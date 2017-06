“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Muere otro periodista y el gobierno espiándonos

Estados Unidos está más preocupado por la inseguridad

Obsequió un diplomado para seguridad de periodistas

Mejor un gobierno extranjero se preocupa por nosotros

El que con niños se acuesta, zurrado amanece

“No todos los políticos son corruptos y perversos. Solo lo son el 95% de ellos…”

Henry Kissinger

Mientras los gobiernos de México y Durango se preocupan por espiar a los periodistas, y su seguridad les vale menos que un cacahuate, el gobierno de los Estados Unidos demuestra su preocupación por lo peligroso de nuestro trabajo…..ACCIÓN.- Sabido es, gracias al periódico The New York Times, que el gobierno de nuestro país, también el de nuestro estado, han gastado millones de dólares para vigilar lo que hacen y dicen los periodistas. Y mientras estábamos en eso aparece otro redactor muerto en Michoacán…..SEGURIDAD.- Inconcebible que mientras el gobierno de México se preocupa por espiar y seguir muy de cerca las actividades diarias de los periodistas y líderes sociales, sus familias y amigos, mejor el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la inseguridad que vivimos los periodistas…..ACCIÓN.- Justo, la embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Roberta S. Jacobson, ofreció con todos los gastos pagados y a todo lujo un diplomado de tres días a cien periodistas del noroeste del país, entre ellos Durango, para aconsejarles qué hacer, cómo resguardarse y cómo cubrir un evento violento sin exponer la vida. También para aconsejarles qué debe escribirse y qué no debe escribirse. Mejor un país ajeno al nuestro vino a preocuparse de la terrible circunstancia que vivimos los periodistas en México. O nuestro gobierno, indiferente a todo lo que le pasa al pueblo, ya no digamos nada más lo que sucede a los periodistas, sino al pueblo en general, prefiere gastar una millonada en dólares, lo que también hizo el gobierno pasado en Durango, para espiar tanto a periodistas como a líderes sociales y neutralizarlos en momentos difíciles, cuando un curso por mínimo que fuera, quien debió ofrecérnoslo sería el gobierno de México. Pero al final, gracias también al gobierno de los Estados Unidos, puesto que vino a abrirnos los ojos respecto de la gravedad del momento por el que atravesamos y por el que nos siguen matando, como apareció ayer calcinado el periodista Salvador Adame, quien desapareció en Michoacán desde hace un mes, que se sigue dando la muerte de periodistas y es hora que a nuestro gobierno no le preocupa en lo más mínimo. O será que las ejecuciones de periodistas también son obra intelectual suya, como siempre se ha creído, pues no son pocos los que aseguran que en la agresión a un periodista o un medio de comunicación, invariablemente está en medio el gobierno por interpósita persona o por medio de sus socios del crimen organizado…..AUXILIO.- Ojalá que la preocupación, que también es de Donald Trump, aterrice algún buen proyecto de protección a los periodistas, y que mientras más pronto pueda hacerlo, mejor, para ver si es posible evitar más muertes en los tiempos venideros, dado que a nuestro gobierno no le preocupa lo más mínimo. Acá, al gobierno lo que le interesa en este momento es amarrar los “triunfos” del PRI en el Estado de México y Coahuila, para asegurar otros seis años de ladronadas también sin precedentes, así tenga que incendiar al país, pues en ambas entidades se hizo un trabajo por de más cínico, burdo al extremo, para hacer “ganadores” a los candidatos priistas, cuando en la realidad no les alcanzó para la victoria y tuvieron que acudir al marranero bestial para salirse con la suya…..LEYES.- Anoche, el magistrado presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, medio coqueteó con el Partido Acción Nacional al asegurar públicamente que: “En Coahuila sucedieron cosas “muy raras” durante el proceso electoral…”. Y vaya que sí sucedieron, también burdas al extremo, puesto que en cientos o miles de casillas con un padrón de mil electores, terminaron votando hasta 15 mil. Oiga usted, así quién no va a ganar, pero como eso no es posible tolerarlo, todo parece dirigirse hacia la anulación de la elección. Y si se procede así en el vecino estado, en el Estado de México tienen que hacer lo mismo, puesto que en la entidad mexiquense el “chanchullo” fue más corriente, con evidencias más claras de la porqueriza. Ya dijimos, y lo repetimos, en el Estado de México no pueden sostener el “triunfo” de Alfredo del Mazo, por muy primo que sea del presidente Enrique Peña Nieto. Tiene que reconocerse la victoria de Delfina Gómez y de Guillermo Anaya en Coahuila, puesto que en los hechos fueron quienes obtuvieron limpiamente el mayor número de votos, a menos que el Instituto Nacional Electoral esté dispuesto a pagar el linchamiento que se le viene no en México, sino en el mundo…..INCOMPLETOS.- Luis Enrique Benítez levanta la mano para buscar la presidencia del CDE del PRI en caso de una eventual elección. Los ocho o nueve, hasta parece quinceañera, que estaban anotados, hasta ayer no lo habían incluido en la lista, pero como decíamos el otro día, haiga sido como haiga sido la elección en el Edomex y termine como termine el resultado, Ismael Hernández Deras cumplió con el trabajo encomendado y tiene mano, de menos para mandar a alguien a la contienda, ¿o no?…..ZURRADA.- El que con niños se acuesta, zurrado amanece, dice la vieja y conocida conseja popular, y José Ramón Enríquez insiste en amanecer zurrado todos los días. Sus funcionarios de pacotilla a diario le entregan una buena bronca de la que no saldrá más que a punta de dinero, pero el alcalde insiste en tenerlos al frente de las importantes oficinas. ¿Cómo ayudarle? …..FALSO.- Ayer, la Procuraduría General de la República medio compuso el cuadro al asegurar que había pedido ayuda del FBI para aclarar lo del espionaje, con lo que la gente por momentos creyó en la sinceridad gubernamental, pero…hoy el gobierno del vecino país niega que exista tal petición. Poca madre…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualqueir hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

