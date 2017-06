“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La canciller venezolana humilla a Videgaray

El canciller mexicano no metió ni las manos

El funcionario solo respondió: “que le vaya bien…”

“Triunfo” en el Edomex y el regreso de Él

Sumen a un tercero en pos del CDE del PRI

“Somos el país más rico del mundo. Nuestros políticos roban, siguen robando a todas horas y nunca se acaba el dinero…”

Juan Pueblo

Delcy Rodríguez, la excanciller venezolana, se mandó hasta la cocina, no conforme con llamarlo inmoral, desvergonzado, mentiroso y perrito faldero de los Estados Unidos, retó a Luis Videgaray a debatir sobre derechos humanos, narcotráfico y crimen de los dos países…..SILENCIO.- Y contra lo que se pensó que obligaría de menos un reclamo formal de México a Venezuela, el funcionario apenas respondió: “Si la canciller cree que con insultos cambiaremos nuestra postura sobre Venezuela, está rotundamente equivocada…”…..ACCIÓN.- Delcy le restregó en la cara al canciller mexicano la criminalidad en nuestro país, que confirma que el nuestro es un estado fallido en donde la delincuencia solo pudo alcanzar el tamaño que tiene en México con la complicidad institucional. Otra acusación directa al Estado mexicano que no produjo más que un: “Que le vaya bien a la canciller venezolana…”. Pena ajena, ciertamente, porque en otras circunstancias el Gobierno Mexicano hubiese roto relaciones para siempre, pues ¿cómo decir eso de nuestro gobierno..?…..AGANDALLE.- El “triunfo” de Alfredo del Mazo en el Estado de México está agarrado de alfileres. Las pruebas del “chanchullo” son por demás evidentes que nadie podrá borrar. Hombre, pero si antes ya le robaron la Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador, que no le puedan robar ahora una gubernatura…..AGUAS.- El cuento viene a colación en virtud de que en el controversial “triunfo” de Del Mazo, Ismael Hernández Deras fue el delegado general del CEN del PRI y, haiga sido como haiga sido, el exgobernador duranguense tuvo importante participación que puede catapultarlo a regresar por lo que alguna vez creyó suyo…..TOPETEO.- Garantiza el aún indefinido resultado en el Edomex en Durango un choque de trenes entre Ismael Hernández Deras y “su amiga” Leticia Herrera Ale. No olvidemos que hasta antes de la elección pasada los grupos no querían saber nada de Él, no lo tragaban ni en mole verde, pues lo hacían copartícipe de la debacle del pasado 5 de junio y lo que menos admitían era verlo en una elección interna priista. Las cosas han cambiado en el entorno tricolor citadino, siguen siendo difíciles para el tri, son oposición y todo lo que ello implica, será difícil que alguien le demuestra a Ismael culpa en la debacle. No lo dejaban ni voltear a ver para el edificio tricolor, mucho menos iba a decidir, ¿o saldrá por ahí algún gallo con espolones para decírselo en su cara?…FANFARRIAS.- Trasciende que alguien como Luis Enríque Benítez Ojeda se arrancó como desesperado el lunes 5 de junio para que el priismo de Durango se volcara en hurras, vivas y bravos para Ismael precisamente conocido el resultado “triunfante” en el Estado de México. Más de un tricolor, aún adolorido por la derrota del pasado junio, lo paró en seco: “Épale, Benítez, pues qué traes. No lees las noticias, verdad, no te has enterado que el “triunfo” de Alfredo Del Mazo está en riesgo de volverse humo…”. La pachanga se pospuso, y como en política lo que se pospone se cancela, quién sabe qué pase al final del día en la sede del Grupo Atracomulco, fueron mucho muy evidentes las trácalas, las “fallas” favorables al PRI y quién sabe si el Instituto Nacional Electoral finja demencia y deje pasar el más escandaloso fraude electoral de la historia para quedar bien ante Enrique Peña Nieto, quién sabe…….APLAUSOS.- Antes que encabronarse por la ocurrencia con que salió Vicente Fox de que él se va a encargar de frenar a Andrés Manuel López Obrador, el Peje se carcajeó, pues es precisamente Fox su principal promotor. La primera vez que le llevó a la cúspide de la fama fue precisamente en 2004 cuando quiso quitarlo de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, trató de echarlo para impedirle cualquier posibilidad de llegar a la candidatura presidencial. Fue la estupidez política más grande que se haya cometido en este país en los últimos 50 años, pues el fallido intento de bloquearlo políticamente acabó victimizándolo y convirtiendo del tabasqueño el mejor prospecto presidencial. Tanto que dos años después ganó y por mucho la primera magistratura, y entre Fox y el PRI acabaron robándosela. Ahora el botudo guanajuatense dice que él se encarga de bloquearlo, que para eso “tiene sus mañas”, aunque reconozcámosle sus pinches mañas y las de los suyos. Pobre diablo, no pudo bloquear a Martita ni a sus entenados (ahora nuevos multimillonarios) mucho menos va a poder quitarle el liderato que lleva López Obrador. Cree Fox que es bien trinchón para esas cochinadas, pero…se va a hallar con la horma de su zapato, o ya se la encontró, puesto que la otra vez, cuando quiso bloquearlo, acabó catapultándolo hasta la punta de la contienda presidencial, que…repetimos, ganó AMLO, pero se la robaron entre PRI y PAN. La diferencia ahora es que AMLO es ya el líder en la competencia y que por más estupideces que volviera a hacer el hocicón Fox difícilmente le hará cosquillas. Es el único aspirante presidencial al que no pueden acusar de corrupto, y por eso la gente lo quiere y piensa volver a hacerlo Presidente de México, aunque otros no lo dejen llegar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook. jorgeblancocarvajal

Muchas gracias