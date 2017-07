“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Joserra cruza la línea del hartazgo social

El domingo parecía la última cheve en el Zarco

Usó 3 veces el micrófono y se robó el partido

Jugó con los grandes del América y Cruz Azul

INE estaría por vencer a Riquelme en Coahuila

“Miéntenme la madre pero, por favor, no dejen de hablar de mí…”

Juan Camaney

Alguien debe advertirle al alcalde José Ramón Enríquez que está brincando la delgada línea del hartazgo entre los duranguenses, que se está exponiendo sobremanera en busca del repudio colectivo, algo por sí solo lamentable…..EXCESOS.- Hace días alguien explicó esos excesos al subir a redes un meme en el que le recomiendan tomar Egolatrina para evitar lo creído, fanfarrón, oportunista y te crees gobernador, pero…lo más probable es que Joserra ni lo leyó, dado que no las frecuenta, no les entiende. No existió pues el meme…..CHEVES.- El colmo de la sobreexposición de Enríquez llegó el domingo a su clímax durante el juego de las vergüenzas…o leyendas del América y Cruz Azul. Usó el edil tres veces el micrófono, lo mencionaron diez o quince y cual última cheve en el estadio, jugó tanto con América como con Cruz Azul, y para ambos cuadros llevaba su camiseta correspondiente con el apellido bellamente impreso en la parte posterior. No sabe el jefe de la comuna que los aficionados tienen perfectamente claro que el promotor de ese encuentro lo fue él, el señor alcalde y que aunque no lo hubieran mencionado nunca, muchos le quedaron agradecidos por la promoción. Que no fue cosa del otro mundo, pero sirvió de distracción para los duranguenses tan ávidos de entretenimiento. Un aficionado sí se salió del escript y trató de agredir al hombre del partido …..EXAGERACIÓN.- No estuvimos en ese juego, que para nosotros no tenía el más mínimo atractivo, puesto que ver a un monton de viejillos panzones, canosos y rumientos, como el que escribe, ya no le atrae a nadie, pero aseguran que el doctor Enríquez usó cinco o seis veces el estribillo del Te Quiero Feliz. No estamos seguros de que el alcalde tenga algún consejero a la mano, pero…ya se fue liso. Un buen consejero sería aquel que le diga sus verdades sin que se enoje, que le advierta de los riesgos por los que camina sin ofenderse, y que escuche a los que pueden darle una buena idea. Repetimos, no estamos seguros de que tenga a algún consejero cerca, porque si los tiene no parece. O no los escucha o le vale madres lo que le sugieran…..EXTRAÑO.- El Municipio de la capital tiene entre su plantilla de trabajadores a gente capaz, preparada y sensata. Cuestión de reencauzar sus actividades y consultarlos sobre sus acciones. Especialmente consultarlos para saber si es correcto o no lo es lo que está haciendo. La cena de gala con el trío de las viejitas de la canción más conocido como Pandora, fue para muchos una ofensa del tamaño del mundo, puesto que se hizo para unos cuantos suertudos que alcanzaron a entrar al local cubierto con un súper domo, pero que pensado o impensado, dejaron a mucha gente afuera. Numerosos fans de Pandora se acercaron a la Plaza IV Centenario con la esperanza de ver y oír de a grapa a las hermanas Lascurain, pero…les escucharon un poquito, puesto que de la algarabía que sucedía adentro no alcanzaron nada, el domo cubrió de manera total a los asistentes, como si se tratara de los pudientes y los no pudientes, y hacia fuera ni se vio nada y se escuchó muy poco. Estamos seguros que la contratación del súper domo tenía el propósito de resguardar a los asistentes de la lluvia, y no para separar a los que pagaron de los que no pagaron, pero no pocos creen que fue para esto último, y eso es lo lamentable…..NOMBRES.- El que escribe conoce de menos a veinte profesionistas de élite en el municipio, algunos sin especialidad que, sin embargo, tienen más ordenadas las ideas. No son perversos y realizan su actividad de manera responsable. Felipe Pereda, el nuevo tesorero es uno de ellos; el doctor Ernesto Aguilar García, otro, el abogado Elías Mario Medina un tercero, el licenciado Aarón González, el cuarto, el doctor Alfonso García Villanueva, quinto, el ingeniero Israel Solano, sexto, el licenciado Noel Flores, séptimo, e incluso el ingeniero Alfredo Santiesteban Escalante. Todos, en lo individual o en el conjunto pudiesen integrar el grupo de consejeros del alcalde, tienen capacidad para hacerlo. Lo más triste y lamentable de este comentario es que, me aseguran, José Ramón Enríquez no lee los periódicos, tampoco las columnas, mucho menos redes sociales, que sus cuentas de Twitter y Facebook las mueven un par de jovencitas que sí le entienden al asunto, de modo que…estamos bordando en el vacío…..REVERSA.- El Instituto Nacional Electoral estaría por revertir el “triunfo” de Miguel Riquelme en Coahuila. Todo parece indicar que el “cochinero” tricolor dejó muchas evidencias en contra, que no ayudan nada a sostener el “triunfo”. Ayer, el propio Riquelme salió a declarar que: “Tenemos las evidencias de nuestro triunfo…”, y si se decide algo en contra nuestra, iremos hasta los tribunales internacionales para demostrarlo. El problema es que el PRI tampoco ganó en el Estado de México, y que Delfina Gómez le sacó tanto voto a Alfredito del Mazo que resulta cosa parecida al imposible reafirmarlo “ganador”. Hace más de mes de la elección y la autoridad no ha podido, a pesar de las ganas que trae, declarar vencedor a uno de los hijos pródigos del Grupo Atracomulco, de modo que…lo más probable es que quién sabe…Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias