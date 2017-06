“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Internado en el Cereso Rafael Herrera Piedra

Rafael Herrera Piedra, igual que su familia, no supieron manejar la repentina y sorprendente riqueza. Están acabando como los rateros chafas, que después de nunca tener, de pronto salieron por la calle diciendose “nuevos ricos”…..LASTIMA.- Rafael, sobra decirlo, fue el poder tras el trono en el gobierno de su primo Jorge Herrera Caldera. Hizo lo que quizo en lo político y en lo económico. Se apropió lo que le permitió el jefe del ejecutivo, y esa culpa carga el ex mandatario…..NUMERITOS.- El abogado del gobierno, Galdino Torrecillas, sorprendió a todo mundo ayer al informar sobre la detención en Guadalajara del “número dos” del gobierno pasado, y sorprendió más con los números tan pobres del supuesto rateriaje. Toda vez que con 24 millones de pesos no es posible levantar ni una de las 15 o 20 empresas que el hombre “logró crear” en un máximo de dos años. Torrecillas detalló nada más sobre las triangulaciones a dos empresas inexistentes. Las investigaciones apenas toman forma, asegura, de manera que cree que todavía saldrá mucha porquería a relucir, en la que punto importante será la ex secretaria de finanzas, Cristina Díaz. Ella habría sido quien autorizó las grandes partidas millonarias para Herrera Piedra, de ahí la importancia de su detención, que dicho sea de paso, estaría a horas de ejecutarse, si no es que ya estará a buen recaudo para cuando ustedes lean la presente…..TEMPESTADES.- Rafael enloqueció con tanto poder y tanto dinero. No obstante sus orígenes periodísticos, o sea, de bajo perfil económico. Utilizó el mando y el billete para perseguir a periodistas y a medios por igual. Enloqueció, porque no pudo conservar las amistades que ya tenía y se creó enemigos innecesarios desde el primer momento que asumió el mando virtual de la administración estatal. Usó el dinero y el poder de manera perversa, para aplastar a chicos y grandes. Se hartó de humillarlos durante los seis años de la administración. Prendió lumbres por todas partes a pesar de las debilidades con que asumieron el gobierno, toda vez que…lo sabe medio mundo. Jorge nunca ganó en las urnas. El triunfo lo compró Ismael Hernández Deras a punta de billetazos que repartió interpósita persona en Guadalajara y México. Lo inconcebible ocurrió cuando chocaron precisamente Jorge Herrera Caldera y su creador Hernández Deras, nada más por los mensajes que colocó en los pasillos de la hacienda Dolores Hidalgo donde El celebró sus 50 años de vida. Jorge o Rafael se incomodaron sobremanera por los pedidos virtuales que les hizo Ismael, todo mundo los vio cuando salieron, iban emputados, por decir lo menos. Echando chispas por sus cuatro costados. Los efectos fueron devastadores para el proyecto de mando de 30 años de Ismael. Jorge se quitó la jefatura de Ismael para siempre. Le creó incluso una comisión en el Congreso del Estado para investigar los ACTOS DE CORRUPCION COMETIDOS POR EL EXGOBERNADOR (así dice el desplegado que publicaron por allá por los primeros meses de 2012). Se armó la pelotera y amenazaba con descarrilarlo todo hasta que vino Cesar “Relojito” Camacho a someter a Ismael y obligarlo a que reconociera a Jorge Herrera como el jefe político de Durango. No tenía otra opción El y acabó doblando las manos en una de las más grandes ingratitudes y humillaciones políticas que se recuerden no solo en Durango, sino en México, puesto que la gubernatura toda y todo lo que ello implica se lo debían nada más y nada menos que a Ismael, o quién podrá negarlo?…..HIJECES.- Entonces, si esa le jugó a su hacedor político, lo menos era partirle la madre a cuanto periodista y medio se atravesara. No es gratuito que varias publicaciones desaparecieran del espectro de la comunicación en Durango antes de que acabara el pasado gobierno, otras están aun padeciendo por aquella persecución y titubeando si siguen o le paran, pues no hay condiciones para seguir opinando libremente…..ALTO.- Será esta la última oportunidad que tengamos de opinar de Rafael Herrera Piedra. No abundaremos en sus correrías porque se trata de uno de los nuestros, y sobre todo para no hacer leña del árbol caído, de un periodista de toda la vida que en mal momento se metió de político. Y no tocaremos más el tema así, de manera puntual para que no vayan a acusarnos de comer perro, pero sucede que el perro nos pegó de mordidas mucho antes, y que ya pusimos la otra mejilla, pero no fue suficiente para calmar la perversidad de aquel chucho, que se volvió más chucho cuando se vio con el gran dinero ajeno y con todo el poder de decidir y disponer. He dicho…¡¡¡ Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y uno que otro chucho lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

