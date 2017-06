“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La vida no vale nada para CAPUFE

Ni una mísera disculpa le han dado

A pesar de haber pagado altísimo peaje

Y ahora quién carajos podrá defenderlo

Súper a Mazatlán ya es la “Súper de la Muerte”

“Las rayas centrales indican claro que es camino de doble sentido…”

CAPUFE

Héctor Omar Calderón Rojas perdió a sus dos pequeños hijos y su esposa sigue en estado de coma bajo condiciones terribles por culpa de Caminos y Puentes Federales, pero es hora que nadie le ha ofrecido de menos una disculpa…..HISTORIA.- El pasado sábado 10 de junio, Héctor Omar, que acababa de ser nombrado gerente de Proveedora Chevrolet en Durango, luego de varios años de ocupar el mismo cargo en Culiacán, regresaba a esta capital con su familia y chocó de horrible manera a la altura del kilómetro 108+600 de la súper a Mazatlán. Murieron seis personas, sus dos hijos entre las víctimas, y su esposa quedó inconsciente desde entonces con serios daños cerebrales. Los otros cuatro muertos eran funcionarios educativos de Chihuahua…..FALLAS.- El punto del accidente es una zona altamente confusa para los manejadores, pues por momentos pudiese pensarse que se trata de una autopista de cuatro carriles, dado que se juntan la súper carretera a Mazatlán y la libre al puerto. Alguien que no conoce la zona pensaría que circula sobre una autopista. La Policía Federal hace tiempo habría advertido a Caminos y Puentes Federales de dichos riesgos y nunca hizo nada. Solamente hasta después del terrible accidente pintaron como mil flechas de enorme tamaño sobre el piso para advertir el sentido de la circulación y por si no fuera suficiente colocaron un camión portando otra gran flecha electrónica para evitar más equivocaciones. Eso debieron hacerlo antes de ese y otros accidentes, pues se asegura que en el lugar, y por las mismas razones, un día antes se produjo otro encontronazo luego de decenas de percances que fueron la razón por la que la Policía Federal habría expuesto su advertencia…..SILENCIO.- El problema es que a 20 días de aquella horrible tragedia, en la que sin deberla y sin temerla, Calderón Rojas, de 40 años de edad, perdió a sus hijos Héctor Edmundo y Santiago Calderón Sánchez, de 8 años y un año 4 meses, respectivamente, y su esposa Isabel Sánchez Ozuna, de 31, sufrió tales lesiones que desde ese momento quedó inconsciente. Así fue trasladada por la vía aérea al Hospital General 450 donde quedó internada en el área de Terapia Intensiva de donde no ha podido egresar, pues tiene problemas internos gravísimos que incluso hacen temer lo peor. Sin embargo, a 20 días de aquella terrible tragedia nadie, absolutamente nadie, de Caminos y Puentes Federales, la instancia principal responsable del accidente, se ha acercado a Héctor Omar, que también resultó multifracturado, para ver si pueden ayudarle en algo. El fatal acontecimiento ha obligado a la familia a gastar fuertes cantidades de dinero en ir y venir, en hotel, en restaurantes, etc., etc., pero esa es cosa que ni a CAPUFE ni a nadie le interesa. La madre de Héctor Omar, la señora Luz Elena Rojas, asegura que a pesar de las mil y una penurias que le ha causado la muerte de sus nietos y el estado terrible tanto de su nuera como de su hijo, es hora que nadie se acerca a ver si se ofrece algo. Tuvieron que ser ellos mismos quienes acudieron a la bondad de los duranguenses y mazatlecos por redes sociales, pues Isabel es originaria de Mazatlán, para juntarle una gran cantidad de sangre que ha perdido la señora en tanta cirugía y en las lesiones mismas, a pesar de que tiene derecho a la atención médica, por lo mínimo, pues para eso se paga el peaje, pero en su caso, la familia Calderón Sánchez ha tenido que tragarse completa la tragedia, dado que para Caminos y Puentes Federales, lo ha demostrado en los hechos, la vida no vale nada…..EXCUSAS.- Lo único para lo que ha recordado el accidente CAPUFE es para tratar de deslindarse del resultado, pues alguien de la empresa hizo declaraciones en las que asegura: “Las rayas centrales amarillas son muy claras, indican que la circulación es de doble sentido. Ahí falló uno de los dos manejadores…”. Lo que, sin embargo, contradice la observación de la Policía Federal, que desde semanas o meses atrás hizo la anotación de que el punto es muy confuso. Aparte, también en los hechos admitió su responsabilidad, puesto que si ya existían las “rayas centrales amarillas…”, así déjelo, para qué pintaban esas enormes flechas blancas que pusieron sobre la cinta asfáltica…..LEYES.- Caminos y Puentes Federales tiene todo en contra, empezando por la observación de la Policía Federal y siguiendo con las flechas exageradas pintadas en los últimos días. Las pintaron porque saben que eran necesarias. Claro que Héctor Omar Calderón Rojas se reserva el momento para demandar a la paraestatal y lo hará a la hora indicada, quizá cuando tenga un panorama completo de las consecuencias de tan grande omisión. Ahora, siguen siendo prioridad la atención a su esposa y la recuperación suya respecto a las lesiones que lo tienen convaleciente, pero…lo más lamentable, que a pesar de que se paga uno de los peajes más altos de México, la carretera bien llamada “La Súper de la Muerte”, no vale un cacahuate, por decirlo de la mejor manera. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias