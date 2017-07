“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La delincuencia desbordada en Durango

Sugiere Sotero Soto la “legítima defensa”

Sería el penúltimo escalón a la pena de muerte

Tienen que crearse reglas para contener el mal

Creen que medios somos casas de la caridad

“Lástima madre, cabrón, lástima por qué, si te estamos manteniendo…”

Fan de Vicente Fox Quesada en Chiapas

La delincuencia está desbordada en todo lo largo y ancho de la República, no nada más en Durango. La sociedad tiene que reaccionar acorde a la magnitud del flagelo, y si es con la aprobación de la “legítima defensa”, que se apruebe…..SORPRESA.- El constructor Sotero Soto Mejorado sorprendió a los duranguenses ayer al proponer que cuanto antes, o lo más pronto posible, se apruebe la “legítima defensa”, como ya se aprobó en el estado de Nuevo León…..ARMAS.- Obviamente, la “legítima defensa” acerca a la sociedad a la gran aberración humana de la pena capital, la pena de muerte, pero…si será de otra forma como se ordene la sociedad, que se haga. No podemos seguir viviendo en la absurda ley del más poderoso o del más maloso…..VENTAJAS.- La “legítima defensa” daría a las víctimas las herramientas para defenderse de los delincuentes, y por lo menos evitaría las tragedias que tenemos ahora y en las que las víctimas acaban muertos o gravemente lesionados y sin llevar un “cortauñas” para defenderse. Una regla dispareja, absolutamente protectora para los malandros, y adversa para las víctimas…..ORDEN.- Una “legítima defensa”, de menos daría a las víctimas la autorización para cargar algo con lo que puedan defenderse y no exponerse a que cualquier hijo de vecino venga y les quite la vida y sin meter las manos. Es de avanzada la propuesta de Soto Mejorado, copia sí de lo que ya se autorizó en Nuevo León, pero acorde a los tiempos que vivimos, en los que muchos no se preocupan por trabajar, sino por perfeccionar sus métodos delincuenciales en los que cada vez sorprendan más a las víctimas. Seguir como estamos, cuánta razón tiene Sotero, es permitir que nos nalguee cualquiera y no nada más eso, sino poner la otra nalga, oh, perdón. Es poner la otra mejilla para que nos vuelvan a pegar. Ni mangos, ojalá los diputados escuchen al constructor y se lancen con la iniciativa correspondiente para permitir la legítima defensa. Sería proteger a la sociedad, a la gente de buen vivir que aún cree en los buenos modales, en las buenas costumbres, mientras los indeseables van creando nuevos métodos, nuevos sistemas de “trabajo” para robar el producto del esfuerzo de los demás. Ya, que se le ponga un alto a esa regla dispareja y cómplice de la gente de mal corazón. Sí, ni cómo negarlo, la legítima defensa sería el último tramo para llegar un día a la pena de muerte. Si la legítima defensa no incide en la criminalidad desbordada en Durango y México, pues bienvenida la pena capital. No le queda otra salida a la sociedad, así se trate de la más grande aberración humana…..NEGOCIOS.- Troles en Twitter y Facebook afines al municipio de la capital han emprendido una despiadada campaña contra los medios de comunicación de Durango. Suerte que no se hayan acordado de Contacto hoy, pero a varios, igual que a diversos periodistas, los han agarrado de bajada, dizque “No es posible que ganen tanto dinero ni los medios ni los periodistas…”, leí esta mañana, y algunos se han quedado callados como admitiendo lo inadmisible, puesto que tanto los medios como los periodistas comen, visten y calzan, lo mismo que sus familias. No saben quienes manejan esas cuentas de redes que los medios de comunicación pagan electricidad, agua, drenaje, predial, etc., generan empleo, pagan impuestos, prestaciones, etc., y dan estabilidad económica a cientos o miles de familias de Durango. O qué, ¿quisieran vernos pedir limosna para poder seguir haciendo periodismo? ¿Así estarían satisfechos? No manchen, los periódicos y los medios de comunicación todos, primero que nada son NE-GO-CIOS, no son grupos de caridad. No reciben donativos de nadie, y todo lo que hacen, mucho o poco, chico o grande, cuesta. Un periódico, una revista, se hacen con papel, tintas y otros materiales costosísimos que los proveedores no nos regalan, ni nos dan más barato, sino por el contrario, cada vez más caros. Los medios electrónicos requieren de diversas energías que igualmente, son carísimas, además del equipo y las instalaciones que requieren para la producción. Los trabajadores de los medios también son gente profesional, estudiada, preparada, que requiere cada vez más para poder sobrevivir y para poder llevar alimento y vestido a los suyos. Todavía no se inventa una forma de hacer periodismo sin costo para quien lo intenta. La publicidad que venden los medios de comunicación es su única entrada de dinero, pero es algo absolutamente válido, justificado al extremo, y aunque no hay muchos que puedan presumir de abundancia, como sí la presumen los políticos, hacemos lo posible por vivir con decoro. No tenemos por qué vivir en barracas, a las orillas de la ciudad o en cuevas. Por el contrario, requerimos de estabilidad económica y social para cumplir mejor nuestra responsabilidad de defender a los desvalidos, así sea combatiendo las arbitrariedades del mismo gobierno. El otro día vimos que el borrachito Francisco Bueno Ayub le cuestionó a Miguel Ángel Vargas lo que pedía de publicidad al Municipio y le aseguró que “su medio no los vale…”. Poca madre de borrachales como para venir a Durango a decir quién vale y quién no. Obvio es suponer que el principal alumno de FECAL ha de haber andado como “placa de tráiler” para opinar lo que opinó. Qué bueno que “renunció” a la tesorería municipal y que ya anda muy lejos de Durango con la fallida Margarita Zavala, de lo contrario quién sabe cuántas volcaduras llevaría en su haber. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias