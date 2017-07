“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No manche, Maluma tardó casi 4 horas

Tiempo que Tláloc remojó y gacho a sus fans

Maluma, hechura de redes, no canta ni por error

Maluma es un platicador de ocurrencias, es todo

Esta noche Ricky Martin abre la FENADU 2017

“Una bulla a las mujeres, otra a Durango y una más a México…”

Maluma

¡¡¡eeeeeeeeeeeeeputo…!!!

Sobradamente merecido el afamado grito futbolero, sin racismo ni discriminación, claro, pero multiplicado por tres, o por las que gusten aquellos que se llevaron la histórica remojada de anoche por esperar al cantante colombiano Maluma…..POSES.- El angelito hizo esperar a los fans casi dos horas, o más si se considera que el show fue anunciado para las 20:00 horas y vino apareciendo minutos antes de las 24:00 horas, pero al final no fue el tiempo de espera, sino el infeliz aguacero que cayó precisamente en la ciudad, y de manera más lamentable en el estadio Francisco Zarco, lo que más calentó. No pocos cayeron en cama por la gripa fulminante que les obsequió el cantante…..CAUSAS.- Nadie sabe qué carajos pasó, por qué se tardó tanto tiempo en aparecer, máxime las condiciones climatológicas predominantes que estaban dañando a los seguidores. Pudo haber sido la lluvia intensa de esa hora, o no sabemos qué, pero nadie atina a saber qué carajos pasó, por qué esa forma de faltarle al respeto a la gente…..CARTONES.- Maluma, quedó por de más comprobado anoche, es un absoluto platicador de canciones. Relatador de ocurrencias o pendejadas, para decirlo más claro, que nada tienen que ver con el canto. Ni siquiera tiene facultades para cantante. Es un producto genuino de las redes sociales bonito, muy bonito para el negocio, pero hasta ahí. Nada qué ver con Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete, por decir unos. Esos sí son y fueron cantantes, el que nos ocupa, es un cantante de cartón que ni siquiera sabe cantar. Así, o más claro, y para venir a darle en la madre a todos sus seguidores o correrles tan grande desprecio, no se vale. Anoche, la mayoría de los que asistieron al gran remojón pagaron por su entrada al estadio Francisco Zarco. Nadie le regaló nada a nadie, por tanto los asistentes merecían el respeto del cantante, pero al colombiano le valió madres y apareció cuando aquello había hecho crisis, quince minutos antes de las doce de la noche, precisamente cuando la gente no hallaba qué hacer, si seguir aguantando el remojón a pie firme, dar media vuelta y salirse mucho a la chingada, como se salieron otros echando pestes contra los organizadores, u organizarse y hacer algo más que el remojón para que apareciera la estrella de la noche. Justo cuando la gente empezaba a brincar la delgada línea de la paciencia, salió el tipo aquel para el deleite de la fanaticada, a pesar del desprecio…..CREATIVIDAD.- Sí, vimos un despliegue de luces y electrónica como pocas veces se ha visto en Durango. Un gran espectáculo que salva a Maluma, pero sus facultades no alcanzan para mucho. Nada que ver con Ricky Martin que esta noche abre la Feria Nacional de Durango bajo las mejores expectativas. El puertorriqueño sí canta, sí baila, sí actúa en el escenario y no tiene nada qué ver, bueno, en lo musical, porque se dice que en la vida real es muy “amigo” de Maluma, pero el muchacho ese es solamente un gran producto de redes sociales. Es todo. Y por cierto, que alguien me explique por qué Maluma pedía: “Una bulla a las mujeres…”, “ahora una bulla a Durango…” o la “bulla a México…”, cuando no halló para quién pedirla, y olvidó el nombre de nuestra ciudad. ¿Sabrá el charlador musical qué es una bulla…? O realmente nos encontramos anoche ante uno de los cantantes más misóginos sobre la tierra, que no quiere a las mujeres y tiro por viaje las desprecia, como sucedió aparte teniéndolas casi cuatro horas en una espera eterna que nada ni nadie podrá justificar, y como ocurre con más de una de sus canciones-ocurrencias o remedos, no sabemos qué son, pero evidentemente le pega al ser más hermoso de la tierra como nadie lo ha hecho con el despliegue que lo hace él…..REMOJÓN.- Anoche, José Ramón Enríquez, que revuelto entre la fanaticada aguantó también a pie firme la salida de Maluma y acabó como todos, remojado hasta la médula por cortesía de Tláloc por una parte y Maluma por la otra. Un buen detalle del alcalde, dado que pudo protegerse de la lluvia en los camerinos acondicionados en el lugar, pero prefirió llegarle a una de las lluvias más prolongadas de los últimos meses en Durango, para solidarizarse con los otros que no se previnieron con un impermeable o de perdido con un hule que evitara el épico remojón…..CAMBIO.- Terminó anoche la feria de José Ramón Enríquez, hoy inicia la de José Aispuro Torres, precisamente con la actuación del gran cantante boricua Ricky Martin. Otra vez veremos un gran despliegue electrónico por una parte y una excelente actuación por la otra, dado que seguros estamos que veremos otra vez a una gran estrella mundial. Sabemos de su capacidad, de su inventiva, de su imaginación, de su movilidad y de su extraordinario canto. El espectáculo está garantizado para todos, para los miles de fanáticos que harán vibrar los tendidos de las Instalaciones de la Feria, con lluvia o sin lluvia. Los pronósticos del tiempo sugieren que lloverá de las cinco de la tarde a las ocho de la noche, y que el cielo abrirá una pausa en la labor del dios Tláloc para permitir precisamente a las 21:00 horas la presentación del inigualable cantante. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

