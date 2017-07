“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Durango, primer estado con Policía Cibernética

+ El C-5 persigue de cerca a piratas modernos

+ Ojalá que nadie meta sus intereses en ese grupo

+ La sociedad espera vivir con más tranquilidad

+ Alcalde hace efectivos nuestros pronósticos

“Si hubo corrupcion en mi gobierno, que investigue la policía, pero no un fulano como Miguel Angel Yunes, que tiene una cola de aquí hasta México…”.

Javier Duarte

Durango, mucho me agrada, es el primer estado de la República en contar con la primera policía cibernética del país. Ha invertido mucho en dinero y horas hombre para conformar el primer cuerpo persecutor de los delitos cibernéticos…..APROBADO.- Hoy, reporteros de Contacto hoy tuvieron acceso al C-5 para conocer con lujo de detalles el área de la Policía Cibernética, pero sobre todo, sus alcances y sus objetivos…..ACCIÓN.- Un respetable número de “policías cibernéticos” trabaja desde hace tiempo en la materia, en busca de delitos y de los delincuentes, de manera que estamos a la vanguardia nacional del creciente delito que ha derivado en secuestros, extorsiones, amenazas, etc., etc., y la delincuencia tiene ahí su principal opositor. Ya no es tan sencillo operar, ejecutar algún delito de la materia sin provocar la intervención policial…..ORDEN.- Trabaja la sección cibernética bajo riguroso sistema de privacidad al que nadie más, que no sea policía, tiene acceso. Y qué bueno, puesto que los delitos cibernéticos obligan la concentración total para su persecución, de lo contrario no servirá de nada…..SEGURIDAD.- La sociedad espera de la Policía Cibernética su mejor papel. Confía en la eficiencia del trabajo de investigación para tranquilidad social. Ojalá que ese blindaje perdure por mucho tiempo y que la información que de ahí se obtenga no llegue a manos o mentes equivocadas, porque ese día, la dedicación y la gran inversión en el C-5, pero especialmente sus efectos esperados, habrán sido tirados por la alcantarilla…..ASALTO.- Caminos y Puentes Federales está acuchillando de nuevo a los usuarios de la súper carretera Durango-Mazatlán, puesto que seguros estamos que el camino no está para cobrar, mucho menos para incrementar sus tarifas, como dispuso esta madrugada y sin mediar aviso o comunicación, mucho menos alguna negociación. Hizo circular CAPUFE un boletín en el que precisa que a partir del primer minuto de este jueves todas las autopistas de México, excluyendo la Autopista del Sol, registrarían un incremento del 3.9%, y sí, las cuatro casetas de la “Súper de la Muerte” están ya cobrando sus nuevas tarifas. Estamos en México, no olvidemos, por tanto lo que disponga el gobierno, así sea una estupidez como los “gasolinazos” y la próxima electrocutada con aumento a la electricidad pasarán, gústenos que no. Y claro, aunque también ellos tendrán que pagar ese absurdo incremento, ni diputados, locales y federales, mucho menos senadores moverán un dedo para inconformarse ante el gobierno. Son cómplices los señores legisladores, pues si no son para inconformarse, mucho menos harán algo para evitarlo. Tanto diputados como senadores lo que quieren es quedar bien con los de arriba, y esta es su oportunidad de hacerlo. Así pasen por encima de los que juraron defender y hasta “dar la vida…” de ser necesario por los ciudadanos. Las tarifas están aumentadas, hay que pagarlas, así recibamos como prestación la muerte, puesto que en ese camino al puerto los conductores pagan por la posibilidad de morir en alguno de los muchos peligros de que está plagada la portentosa obra, valorada por otros como el Portentoso Fraude Nacional…..FANFARRIAS.- Toda suerte de celebraciones despertó el anuncio de la próxima apertura de Pízza Hut en Durango, pero junto con las fanfarrias, confeti y sombrerazos, los duranguenses se preguntan muchas cosas, entre otras quién es el paisano afortunado que logró hacerse de esa franquicia, puesto que es carísima, y no cualquiera tiene 300 mil dólares en caja para invertir. Solamente los inversionistas consuetudinarios pueden darse esos lujos, porque los demás mortales, condenados estamos a mirar nada más, como el chinito…..ABUNDANCIA.- El problema es que junto con el asombro que despertó la pronta apertura de la gran franquicia, empezaron a correr los rumores, que es de Fulano, no, que es de Zutano o de Perengano. Lo más lamentable de todas las preguntas es que alguien asegura que es una inversión política ciento por ciento, que proviene de la pasada elección, precisamente del comité de campaña de uno de los tricolores perdedores del año pasado. La especie, digámoslo con sus letras, no está confirmada, por lo mismo nos vamos sin nombre, pero la insistencia sugiere que el malogrado candidato perdió en política, pero ganó y mucho en lo económico. El cuento confirmaría que algunos mandos de la campaña estatal pasada perdieron la elección, pero ganaron en billetes. Billetes que provienen muy probablemente de nuestros impuestos. ¿Cómo la ven…?…..RENCORES.- José Ramón Enríquez tuvo ayer tres o hasta cinco momentos para saludar a su examigo, Ismael Hernández Deras, pero…los resentimientos del alcalde llegaron a su punto más alto cuando dejó con la mano tirante a su exjefe. Joserra no puede sacudirse ese odio jarocho contra El, por la forma nada ortodoxa de haberlo echado del gobierno antepasado. Hoy, el jefe de la comuna, por cierto, hizo buenos nuestros pronósticos de antier al designar como nuevo director de finanzas al contador Felipe Pereda, un hombre profesional, modesto y humilde, al mil por ciento respecto del borrachales. Ojalá que no se meta en los negocios como hizo su antecesor, aunque Felipe es un profesionista probado en los muchos años que ha trabajado en finanzas municipales. Enhorabuena para el alcalde, acertó una, pero le faltan varias. 