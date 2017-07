“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sale del clóset grupo rebelde en el PRI

Exigen entre otras cosas fin del “dedazo”

No confía nadie en Enrique Peña Nieto

Piden renuncia de Ochoa Reza y Ruiz Massieu

Aficionado intentó agredir a Joserra Enríquez

“La Revolución Mexicana fue la revolución perfecta: al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo hizo político, y al político lo hizo rico…”.

Adolfo López Mateos

No ha prendido del todo la insurrección al interior del Partido Revolucionario Institucional, pero prenderá en el corto plazo. Sus cabecillas están resueltos a todo en busca de recuperar al tri de la mafia actual que, creen, lo lleva al desfiladero…..NOMBRES.- El grupo conformado por Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Alvarez, Ulises Ruiz y César Agusto Santiago salió del clóset la semana pasada para ir en busca del PRI, y rescatarlo de la extinción hacia la que lo llevan Enrique Peña Nieto, Enrique Ochoa Reza y el Grupo Atracomulco…..ACCIÓN.- Exigen la inmediata salida del PRI de Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu, que la designación del candidato presidencial no sea por “dedazo”, que se renueven las dirigencias estatales acéfalas lo antes posible, que se hagan efectivas las órdenes de aprehensión contra todos los priistas perseguidos por la justicia, empezando por suspenderles sus derechos partidarios, que se cree una comisión para investigar y concluir sobre las ladronadas perpetradas en PEMEX y CFE, y que legisladores impulsen una ley de gobiernos de coalición. Todo, dice el documento que circuló profusamente por el país, debido a que se ha perdido la confianza en el presidente Enrique Peña Nieto, la constante amenaza de la militancia de renunciar al partido si no hay cambios pronto, por la falta de percepción de liderazgo en el CEN del PRI, la discusión inmediata sobre los caminos hacia el 2018, etc., etc… El documento expedido por el grupo sorprende, puesto que nunca nadie llegó a pensar que alguien pediría el fin del “dedazo”, si ha sido su invento más productivo en todos los tiempos, por un lado, y por el otro, pedir que encarcelen a los rateros, pues qué les pasa. ¿Están locos o qué?…LODAZAL.- Los mexicanos nunca han tenido duda, saben que Carlos Salinas de Gortari, como Felipe Calderón Hinojosa, nunca ganaron la Presidencia de México. Se la robaron entre ellos y la mafia en el poder, una vez a Cuauhtémoc Cárdenas y las otras a Andrés Manuel López Obrador…..VACILADAS.- El cuento viene a colación por las cínicas declaraciones de Manuel Bartlet Díaz, quien era secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y quien tuvo a su cargo la famosa “caída del sistema…” que hizo “ganador” a Salinas de Gortari para dirigir al país al desfiladero de 1988 a 1994 …..DETALLES.- Bartlet sostiene que “no hubo caída del sistema”, el sistema estaba manipulado desde antes precisamente para hacer “ganador” a Salinas y perdedor a Cuauhtémoc, no obstante que el hijo de Tata Cárdenas obtuvo un mundo de votos como diferencia. Una desfachatez parecida a la que hizo presidente de todos los mexicanos a Calderón Hinojosa. La historia de ese robo es más fresca, y se dio cuando el PRI postuló al candidato más peor de todos los tiempos, Roberto Madrazo Pintado. La friega que les puso Andrés Manuel López Obrador no tiene paralelo. Sacó tantos votos que mandó al PRI hasta la tercera o cuarta fuerza política nacional. Calderón, el que parecía menos malo, sacó unos cuantos votos más que Madrazo y eso animó a la mafia del PRIAN a robársela a Andrés Manuel para dársela a Felipe Calderón, quien en su administración no nada más creó una gran camada de nuevos ricos, no pocos de Durango, por cierto, sino que, en busca de una legitimación que nunca llegó, declaró la guerra al crimen organizado empujando la más aberrante sangría en México en la que inicialmente se le hicieron cuentas de más de 150 mil muertos, pero otros le hacen cargos por más del millón de fallecidos, lo que hasta la fecha no ha podido negar…..TRAGEDIA.- La tragedia que sigue envolviendo el pasado, el presente y el futuro de Felipe Calderón, es similar a la de Carlos Salinas de Gortari. Carlos integró un equipo de colaboradores evaluado ahora como una de las pandillas de cuello blanco más rateras que hayan pasado por Presidencia de la República, encabezada precisamente por su hermano Raúl, que no llenó con las ladronadas que perpetraron en todas las oficinas del gobierno, sino que encima se subrayó su pasado con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La historia, que lentamente, pero de forma segura, se va acomodando, dice que la orden de la ejecución de Colosio partió de Carlos, aunque otros sugieren que la macabra decisión fue precisamente del hermano incómodo, aunque lo más triste y lamentable es que la terrible orden salió de uno de los dos, que en el supuesto eran amigos del sonorense…..PATADAS.- EL resumen del partido entre las leyendas del América y del Cruz Azul, dice la Dirección de Seguridad Municipal, es de saldo blanco y sin el menor incidente para lamentar. Quién sabe a qué juego se refiere el informe, puesto que nuestras antenas registran durante el encuentro un intento de agresión al alcalde, lo que vieron más de cuatro y parece ser que hasta lo filmaron. O sea, blanco, así blanco, lo que es blanco, pues no, verdad. Claro, una falta de respeto a la autoridad, que además era el promotor del encuentro que, por suerte, no acabó a madrazos, pero ya las leyendas del América y la UNAM han acabado el partido a chingadazo limpio, patadas del tigre y lo que se atraviese. Ayer, las afamadas leyendas azulcrema se comportaron a la altura y no le pusieron el “plus” que sí han regalado a la conclusión del encuentro en otras sedes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias