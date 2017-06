“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Nervios entre ex de la Presidencia Municipal

Si yo hubiera trabajado en el Municipio de Durango tendría sobradas razones para ponerme nervioso, pues hay avances concretos sobre más de una ratería que está por derivar en demandas contra finísimas personas…..ATRACOS.- Está documentado un faltante escandaloso en diversas dependencias municipales y todo hace pensar que ahora sí se interpondrán las demandas ante la Fiscalía General en el Estado. Ya no hay las limitantes que tenían hace seis meses los contadores y abogados del Municipio…..ESPERA.- No se hizo más en los primeros meses de la administración, dicen los que saben, en virtud de que se carecía de la información detallada sobre “las expropiaciones”. Pero…en este momento ya están debidamente integrados los expedientes para su promoción en la Fiscalía, nada más falta un vo.bo. Por eso decimos que si nosotros hubiésemos tenido algún mando en el Municipio de la capital, sobradas razones tendríamos para estar nerviosos. Y ya encarrerados, les aconsejaríamos que corran ante el juzgado de distrito y obtengan lo más pronto posible la protección de la justicia federal, porque según los abogados, vienen con todo…..RATONES.- Fernando Charleston Hernández, uno de los más cercanos colaboradores del ladrón Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, a quien le achacan raterías multimillonarias, fue designado ayer como el nuevo presidente del PRI en el Estado de Morelos. O sea que, lo que diga la gente es lo que menos le importa al PRI, pues hace unas horas el líder nacional Enrique Ochoa Reza aseguró que le repugnaba la corrupción de sus compañeros de partido. Y aun así “Clavillazo” trata de convencer a la gente de que “hicieron la mejor selección…”. El PRI tiene planeado seguir siendo el PRI, una enorme y apestosa cueva de ladrones en la que lo menos que les preocupa es que se entere la sociedad. Por eso, el otro día dijimos que si el Partido Revolucionario Institucional quiere seguir compitiendo, piensa seguir buscando en serio la victoria, debe sacudirse de todo su vergonzoso pasado. Empezando por los colores, por sus siglas, por su declaración de principios (?) etc., etc., de lo contrario, no volverá a ganar una elección limpiamente ni yendo a bailar a Chalma. No obstante las triquiñuelas, compras de voto y las mil transas que hace el expartidazo, ya no le alcanza. No le alcanzó en Durango hace un año, y no le alcanzó el 4 de junio en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. En el Edomex y Coahuila “ganaron”, pero de a mentiritas, pues al menos en el primero, aunque el otro está igual, andan perdiendo hasta el modito de andar en las primeras revisiones. Las pruebas del atraco ya fueron presentadas a la autoridad y, por más que quisiera, la autoridad no puede hacerse pendeja. Tiene que darse a respetar y procurar el triunfo a quienes en los hechos ganaron. Aunque los priistas se crecen al castigo, van presumiendo que “ganaron” nada más en su imaginaria, porque las autoridades están por meter orden, de ahí a que…están por perder dos estados sin alternancia. Y, como decimos, de ocurrir, será la “puntilla” para el otrora valioso y valeroso partido. Hay razones para sostener que el PRI vive sus últimos días, y encima salir con la estupidez con que salió “Clavi” al poner a otro ladrón comprobado al frente del PRI en un estado importante como Morelos. Tiene que cambiar, y mucho, para regresar a la pelea, de lo contrario…está condenado a seguir buscando “victorias” de hule…..FUCHI.- No me gusta Rafael Moreno Valle para la candidatura del PAN, sobre todo por su pasado desastroso en Puebla. Los que saben de números lo hacen responsable de la quiebra de aquella entidad, también del desdoblamiento de una campaña para engatuzar a los poblanos y anunciarles cifras inexactas. Tampoco me gusta para la candidatura porque en círculos bien informados se asegura que Moreno Valle es nada más y nada menos que el creador de los afamados y bien remunerados “guachicoleros” que le han succionado a Petróleos Mexicanos miles y miles de millones de pesos en combustibles de todos los mexicanos, porque PEMEX es de los mexicanos, dentro de algo que parece un “jale limpio”, pues no hay forma de llamar a cuentas a nadie. Rafa -dicen- se refaccionó y bien en los “guachicoleros”, de ahí su ostentosa búsqueda de la candidatura panista. No me gusta Moreno Valle para la candidatura blanquiazul, pero si recordamos que otro ignorante como Felipe Calderón se hizo no solo de la candidatura, sino de la mismísima Presidencia de México, lo más probable es que el escurridizo guachicolero mayor, Rafael Moreno Valle, va en caballo de hacienda. Margarita ya le lleva un largo trecho recorrido, pero…no prende la señora, de todos lados la sacan en corrida cobrándole los niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo. O sea que, para resumir, si no aparece un gallo con mejores espolones, un panista más limpio, más confiable, más creíble, Moreno Valle se agandallará también la candidatura y quizá después la Presidencia, aunque…ese ya será otro cantar, puesto que en la elección se topará con el incorruptible Andrés Manuel López Obrador, desde hace meses el puntero y por mucho en la competencia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucece hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

