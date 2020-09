“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Más que enjuciarlos, que les quiten lo robado

+ México ganaría más si se recupera algo

+ Aunque, la idea del juicio se está extraviando

+ La Corte rechazará cualquier acción ilegal

+ Pablo Gómez sugiere amnistía a ex presidentes

“Más que enjuiciar a los expresidentes, que se les quite parte o todo lo que se robaron ellos y sus numerosas pandillas…”

Juan Sin Miedo

El pueblo agradecería más al presidente Andrés Manuel López Obrador que le quite a los ex presidentes la mayor parte de lo que se robaron. Sería más interesante que se recuperara algo de lo mucho robado…..ALTO.- Aunque, para donde se encamina el escándalo, al final no se hará ni una ni otra cosa, pero alentaría más a los mexicanos el llamarlos a cuentas uno por uno y acompañados de las pandillas que encabezaron el saqueo a la nación…..REGLAS.- Hoy, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, dio un adelanto de cómo pudiera resolver el alto cuerpo colegiado una eventual sanción a los ex presidentes, sobre lo que explicó: “Para combatir a la delincuencia apostamos por las armas del derecho y la democracia: el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial. Solo tendremos paz duradera si se respetan los principios y valores del Estado de Derecho…”. Es decir, para los que no le entendieron, por más consultas y decretos presidenciales para sancionar a los ex mandatarios, cualquiera que sea la via por la que se pretenda llamarlos a cuentas, si no se ajusta al librito, se estrellará precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación…..VOTOS.- Estamos hablando de un filón de oro que tiene en las manos Andrés Manuel, quien se cubriría de gloria en los días patrios si llega a emprender algún juicio contra los ex presidentes. No era necesaria ninguna consulta, tampoco un decreto. Las leyes en vigencia permiten investigar a los ex gobernantes. No hay necesidad de ninguna consulta, pero…parece que sí vende el anunciar consulta y decretazo, aun cuando…al interior del Movimiento de Regeneración Nacional no precisamente hay coincidencias con el “compañero presidente…”. Ayer, Pablo Gómez, diputado de Morena, propuso en la Cámara de Diputados la amnistía para los ex presidentes a partir de Carlos Salinas de Gortari. Esto es, que no hay uniformidad de criterios en si se persiguen o no, y si se persiguen, cómo hacerlo dentro de la ley…..BANDAZO.- Es un bandazo del presidente López Obrador para tratar de componer las perspectivas de su partido hacia la próxima elección, aun cuando se le está diluyendo entre las manos el cacareado propósito de enjuiciar a los ex presidentes. Y seguimos pensando que, olvidemos la persecución, que se les llame a cuentas y que regresen o todo o la mayor parte de lo que se llevaron, y lo que permitieron que se llevaran sus abultadas pandillas. México le agradecería más a AMLO y su partido que procedieran de inmediato para recobrar lo robado y darle un mejor rumbo, y no que el fondo del propósito se está perdiendo en la ausencia de legalidad y, de irse así, sin duda que los frenará la Corte, como ya dijo el ministro presidente Arturo Zaldivar…..HISTORICO.- Las consecuencias de los últimos días de lluvias no se han hecho esperar en los distintos puntos de la geografía estatal. Hay inundaciones desastrosas en distintos municipios, cosa que antes no ocurrió con la crudeza como está sucediendo ahora. No me lo crean, pero los científicos piensan que las grandes avenidas de agua que hemos visto en directo, en gráficas o en video, son consecuencia inequívoca del calentamiento global que empieza a caminar hacia la extinción de la humanidad. Son palabras mayores, claro, pero hay muchas coincidencias que nos marcan como causa de tan torrenciales lluvias el deshielo de los casquetes polares debido a la emición de gases criminales para la naturaleza y sobre todo, por el desprecio que la mayoría de los humanos le dispensamos a nuestra madre tierra…..ASEGUNES.- La consulta para enjuiciar a los ex presidentes ha ido perdiendo fuerza en los últimos días, consecuencia probable de que estén operando las negociaciones con los ex, a cambio de no ventilar los demás videos que se tienen en torno a los grandes cochupos entregados a Pío López Obrador, por una parte, y a otros distinguidos líderes de la 4T, de modo que…la mentada consulta se quedará en veremos, porque no conviene a muchos que se lleve hasta sus últimas consecuencias. Esodicen…..PUNTILLA.- Salomón Chertorivksi, uno de los ex secretarios de salud precisa hoy en un tweet publicado: “Como bien lo señala el Dr. @JoséNarroR , la pandemia no es responsabilidad de las autoridades, pero su gestión sí lo es. Cuando todos los pronósticos han fallado y aun nos espera la peor etapa en el último trimestre del año, no debe haber dudas: Es urgente cambiar de estrategia…”. A lo que tanto admiradores de AMLO como funcionarios de la actual administración responden con absurdos calificativos, además de subrayar que no tienen cara los ex funcionarios en proponer nada, puesto que “bajo su mano se dilapidó el otrora poderoso sistema de salud que siempre tuvo México”. No hay la humildad en nadie como para aceptar que se ha fallado en las tácticas aplicadas, no hay orden, ni principio mucho menos fin a la catástrofe rebasada, pues estamos a unos días de la llegada de las enfermedades respiratorias del fin de año y, combinadas con el coronavirus, se formará un coctel mucho más letal que el que ya tenemos y que se ha llevado a casi 72 mil mexicanos y amenaza a otras 80 mil si no se hace nada efectivo de aquí a los tres primeros meses de 2021. Por cierto, ¡Viva México caones…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Instagram: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp