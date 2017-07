“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Astros se alinean a favor de Héctor García

Aunque su paso por Coahuila no lo respalda

Es que ya cambió, ya es otro, dicen sus amigos

Su padre, Don Carlos, ha sido un gran priista

Autopista a Torreón con muchos accidentes

“Castigar a Javier Duarte recobraría la confianza popular en EPN…”

Héctor Flores Avalos

Senador del PAN

Los astros parecen acomodarse para que Héctor García Rodríguez se convierta en el primer Zar Anticorrupción en Durango, aun cuando su pasado en Coahuila le pone peros a la tarea que pudiese emprender…..MEMORIA.- Héctor salió por peteneras, o por la puerta de atrás de Coahuila cuando fungió como delegado de la PGR. Entonces le fue altamente cuestionada su labor que, por cierto, derivó en una serie de hechos nada recomendables…..CONVERSIÓN.- La diferencia es que, de eso ya hace varios años, y Héctor está reconvertido o convertido a las buenas acciones. Además, es propuesto por el gobernador José Aispuro y parece suficiente para investirlo de poder para perseguir a los corruptos…..DIENTES.- El Congreso del Estado estaría por nominar a García Rodríguez, pero…la nominación pudiese ir acotada e imposibilitada de actuar cuando aparezcan los ratones de dos patas. Esto es, la legislatura en el estado no soltará el control de las raterías, y menos lo pondrá en manos de un ajeno que quién sabe cómo pudiese actuar…..AUTONOMÍA.- O sea que, la entidad persecutora carecerá de autonomía y de las armas necesarias para salir a buscar rateros. Además de que, si los encuentra, difícilmente podrá sancionarlos. Poquito más y nos encontramos con una fiscalía anticorrupción que tendrá que rendirle cuentas a mucha gente arriba. No podrá actuar por sí sola, y con eso, ya estuvo malo, puesto que luego vendrán los intereses partidistas que al final serán los que protejan, como han protegido toda la vida, a los ladrones…..REFORMAS.- Algunos legisladores locales están de acuerdo en que a la fiscalía anticorupción se le dote de los dientes y las herramienas suficientes, autonomía sobre todo, para actuar cuando descubra alguna indecencia. Lo malo es que al interior de la legislatura no todos están de acuerdo en liberar el yugo con que nacerá muerta la entidad persecutora de los hampones de cuello blanco…..HISTORIA.- En Durango nos conocemos todos, decía ayer el dirigente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Martín Estrada Arreola, y todos sabemos que el padre de Héctor, Don Carlos García Cruz, hombre de todos nuestros respetos, ha estado ligado más de una vez a actividades priistas, y pues…¿qué se le puede hacer…?…..PELIGROS.- Una familia saltillense que venía de Mazatlán de regreso a su casa, como otra de Monterrey que en días pasados circulaba hacia el puerto, se accidentó sobre la autopista a Torreón, de nuevo en un terreno recto. En terreno plano que, para los que conocen de caminos, es una zona de bajo riesgo, aunque…nosotros hemos comprobado que el terreno de dichos accidentes está muy “olanudo”. Son desniveles que obligan al vehículo a brincar materialmente. Un manejador que se distrae tantito pierde el control del volante y se expone a un accidente como el de ayer en que murieron dos jovencitos, por desgracia, y todos sus acompañantes, entre ellos sus padres y otro primo resultaron lesionados y quedaron internados en el hospital 450 recibiendo atención médica. Los viajeros frecuentes por ese camino de cuota aseguran que la autopista está muy perjudicada por la gran cantidad de camiones cargados que usan la rúa, y no recibe el mantenimiento correspondiente. Aparentemente el piso está en buenas condiciones, pero lo “olanudo” es lo que está causando los accidentes de los últimos tiempos. Incluso marcan un tramo, desde la caseta de Yerbaniz hasta el kilómetro 150 notablemente marcado por el uso y la falta de mantenimiento…..AMISTADES.- Trasciende este día que el Gobierno Federal está haciendo cargos por 38 millones de pesos al súper raterazo Javier Duarte. Es decir, parece que encontraron finalmente formas de echarle la mano al amigo y cómplice, dado que Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, asegura que Duarte se robó miles y miles de millones de pesos, solo que en esas cifras irían los muchos miles de millones de pesos que le puso a la campaña de Enrique Peña Nieo, de modo que…como decía ayer lo que dijo Benito Juárez García: “A los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, la ley a secas…”. Por eso tanta burla del gran ladrón, que se pitorreó cuando lo detuvo la policía guatemalteca, luego cuando llegaron los policías a apresarlo y ahora, al arribar a México. Pues cómo no, si está por librarla a pesar del saqueo a las arcas veracruzanas. Aunque, por ahí el diputado de Nuevo León, Samuel García, ya le puso el cascabel al gato, pues denunció al exgobernador de Veracruz por delitos de lesa humanidad ante la Corte Internacional Penal de La Haya, Holanda, particularmente por el suministro de quimioterapias falsas a los enfermos de cáncer. Samuel ya interpuso la demanda y pues quién sabe qué pueda pasar, pero por lo pronto, de esa no la salva ni su amigo Peña Nieto. A ver cómo se las arregla el gran ratón…..CALMA.- Es bueno que se intente agotar esfuerzos para convencer a las familias que levantaron sus casas sobre el arroyo proveniente de la Presa del Hielo, que se intente por todas las vías posibles convencerlos de que desalojen, antes de que el agua los desaloje, pero llegado el momento, si surge algún riesgo de una gran avenida, con pena y todo que los saquen por la fuerza. ¡No quedará otra!!! La premisa es evitar una muerte más que las tres que ya fallecieron en septiembre pasado, pero de no conseguirlo con palabras, entonces que se pase a los hechos. Es preferible un exceso oficial a tener que lamentar otra tragedia. Es todo esta tade, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

