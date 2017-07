“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ajas… ¡Que la súper es peligrosa!: Bailey

Años tenemos pidiendo que lo den a conocer

Bailey, de los directores SCT incapaces

Hallan más petróleo para saciar a ladronada

Pronto elegirán directiva priista: O. García B.

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora llevan traje y gobiernan estados y países…”

Juan Sin Miedo

Tarde acepta el delegado de la SCT Eduardo Bailey Elizondo que la súper Durango-Mazatlán es peligrosa. Lo hubiera subrayado hace meses, o desde que llegó a Durango y se hubiera impedido la muerte de muchas personas…..ENGAÑO.- Muchos manejadores se equivocan creyendo que al pagar las altísimas tarifas de peaje transitan por una verdadera autopista y, sin pensarla dos veces le hunden el acelerador hasta volcarse o chocar como ha sido muy socorrido el camino. La SCT debió hacer algo por esos viajeros, de menos advertirles de los peligros para que no se confíen y no le metan fierro, pero no se ha hecho más que lamentarlo como lo lamentó ayer el diretor de la SCT en Durango…..ACCIÓN.- Hace mucho años venimos pidiendo tanto a la SCT como a CAPUFE que hagan algo por sus clientes, que manden hacer un aviso a los conductores para que no se confundan pensando que se trata de una autopista, cuando es un camino de dos carriles y lleno de peligros…..OCUPACIONES.- Sin embargo, ni la SCT hará algo por los viajeros, puesto que el delegado Bailey Elizondo suficiente tiene con la persecución de la justicia de Nuevo León, donde dejó cuentas pendientes, para distraerse. Está amparado, sí, pero el funcionario federal tiene vivas las cuentas que dejó con serios faltantes en el ISSSTELEON de allá, que viene siendo la dirección de pensiones de acá. Eduardo, por cierto, forma parte del grupo de delegados buenos para todo, que sin la menor capacidad en la materia fueron designados directores de los centros SCT, quizá por eso Durango padece calamidades mil en sus caminos. Muchos creen que los titulares del ramo de menos debían saber con qué se come eso de las carreteras, caminos, puentes y demás yerbas, pero la mayoría, quizá amigos del otro inservible Gerardo Ruiz Esparza, fueron designados por su amistad con el malogrado titular. Los medios nacionales divulgaron la semana pasada la lista de los suertudos funcionarios como Bailey Elizondo, que sin ningúna capacidad, salvo sus trácalas en política, llegaron al cargo. Subrayan los columnistas el pasado de uno de esos directores que era conocido por su negocio de venta de teléfonos celulares. Claro, me dirán que estaba en el ramo, pues la comunicación telefónica es parte de la actividad de la SCT, pero…no manchen, por eso lo del socavón en Morelos y las porquerías de la súper Durango-Mazatlán, pues buena parte de ambas obras las hizo la misma corrupta constructora. Acá, también “trabarrobaron” los entenados de Vicente Fox y no menos amigos suyos y de su sucesor Felipe Calderón. Oiga usted, con razón los caminos de México, como los de Durango, están para la tiznada, por decirlo de alguna manera, pues se deduce que los señores directores iban a lo suyo, a ver cuánto más se podían robar y que los caminos, la necesidad de calidad, fueran pasados por el arco del triunfo…..ASEGUNES.- Que los diputados tenían razón para rechazar a Héctor García Rodríguez como fiscal anticorrupción, sobre todo por el negro historial que dejó en Coahuila, se lo hubieran dicho, pero no le dieron la menor explicación por el veto y eso es lo que calienta, y es por lo que pide el juez de distrito que le expliquen. Claro que si se lo dicen en su cara el día que lo “batearon”, con eso hubiese sido suficiente. Ahí está que lo empujaron al amparo que, como decíamos ayer, quién sabe qué pueda generar…..ADIVINANZA.- ¿Saben ustedes cuánto alcanzaremos de los muchos miles de millones de barriles de petróleo que acaban de ser descubiertos en aguas del Golfo de México? Acertaron, no veremos ni un quinto, para decirlo claro. Todavía no empiezan a explotarlo, cuando ya aparecieron los dueños: Carlos Salinas de Gortari y una serie de parientes que, quién sabe si algún día habremos de sacudírnoslos, pero va para largo…..ÉPALE.- Los regidores del PRI pidieron al Instituto Nacional Electoral que sea esa instancia la que haga el estudio para aclarar si procede o no el cierre al tránsito de la avenida Normal. No entendemos mucho del proceso, si están en tiempo o no, puesto que la encuesta que levanta el Municipio está por terminar y, pues quizá aquella gestión sea tarde, por un lado, y se desconce si el INE tenga facultades para intervenir en tan espinoso asunto, por el otro, nosotros seguimos proponiendo que si se cierra, que se cierre solo los fines de semana para causar menos daño, pero…como nadie nos ve, ni nos lee, ni nos oye, pues quién sabe…..ESPERANZA.- El Partido Revolucionario Institucional no ha cancelado la posibilidad de ir en alianza con todos por la Presidencia de México para asegurar otros seis años de raterías. Faltaría nada más sumar a su montón a Morena, pues parece que ya están montados en ese productivo enjuague tanto PAN como PRD, y de la chiquillada ni se diga. Están más que puestos para seguir administrando la abundancia antes que desaparecer…..ORDEN.- Óscar García Barrón pidió que se engarroten todos, que hay que ir por partes, como Jack, para poder levantar al cadáver ese que resultó de la elección del año pasado. Lo primero -sugiere- es meter orden al partido para poder elegir a un nuevo presidente, y que sea el nuevo directivo quien encabece los trabajos para la nominación de los próximos candidatos. O sea, una fórmula que en nada se parece a lo que pretendían los otros grupos, que exigían la elección y la selección ya, con los que estaban antes de que se sumaran los que ya están sumados. Asegura García Barrón que ya trató el tema con el “Clavi” Enrique Ochoa Reza y que le aseguró que antes que pronto arrancarán los trabajos para la elección que, obvio, será democrática y los considerará a todos. Es decir, se armará el desmadre pasado por una cena de negros. 