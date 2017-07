“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ La elección del 2018 empezó ya en Durango

+ Creen que designación de Liconsa va hacia allá

+ Delegado sería de los que hicieron el cochinero

+ El gobierno no quiere ningún trato con él: Alanís

+ Quema del Registro Civil con dedicatoria electoral

“Sin votos, ningún corrupto gana…”

Juan Camaney

Sería bueno que el gobernador José Aispuro o su secretario Adrián Alanís abunden un poquito más sobre lo que dijo este, que César Leonel Plata Adame es la avanzada del PRI para ir allanando el camino a los candidatos tricolores el año venidero…..VOTOS.- No lo dijo Adrián, pero lo intuimos quienes le escuchamos, que Plata Adame viene a tirar la casa por la ventana, o a empezar la compra de votos vía leche fortificada, despensas y quizá dinero en efectivo para ayudar a quien resulte el candidato presidencial priista el año venidero…..ALTO.- César Leonel, lo intuyen otros, habría sido uno de los operadores de la compra de votos en el Estado de México y, gracias a sus buenos oficios, fue designado delegado de Liconsa en Durango, pero más que por su experiencia administrativa, por su experiencia en la mapachería electoral…..HORCA.- Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, dice la vieja y sobada conseja popular, puesto que de entrada la administración estatal ya interpretó las intenciones federales o concretamente de Liconsa en la designación de Plata Adame: Asegurar el reparto bestial de billetes y, o, baratijas, para también apuntalar a quien resulte el abanderado tricolor, pero…ya descubrieron sus negras intenciones y lo menos, que ahora alguien habrá de ponerle marcación personal para amarrarle las manos y tratar de impedir el cochinero. Aun así, nada justificaba al hombre el tratar de entrar por la puerta de atrás a un operativo tan importante como es la elección presidencial…..FUERA.- Esta mañana el gobierno estatal habló con el director de Liconsa Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva para reclamar la actitud irrespetuosa del nuevo delegado y el titular admitió la razón de la administración del doctor Aispuro Torres. Lo primero -dijo- que debió hacer el nuevo delegado era haber comunicado de su designación al jefe político del estado. No dijo más Ramírez Puga Leyva, pero…para muchos es una actitud descortés que debió evitarse. O dicho de otro modo, el nuevo delegado Plata Adame tendrá que empezar a empacar, porque no cabe más en Durango. La marcación, pero sobre todo el señalamiento y el rostice será suficiente para buscar la salida lo antes posible, aun cuando el secretario de gobierno lo dijo con todas sus letras esta mañana: “El gobierno del doctor José Aispuro no quiere ninguna relación, ninguna colaboración y mucho menos auxilio hacia ese funcionario. Faltó al respeto al gobierno por una parte, y al pueblo por la otra. El gobierno no quiere nada con esa persona…”, añadió Alanís Quiñones…..ÉPALE.- Rápido reaccionó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Isaías Berumen, quien lamentó la descortesía de Plata Adame hacia la administración estatal y trató de recomponer el cuadro diciendo, palabras más, palabras menos: “El Gobierno Federal externa su disposición total para colaborar en todo y por todo con el Gobierno del Estado. El rompimiento anunciado por el secretario de Gobierno es única y exclusivamente con el delegado de Liconsa, no con la administración federal, pero abre la oportunidad de reparar agravios y retomar los caminos de atención a las clases desprotegidas, puesto que en esa lucha van de la mano los gobiernos estatal y federal…”…..RELEVOS.- El alcalde José Ramón Enríquez pronto anunciará importantes designaciones en su gobierno. Tan pronto como este jueves, cuando informe sobre el relevo en la Dirección de Finanzas para sustituir al borrachito Francisco Bueno Ayub. Todavía esta mañana se hablaba de la posibilidad de que fuese el mismo exfuncionario quien retomara el cargo, aun cuando el jefe de la comuna habría advertido de la posibilidad de que sea un personaje distinto, e incluso dejó entrever la posibilidad de que fuese alguien de la misma oficina, sin que eso sea definitivo. Ayer en su encuentro con los medios, Enríquez Herrera sugirió que la oportunidad se aprovechará para anunciar un paquete importante de designaciones, aunque no adelantó ni nombres ni cargos, pero bien pudiesen ser tres nuevas nominaciones…..APROBADO.- También en estos días el presidente municipal sorprenderá a la fanaticada con la entrega de un paquete enorme de vehículos nuevos que ya pueden ser admirados en los tendidos de la Unidad Administrativa. Automóviles que fueron adquiridos en compra, no en arrendamiento, de modo que por su adquisición no se tiene que hacer un nuevo desembolso, tampoco seguir pagando una renta que parece oprobiosa para la hacienda municipal…..TÓMALA.- Gamaliel Ochoa, director del Registro Civil, cree que alguien trató de quemar la oficina principal del ramo para deshacerse de información comprometedora para alguien, y que no interfiriese a la hora de los registros de las candidaturas. O sea, está fácil para dar con el autor material o intelectual, pero…la pregunta de los 64 millones, cómo carajos entender que la dirección general no tiene velador, como tampoco tienen velador las oficialías de la ciudad que son saqueadas un día sí y otro también, especialmente la de la Explanada de los Insurgentes, toda vez que van como seis robos que le asestan y es hora que a nadie le preocupa lo que ahí se guarda. O…¿saldrá muy costoso un velador que de menos evite que alguien se acerque en horas de inactividad? El caso de la dirección general está para pensarse, puesto que por los restos encontrados en los pasillos se puede comprobar que quien intentó incendiar la oficina tuvo el tiempo de entrar y quizá hasta echarse un pitillo, regar thinner por los pasillos, etc., etc… Lo extraño es que el fuego no haya levantado como para destruir los archivos, aunque…al final, pero al final, la quema de algun archivo, de alguna computadora, de poco sirve, puesto que los datos importantes están guardados en un gran cerebro que nadie sabe dónde se guarda. Explicado otra vez: Aunque se quemaran los libros, sus datos están asegurados en una gran computadora que será por demás difícil quemar. Antes borrar algún dato del Registro Civil salía más barato y más rápido, y no había que exponer tanto el pellejo. 