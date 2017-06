“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Andrés Manuel armará la rebambaramba mañana

Llenará hasta las “banderillas” la IV Centenario

Podremos medirlo a Mague y el Guachicolero

No preocupa a Mojica el regreso de Ismael

Los ratones del pasado no tuvieron llenadera

“Lo dejo a su criterio, mi amigo…”

Juan Pueblo

Andrés Manuel López Obrador llenará “hasta las banderillas” la plaza IV Centenario para adelantarle a propios y a extraños cómo ganó su partido el Estado de México y cómo volverá a ganar la Presidencia de México el año próximo…..ESCÁNDALO.- Durango toca mañana al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional para la firma del acuerdo de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, dicen los folletos que invitan a la concentración…..ORDEN.- López Obrador arribará hacia las 10:00 horas a la alguna vez llamada Plaza de la Democracia en la que volverá a pedir a los duranguenses votar por su partido como ya pidió el voto para otros colores y, la gente, volverá a respaldarlo. Nada nos dice lo contrario, puesto que se trata del puntero de la disputa presidencial hacia el año venidero…..MENTIRAS.- Tendremos mañana la oportunidad de comparar la aceptación popular entre AMLO y Margarita Zavala, y entre AMLO y Moreno Valle. Márgara, contra toda lógica, asegura: “voy arriba en las encuestas…”. Sobra repetir que el puntero en esa competencia es el tabasqueño y que, para desplazarlo de allá arriba, será algo así como el imposible…..TAMAÑOS.- Y claro, también servirá la visita para medir asegunes con el guachicolero mayor, Rafael Moreno Valle, que insiste en hacerse de la candidatura del Partido Acción Nacional, a pesar de que en esa parcela la que puntea es la esposa de “traguitos” Calderón, dado que mientras ella puntea con 48.8 puntos, el poblano apenas tiene 23.4. Ricardo Anaya, el dirigente blanquiazul, no obstante la persecución que le siguen poniendo por sus viajes frecuentes a Atlanta, sigue en segundo lugar de la competencia interna a razón de 26.4 por ciento, y eso sin hacer promoción. O sea que el jefe de los guachicoleros todavía tiene que remontar al “Chico Maravilla” y luego empezar a ver cómo alcanzar a Margarita, pero mientras los alcanza, ya se eligió al candidato. También pensamos que El Guachicol salió tarde a la competencia y no termina de dar un golpe que lo meta a la pelea. Su libro, en el que compone a México por todos sus costados, no lo ha leído ni Enrique Peña Nieto, y que en el supuesto lo han comprado 14 personas. Ya Editorial Porrúa se deslindó de ese folleto y no reconoció ningún trato con el exgobernador poblano, de modo que…no alcanzó lo mínimo de lo que se proponía con ese ilustrativo e interesantísimo libro en el que explica cómo endeudó al estado de Puebla por los próximos 500 años…..FUERA.- Circula un volante en el que sus autores advierten de la ocupación silenciosa de Morena por finísimos priistas y expriistas, a saber: Alfredo Martínez, Nancy Vázquez, Karol Martínez, Salvador Quintero, Sandra Amaya, Rosendo Salgado e Iván Ramírez. No le entendemos a esa mescolanza, pero advertimos un golpeteo inmisericorde a tránsfugas tricolores identificados con el gobierno pasado que, como las ratas en los barcos, fueron los primeros que lo abandonaron cuando se estaba hundiendo. Hay que advertir que tenemos una lista en la que figuran otras finísimas personas llegando a Morena, que en el supuesto también habrían dejado ya el vetusto partido luego de la debacle de junio pasado…..ÉPALE.- Fuimos los únicos que advertimos ayer de la pronta llegada a terrenos tricolores de un tal Ismael Hernández Deras, que viene crecido, con triunfo o sin él en el Estado de México, y que viene por lo que cree que es suyo, el control del tri y de todo lo demás. Jorge Clemente Mojica, uno de los aspirantes a la presidencia del CDE del PRI, comentó con reporteros que a él le vale lo que haya sucedido en el Estado de México, que él sigue en sus planes para hacerse de la conducción tricolor. Nosotros le aconsejaríamos que ponga los pies en la tierra, que Él hizo la chamba que le encargó el Grupo Atracomulco, y con eso alcanza relevancia como para meterse a la pelea en esta entidad. Menospreciar lo que puede hacer Hernández Deras en la elección priista sería un gran error que no nos gustaría narrar, y menos si se hace una elección universal, libre y secreta, porque Ismael trae la mano calientita y quién sabe de a cómo les tocaría…..RATONES.- Oiga usted, deveras que hubo ratones de dos patas hasta para convidarle a otros estados. El abogado de la administración estatal asegura que han encontrado irregularidades, de todos tamaños, en absolutamente todas las dependencias del gobierno estatal pasado. En todas -dijo- y no es cosa menor. Luego, ayer, Leticia Herrera Ale aseguró que su antecesor José Miguel Campillo y varios de sus colaboradores hicieron lo propio, que también se apropiaron hasta de la cubeta del trapeador, lo que quiere decir que estas finísimas personas no tuvieron llenadera. Robaron, robaron y siguieron robando creyendo que nunca los llamarían a cuentas. Ya en Gómez, la propia Lety le habría dado un llegue interesante a la diputada Rocío Rebollo. Los pretextos fueron otros, pero en el fondo también le está cobrando el dineral que se llevaron ella y su hermano Ricardo cuando dirigieron el maltratado municipio lagunero. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

