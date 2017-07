“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Contacto hoy camina hacia otro récord de audiencia

Los que hacemos Contacto hoy estamos de plácemes, puesto que transmitimos en vivo y en directo la presentación ayer de la banda sinaloense de la Tercera Región Militar aquí en Durango y aquello pinta para un nuevo récord…..NÚMEROS.- Unos 45 minutos después de la transmisión ocurrida en Paseo Durango, nuestras plataformas marcaban casi 120 mil vistas en Facebook y señalaban un ritmo de más de 1,600 por minuto. Y números un poco más bajos en Periscopetv. Gustó y mucho la presentación castrense y lo aplaudieron en vivo muchos duranguenses y en redes muchos otros…..FOTOGRAFÍA.- En este momento, a la hora de redactar la presente, estamos por llegar al medio millón de vistas tanto en Facebook como en Periscopetv, y de mantener el ritmo de vistas a como viene registrando desde ayer, pronto habremos de llegar al millón y, quizá también pronto estaremos cerca del histórico récord de 9 millones de septiembre pasado y del video denominado #LordPistolas que fue visto por un número de internautas en el mundo muy parecido…..COPIAS.- Ayer, la tentación de otros medios llegó hasta copiar nuestro trabajo y difundirlo como si fuese suyo. Una cuenta en Facebook denominada Impulso Durango o Impulso Noticias, olvidándose de la cortesía mínima lo copió y lo puso en circulación, pero nunca aclaró que era trabajo de Contacto hoy. Alguien de nuestros reporteros que sí estuvieron en la presentación hicieron algún reclamo virtual y los responsables de esa señal no tuvieron otra que colocarle el nombre de Contacto hoy, pero otros, de plano, se pasaron la cortesía por el arco del triunfo y tambien le dieron vuelo como si fuese trabajo suyo, muy a pesar de que al final nuestros reporteros se despiden y remarcan la propiedad del trabajo, pues también eso transmitieron. No se vale lo que hicieron más de un medio, ni siquiera reconociendo la propiedad del trabajo es válido, más bien es inmoral. Enmarca la posibilidad de una demanda, que resulta oprobioso a estas alturas, pero lo mínimo que debieran hacer esos copiones es reconocerle la autoría a sus creadores…..AUSENCIAS.- Advertir que la X Zona Militar giró las invitaciones correspondientes a todos los medios, a todos. Los jefes de redacción tuvieron en su escritorio el aviso correspondiente, de modo que no pueden decirse ajenos a la actuación del contingente militar, y no lo transmitió quien no quiso o quien no pudo o quien se olvidó de darle click a su teléfono para haber captado los miles de vistas que están ahí esperando alguna novedad, y no que otros les vayan a vender como algo propio lo que no les costó nada. Oiga usted, si de eso se tratara cualquiera tuviese su propia página en internet y la manejaría desde casita o desde algún paradisíaco balneario en México o en el mundo. La diferencia entre nuestra señal y la de nuestros copiones es que nosotros integramos un equipo periodístico profesional, entregado al trabajo las 24 horas del día, así sea de día o de noche, así llueva, truene o relampaguee…..SÚPLICA.- Obvio que tal vez nunca nos veríamos en tribunales demandando a otro medio por la copia de alguno de nuestros materiales. Es bueno que se fijen en nuestro trabajo y que lo tomen y lo hagan público como labor suya, pero mientras reconozcan la propiedad y la autoría de ese trabajo no demandaremos a nadie, ni ahora ni nunca. Perderíamos mucho tiempo y al final no ganaríamos nada, pues las mordidas entre perros resultan muy sangrientas, y no nos apetecen en lo más mínimo, trátese de quien se trate. Insistimos, lo único que pediríamos es el reconocimiento a la propiedad del material…..LÁSTIMA.- Es de lamentar, para nosotros, que tras la presentación de la banda sinaloense militar se entrevistó al alcalde José Ramón Enríquez Herrera, pero…como su jefa de prensa no permite publicar algo del alcalde, no lo pusimos en cuadro, pero en serio que le hubiese servido y mucho para sus futuras intenciones. Intenciones que se están diluyendo ante la aparición de más y más rapacerías del “guachicolero” mayor, Rafael Moreno Valle, en quien Joserra está poniendo todas sus canicas. Enríquez no es maneado, ha de tener un plan “B” que seguramente ha sondeado con su amigo Ricardo Monreal, uno de los principales prospectos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, para como van las cosas, quizá ya tenga el alcalde de Durango una tablita de salvación, puesto que por el lado de Rafa no pintan bien las cosas, antes al contrario, pintan mucho muy mal…..PREMIOS.- José Ramón, dicen los que saben, estaría por recibir un premio internacional más a nombre del municipio. El siguiente vendría de Finlandia, quién sabe por qué razones, aunque…como platicábamos en días pasados, allá se dan por racimos y son fáciles de conseguir. Eso dicen quienes ya recibieron galardones parecidos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

