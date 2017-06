“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Unos cinco exfuncionarios ya se fueron a casita

Lo mismo le puede pasar a otros empleados, dice

Ninguno está autorizado para fallarle a Durango

Aceptan públicamente que la regaron en concurso

Sugiere Salazar Moncayo concientizar a manejadores

“Lo estoy acusando de ladrón, no de pendejo…”

Dip. Luis Cabrera

Antes de la advertencia de ayer del gobernador José Aispuro, de que “quien falle a Durango pagará las consecuencias…”, ya cesó por lo menos a cinco importantes funcionarios de segundo y tercer nivel. Fue más allá del dicho…..AVISO.- Explicado en español entendible, por muy influyente que se sienta alguien en la actual administración, si mete las patas o si se va grande en decisiones y dineros, así le irá…..ASEGUNES.- Te lo digo a ti, mi Pedro, pera que lo entiendas, mi Juan. El que se pase de lanza enfrentará las consecuencias. Y, como decimos, por lo menos cinco individuos lo lamentan desde su casa. Alguno, y posiblemente dos, hasta consecuencias administrativas pueden enfrentar…..FALSEDADES.- Uno de los dos, Javier Duarte o Miguel Angel Yunes, le están mintiendo a los veracruzanos, puesto que Yunes, el actual gobernador, hizo creer a los jarochos y a los mexicanos que Duarte había saqueado de manera bestial las arcas de aquella entidad. Ayer, Javier aceptó su extradición a México para responder por las acusaciones de Miguel Ángel, y junto con sus respuestas a los periodistas se llevó todo el rato luciendo grandes carcajadas burlándose quizá sobre los cargos que le hace Yunes. “Les llegó el tiempo de demostrar las grandes falacias…”, dijo Duarte refiriéndose a su sucesor, quien en el supuesto le hace cargos por alrededor de 200 millones de pesos, que según quienes conocen al “nuevo rico” detenido en Guatemala, los pagará con impuestos y propina, dado que entre los mortales se habla de miles de millones de pesos los que se llevaron él y su esposa, la famosa Karime Macías. O sea que, para resumir, Duarte está seguro de librar cualquier acusación en Veraruz, para lo que en su momento patrocinó elección y media. Sabe que sus compañeros de partido no lo dejarán solo y meterán las manos para que no sea castigado el hombre y, de ser preciso, tanto Miguel Ángel Yunes como miles de periodistas terminemos pidiéndole disculpas por tan grande ofensa de creerlo y decirlo ratero. Las miles y miles de muertes de civiles, entre gente de bien y periodistas, las quimioterapias basadas en agua destilada, los grandes fraudes en la administración de la salud y todo lo robado a la hacienda veracruzana, casi casi está pagado con los días que lleva de vacaciones en Guatemala el señor Duarte. El exgobernador asegura que Yunes le ha acusado a base de mentiras para cobrarle afrentas políticas, pero ningún señalamiento es delito grave, por tanto en unos días estará libre para disfrutar la abundancia que tanto benefició a su señora esposa…..IMAGEN.- Los mismos ayudantes de José Ramón Enríquez siguen empinándolo, como decíamos ayer. Mencioné el fin de semana el fallido concurso de papalotes que se desarrolló hace días y que en el lugar el comité organizador dijo quiénes ganaron, luego rectificó y designó a otros y, al final, los premios parecen reservados para terceros participantes. Un desgarriate mundial organizado por los mismos coordinadores, quienes luego y al final acaban empantanándolo todo al divulgar hoy una disculpa pública, todavía más grande que la equivocación, en la que admiten lo que hemos anotado. Error número uno, equivocarse al anunciar a los primero ganadores. Error número dos, anunciar a otros distintos a los primeros y, luego, sacarse de la manga a los terceros ganadores, y cuarto error, pedir disculpas públicamente. Yo mejor me quedo callado y así se hubiesen enterado unos cuantos. Bueno, esa es la mala, que sus propios colaboradores le tienen hoy al jefe de la comuna, pero esa es la canción de todos los días en el Municipio Montesori…..APROBADO.- Arturo Salazar Moncayo, secretario de Obras Públicas en el estado, sugiere lo que muchos años llevamos proponiendo, que Caminos y Puentes Federales emprenda una campaña de concientización hacia los usuarios en la que les haga ver los riesgos y la mala interpretación de las señales viales. Nosotros le añadiríamos otros puntos importantes, como ese de hacer entender a los manejadores que vayan o vengan, porque hay unos que vienen de Nayarit o Sinaloa y creen que vienen en una autopista, cuando no es autopista, es una carretera de dos carriles y desconocen o les vale que no se abren a su derecha cuando alguien viene o va rebasando. Es una regla mínima que ha causado ya decenas o cientos de muertos pero que conductores de otras partes no entienden. ¡Hay que recalcarlo…!!! Y otros, creyendo que circulan cobre un camino de alta velocidad, pues para eso pagan peaje, le meten el acelerador a su vehículo con los resultados ya descritos, dado que ni es autopista (cuatro carriles) y el pavimento no está para ir a gran velocidad. Tiene razón Salazar Moncayo, pero a su aportación yo le sumaría otros tres puntos de menos. A propósito, CAPUFE se volcó con cuadrillas de trabajadores para pintar unas flechototototas sobre el piso en el tramo del 106 al 112, donde se produjo hace días un choque con seis muertos y varios lesionados. Aceptó así Caminos y Puentes ser la responsable por ese y otros percances, puesto que el punto es uno de los más confusos en todo el trayecto y cualquiera se confunde. Nosotros mismos nos hemos confundido ahí. La Policía Federal se lo hizo notar desde hace tiempo, pero la paraestatal nunca hizo caso hasta que sobrevino el accidente. Ahora hasta colocaron un vehículo con una gran flecha electrónica, como para aclararle al manejador por dónde debe transitar, pero…ahogado el niño o muertas esas seis personas, y otras seguir debatiéndose por su vida, de nada sirve para devolverles la normalidad. En eso debieron fijarse antes los de CAPUFE. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

