia policial le advirtió hace tiempo a CAPUFE que tomara en cuenta la confusión que priva en ese punto, lo mismo le marcó el estado riesgoso del pavimento, pero…nunca le hizo caso…..ACCIÓN.- A ver si ahora que es la Policía Federal la que marca las deficiencias del camino hacen algo nuestros diputados, nuestros senadores y tanto “palero” que va a México a aplaudir y consentir las pendejadas del Gobierno Federal. Aunque no lo creemos, pues hace años, la mayoría de los medios, y sin ponernos de acuerdo, le hemos dicho sus verdades tanto a CAPUFE como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero de ahí no ha pasado. Tanto los de una como de la otra dependencia se hacen pendejos. No nos leen o les vale madre lo que les digamos. Y en el caso del delegado de SCT, Eduardo Bailey Elizondo, suficiente tiene con la persecución que le trae el gobierno de Nuevo León por supuestas raterías, como para preocuparse por la porquería que tenemos de súper carretera a Mazatlán…..AVISO.- Tanto CAPUFE como la SCT debían, de menos, advertir a los intrépidos manejadores que se meten a esa minicarretera de cuota bajo su propio riesgo. Tendría que indicarle a los conductores el estado en desgracia que se halla el camino, como para que luego no se digan sorprendidos. Los problemas vienen después, ante una tragedia, pues nunca nadie le adelantó al chofer sobre los serios peligros que se corren al transitarlo, por lo que, incluso, hay que pagar, y luego cantidades fabulosas como la que cobra la caseta de Coscomate…..HIJECES.- No sabemos en realidad para qué sirve un diputado o un senador, pero luego se confunde uno pensando que ellos debieran echarse ese trompo a la uña y exigir al Gobierno Federal que haga algo para evitar tanta muerte en ese camino, pero…ya dijimos, ni han hecho ni harán nada. No pueden ponerse a las patadas con su patrón…..CAUSAS.- Creemos que otra causa de los muchos y lamentables accidentes de la súper carretera es el desconocimiento de uno o de los dos manejadores que chocan de la regla mínima de la conducción en la súper carretera, en la que lleva preferencia el que está rebasando. Ante un rebase, los demás deben hacerse a su derecha para permitir el paso de los demás. No pocos han muerto por no respetar el paso del que rebasa, pero porque desconocen esa regla, no por no dejar pasar al otro, por un lado, y el estado alcoholizado en que van muchos a la hora de conducir. Sobre el caso también dijimos ayer que hace muchos años nadie checa el estado en que va un manejador a la hora de conducir, y no pocos, sobre todo cuando vienen de Mazatlán, vienen hasta las “chanclas”, pero…la policía rara vez se percata de ello, de modo que no pocos mueren o matan a quien se le atraviesa por ir “en otro mundo…”…..CUENTAS.- Todo lo que quiera cobrar José Ramón por su apoyo a la FENADU 2017, lo mismo que se le pagará sin ningún problema. Aunque algunos se incomodaron ante el anuncio del cobro, el gobernador José Aispuro lo entendió con buenas razones y hasta lo consintió sin chistar, de modo que no habrá ningún problema con el cobro, y tampoco con el pago. El show de Ricky Martin dará para eso y más, lo mismo que el de Maluma (sigo esperando que alguien me diga en qué posición juega o si es el director técnico de algún equipo de futbol, beisbol o basquetbol, puesto que por el lado de la música no lo identifico absolutamente con nada. Han de disculpar). Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

