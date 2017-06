“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La Liga Mexicana urge de un código de ética

Algo parecido al “juego limpio” del futbol

Anoche le jugaron basura a Daniel Mayora

Lo enfrentaron con base por bolas, cobardía pura

¿Dónde quedó pues el “Pegasus” comprado aquí?

“Perdí mi racha ante un equipo dirigido por cobardes…”

Daniel Mayora

La Liga Mexicana de Beisbol urge de un código mínimo de ética, algo parecido al “juego limpio” del futbol que impida las marrullerías, puesto que anoche pudo escenificarse aquí un partido histórico, pero lo impidieron de forma cobarde…..NUMERITOS.- Daniel Mayora, el extraordinario pelotero venezolano, traía una racha de partidos pegando de menos un hit. Anoche igualaría la marca alcanzada en 2010, pero se lo impidieron de la forma más ruin, con doble base por bolas…..COBARDÍA.- Francisco “Paquín” Estrada, manager de los visitantes, ordenó a su pitcher Josué Villalobos diera la base por bolas cuando Mayora estaba a punto de alcanzar la marca de 35 juegos. Neutralizaron al sudamericano de la manera más ruin, cobarde y desleal, beisbolísticamente hablando, como resulta la base por bolas. Es que la base por bolas, según los expertos, no tiene defensa. Anoche, sin embargo, no nada más perdió el pitcher leonés su oportunidad de pasar a la historia como “el pitcher que frenó la buena marca de Mayora…”, su equipo perdió también el partido. El lanzador, escuchando a su dirección técnica, optó por darle la base por bolas al venezolano, con lo que le impidió de forma penosa empatar la marca pegando de imparable. Otra cosa estaríamos narrando si el lanzador hubiese enfrentado a Mayora y al final termina dominándolo. Así, tanto Paquín Estrada como su obediente pitcher desperdiciaron una gran oportunidad de haber enfrentado al poderoso toletero y dominarlo. Así, con doble base por bolas, le regatearon de forma cobarde la posibilidad de igualar el récord que tienen el dominicano Luis de los Santos y el mexicano Carlos Gastélum. La base por bolas, que es absolutamente legal, fue anoche una jugada de cobardes, deportivamente hablando. Le tuvieron miedo al gran bateador, y prefirieron enfrentarse a la historia y no anotarse con una jugada leal. El incidente provocó un zipizape entre Mayora y el manager de León que no pasó a mayores, aunque se vaciaron los dogouts…..ZACATITO.- No se pareció la acción de anoche en nada con los partidos de otros deportes en donde hemos visto que hasta los contrarios terminan felicitando al que ha logrado la hazaña. Anoche le jugaron sucio a Mayora y le impidieron quizá la única oportunidad que tuvo y que tendrá de pasar a la historia como uno de los tres que han pegado de hit en 35 partidos en la Liga Mexicana. Es necesario, decía al principio, un código mínimo de ética o un “juego limpio” en el que equipos y jugadores se enfrenten con lealtad, cada quien con sus facultades, y no que, como anoche, hubo de salir a relucir la “mala leche”, pecaron de envidiosos, para impedir quizá un récord que pudo ir mucho más allá de los 36 juegos…..PAMPLINAS.- Se cumplen hoy 31 años de la jugada vergonzoza y deshonesta de Diego Maradona, hablando de jugadores deshonestos, en la que le anotó gol a Inglatera con la mano durante partido celebrado en el Estadio Azteca. Sin duda, fue una acción corrupta que, sin embargo, el habilidoso 10 argentino logró convertirla en “la mano de Dios…”. Entonces lo dijimos, es una acción deshonesta que quedó absolutamente documentada, en la que no hay ninguna explicación del cómo los cómplices árbitros terminaron aprobando una jugada más sucia que la conciencia del exjugador sudamericano. Y muchos aficionados todavía tienen el descaro de festejarle a Diego que fue “la mano de Dios…”, como si Dios estuviese presto para aceptar chingaderas como esa, en vez de responderle con una aclaración de que esa jugada ha pasado a la historia como una acción absolutamente desleal y vergonzoza, penosa al extremo, contraria en lo absoluto respecto a la esencia del “juego limpio”. Hay muchas jugadas deshonestas en el futbol, la historia las documenta una por una, pero esa de Diego Armando y la del holandés Arjen Roben en el mundial de Brasil son un dechado de cinismo, pues saben que sorprendieron a los árbitros, que los engañaron, y todavía lo presumen…..TÍTULOS.- Aunque, bueno, del futbol digamos que está plagado de cochinadas, que se dan entre los de pantalón corto y no se diga entre los de pantalón largo. El título de las Chivas recientemente comprado ya está en las vitrinas de Guadalajara. Ya no hay forma de revertir el cínico robo al Tigres de la UANL, pero por igual debía considerar un mínimo de exageración, pues luego los “ganadores” hasta se la creen y piensan que “estamos para cosas grandes…”, antes que reconocer que de no haber sido por los árbitros Chivas debía estar haciendo campaña en la división de ascenso y no estar celebrando los dos campeonatos comprados recientemente, puesto que en los hechos hay equipos mejores que ese. ¿Estamos?…..MEMORIA.- Sin exagerar, la gritería que le hicieron antier en Cancún a Felipe Calderón, donde no lo bajaron de “asesino…”, también aquí se la obsequiaron cuando vino a la toma de posesión del gobernador José Aispuro, aunque acá el maestro de ceremonias o Gustavo Nevárez Martínez le hizo bien el paro al pasar a mencionar a Ismael Hernández Deras con lo que vino el acabóse y la escandalera contra Fecal terminó diluyéndose…..APROBADO.- Francisco Javier Castrellón, secretario de seguridad, medio tranquiliza a la sociedad al asegurar lo que ya dijo antes el gobernador José Aispuro que le interesan más los problemas de Durango que andar espiando a los duranguenses. Aunque, la gente estaría más segura de eso si le informan dónde quedó el “Pegasus” comprado con nuestros impuestos, con el que nos tenían a todos bien checaditos en la pasada administración. Alguien dice que los espías pasados aseguraron haber destruído el malware a pesar de que costó un verdadero ojo de la cara, muchos millones de dólares, pues, como para “tirarlo a la basura”. Sí, claro, ¡sí lo creo…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

