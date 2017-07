“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El IMSS, bueno para cobrar, malo para curar

Tiene razón en su queja Jaime Mijares Salum

Se debía ceder el IMSS a particulares

El Hospital No. 1, sigue todo contaminado

Siguen implorando desalojo de casas en riesgo

“Cómo nos arreglamos…”

Juan Camaney

¡Eso, eso, eso..!

Está en lo cierto Jaime Mijares Salum, el Instituto Mexicano del Seguro Social es extraordinariamente bueno para cobrar las cuotas patronales, pero malo, o malísimo, para procurar la salud de sus derechohabientes. Hace muchos años que no le interesa…..BASURA.- Los servicios médicos del IMSS están a nivel basura, para decirlo rápido, y nadie, ni el delegado ni el más modesto de los empleados, se preocupan por mejorar aquello. Antes al contrario, cada quien le pone su parte para que pronto desaparezca…..LÁSTIMA.- Hace tiempo empezaron a decir que para donde llevaba las cosas el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se advertía cercana la privatización de los servicios médicos, y lo lamentamos, porque no era ni es cierto…..APROBADO.- El Seguro Social está convertido en un gran lastre para los mexicanos que solo se preocupa porque los patrones paguen puntualmente sus cuotas, y si no lo hacen, que paguen una multa fijada por el capricho de muchos empleados…..REMEDIO.- El IMSS, de seguir por el camino que avanza, está condenado a la extinción, por eso, seguimos creyendo que lo mejor que le pudiera pasar sería la privatización, que el gobierno se lo entregue a la iniciativa privada para que lo saque de la terapia intensiva en que lo metió la irresponsabilidad de muchos, desde presidentes de la República hasta barrenderos. Mientras eso no pase, los médicos seguirán dando citas a seis, ocho o diez meses, cuando el enfermo ya no aguanta más los dolores. Hay una explicación para fijar esas citas a tanta distancia: La real posibilidad de que se muera antes de que llegue la fecha. Nuestros lectores no nos dejarán mentir que aquí, en esta columna, en dos ocasiones hemos dado las gracias al IMSS por las citas a dos personas así, a siete u ocho meses. Se murieron al mes siguiente. Avisamos al IMSS para que dispusiera de esos lugares, pero…piensa mal y adivinarás. No es descabellado pensar como pensó un político japonés, que a los viejos hay que irles ayudando a rendirle cuentas al Creador, pues consumen mucha comida y mucho oxígeno que pudiera reservarse a las nuevas generaciones. Hasta ahora el Seguro Social no lo ha aceptado de manera abierta, pero eso de las citas a tanto tiempo no tiene otro propósito más que se muera el enfermo. A menos que se me demuestre lo contrario…..HISTORIAS.- No es casual, tampoco, que muchos enfermos llegan por un determinado dolor a las instalaciones del IMSS y terminan con muchas otras complicaciones y/o infecciones. El problema se ha vuelto más recurrente a partir de las inundaciones de septiembre pasado. El hospital No. 1 del Seguro Social se contaminó todo, absolutamente todo, a grado tal de que algunos infectólogos propusieron el cierre inmediato del edificio. Estaban infectadas hasta las lámparas, pasando por cocina, descanso, quirófanos, laboratorios, urgencias y todo, pues con uno o dos trabajadores que pisaron el área contaminada, con su andar fueron contaminándolo todo, y como en el hospital trabajan cientos o miles de empleados, entre todos infectaron el edificio hasta el último rincón, por eso proponían el cierre y cancelación de toda actividad médica. Obvio, aquello sería la locura, puesto que se tendría que destruir el nosocomio y hacer uno nuevo. Tiene los recursos suficientes el IMSS para hacer un nuevo edificio, pero…entre los mandos de la institución es lo último que están pensando. Más bien piensan seguir provocando la muerte a enfermos con padecimientos sencillos. Pero en fin, estamos seguros que Jaime Mijares Salum está en lo cierto, que tiene toda la razón del mundo. Esperemos a ver quién le hace caso, y vaya que se trata del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que no es cualquier hijo de vecino el que lo está afirmando, pero aun así…no creemos que le escuchen. Nos consta porque todos los medios, y no se diga los columnistas, hemos tratado el estrujante caso muchas veces, muchas, en muchos años y en el IMSS mejor se enojan con los medios y los columnistas antes que, de menos, concederles la razón…..SUGERENCIA.- Ahora que pueden evitar una tragedia de grandes proporciones, debían proponérselo. Ojalá nunca vuelva a bajar el agua que bajó en septiembre pasado proveniente de la Presa del Hielo, pero si vuelve a ocurrir, y con un poquito más de fuerza, las 87 familias que habitan sus casas construidas en el lecho de los arroyos Las Mangas y Las Tinajitas, serán arrastradas por el agua como como arrastrar un papel. Creemos que ya se agotaron esfuerzos convincentes para que desalojen. Ahora, por el propio bien de esas familias debe ponerse manos a la obra y utilizar lo que sea necesario para desalojarlos. ¡Es por su bien…!!!…..HIJECES.- No me lo crean, si gustan, pero sobre la muchacha que coordinó la salvaje ejecución de su padre en El Huizache, por una parte padece de alguna forma de sus facultades mentales, y por la otra, quizá tuvo motivos para emprenderla contra su progenitor. Ya los impartidores de justicia se están enterando de cómo está ese enjuague. 