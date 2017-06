“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

México responde a NYT con un papel chafa

Pide a afectados que denuncien ante la PGR

Una de las agencias sospechosas del espionaje

El diario neoyorkino abundará en más pruebas

Ya ven, Enríquez no es de malos hígados

“La PGR está dispuesta a investigarse a sí misma para saber si hubo o no espionaje de Presidencia de la República…”.

Daniel Millán Valencia

El periódico The New York Times acusó al gobierno de México de espiar a periodistas y líderes sociales, y el gobierno de México le responde con una hoja de papel sin membrete, sello o firma que aclare su origen, o de menos que le dé seriedad…..VACILADAS.- Tal vez el gobierno acusado de espionaje lo tomó como vacilada o como algo ahí entre cuates, a pesar de ser señalado con índice de fuego, funcionarios federales fingen demencia y responden con un absurdo…..TONTADAS.- En la carta “firmada” (sin firma) por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República con la que México responde al diario norteamericano, dice: “Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo…”, dice una parte de la “respuesta”, en la que además pide: “Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas por las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes…”. Lo inconcebible de esa petición es que precisamente la PGR es una de las instancias sospechosas, si no es que la principal sospechosa, de instrumentar el espionaje con la conducción y coordinación de agentes de la Secretaría de Gobernación. Pide Millán, el director de medios internacionales, que los afectados acudan a pedirle ayuda a los que los están espiando. En otras palabras, no tiene madre la “respuesta” que está dando la Presidencia de la República sobre una acción tan deleznable, dado que lo hace con papel cualquiera, sin logotipos, sellos ni firmas de nadie para luego pretextar que nunca emitieron tal “aclaración”. Finge demencia en su supuesto escrito el director de medios internacionales. Quiere dar a entender que no sabe a qué se refiere el artículo publicado ayer por el diario neoyorkino, no obstante que abunda en datos de cuándos, cómos y dóndes se perpetra o se perpetró el espionaje contra periodistas y líderes sociales, lo que confirmaron en su momento Artículo 19, R3D y Social Tic, coordinados por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá. Siquiera debió negarlo y ofrecer, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto las correspondientes disculpas, sacarse algo de la manga como decir que de haber sucedido no volverá a suceder, pero como ni siquiera lo reconocen, sobra suponer que lo seguirán haciendo a pesar de la exhibida que les obsequió ayer uno de los rotativos más libres e importantes del mundo. The New York Times detalló ayer cómo los burdos sistemas de inteligencia mexicanos “infectaron” los teléfonos de los periodistas y líderes sociales y cómo lograron penetrar hasta los contenidos de dichos aparatos, a pesar de que los creadores del software o malware, el israelí NSO Group, asegura haberlo concebido para espiar a grupos terroristas y no para perseguir a periodistas y líderes sociales, como lo están usando en México…..ALTO.- Recordemos que el malware “Pegasus” también fue adquiriro por el gobierno de Durango en la pasada administración y que durante años estuvo vigilando también a los periodistas. Se dice que al término del pasado gobierno el citado programa computacional fue destruido precisamente por un grupo de inteligencia ilegal que estuvo operando aquí, pero…muchos no están seguros de que en realidad se haya destruido. Temen que se lo hayan llevado, como se llevaron el dinero y muchos bienes diversos, y que desde algún otro punto del país o del mundo se nos siga espiando precisamente con equipo comprado con nuestros propios impuestos. Ojalá que el gobernador José Aispuro, ya que entre en calma después de la intensa gira por China, informe lo que le informaron los que se fueron, de cómo y dónde quedó el infeliz malware ese, y saber sobre todo si en realidad se destruyó o también se lo robaron…..APROBADO.- Está científicamente comprobado que José Ramón Enríquez no es de malos hígados, que lo han hecho todo pelotas algunos de sus ayudantes, pero en el fondo tiene buenas ocurrencias. Esa de poner el letrero de que quiere feliz a Durango allá arriba del Cerro de los Remedios es un buen detalle que podrá verse desde casi toda la ciudad. El problema es si la economía municipal está para hacer ese desembolso, pues de colocarlo allá arriba, tendrán que ser letras mucho más grandes, y mucho muy costosas, que puedan leerse desde lejos, algo parecido al letrero gigante del “HOLLYWOOD” instalado hace años allá por los cerros cercanos a la zona cinematográfica de Los Ángeles. Trascendió ya que quiere darle al municipio de Durango su propia constitución (a nadie se le ocurrió) pues sería el primer municipio del mundo que tenga su propia Carta Magna. Claro que eso no va a ocurrir nunca, pero Joserra quiere hacerlo y quedar bien con los habitantes del municipio. Ya dobló las manos con aquello de que quería cobrar al comité de la FENADU 2017, pues de ocho o más millones que pretendía aceptó los tres millones que le ofreció Julio Muciño y hasta ofreció el resto ponerlo de su bolsa municipal. Hay quien estima que las liquidaciones a los trabajadores despedidos están saliendo en los dos ojos de la cara, y ahí nada más para demostrar lo buena gente del alcalde, a siete trabajadores les dieron en días pasados casi 5 millones de pesos. Luego, como para confirmar que no es de malos hígados, nos envía una carta tan sentida que por poco y se nos ruedan las de cocodrilo en ocasión del Día del Padre. Nos recordó nuestro papel ante la familia, el cumplimiento de nuestra responsabilidad, el amor, el cuidado y hasta los malos ratos con los hijos y acaba: “Nadie como un padre para dar a su hijo guía, apoyo, seguridad, confianza, autoestima, ejemplo, orgullo, fuerzas y valor para vivir de modo correcto. Un padre es irremplazable en el corazón y en la vida de los hijos…”. Órale, ¿ya ven? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

