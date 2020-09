“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Jaime Cárdenas es “politiquero”, dice AMLO

Es el que denunció la mutilación de 37 joyas

Lo descalificó en vez de mandar por los ratones

Y claro, le pega en la pura frente a la fallida 4T

Aviso: Twitter cancela nuestra cuenta original

“Es politiquero Jaime Cárdenas por denunciar la mutilación de 37 joyas de gran valor que… ya no valen nada…”

Juan Pueblo

Malo que así reaccione el presidente respecto a la denuncia de hechos que hizo el extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. “Jaime Cárdenas Gracia es politiquero…”, dijo. Seña de que no se buscará a los ladrones…..TRISTEZA.- El exfuncionario denunció al renunciar que sus antecesores mutilaron 37 joyas de altísimo valor para convertirlas en mera bisutería que no vale nada. Alguien esperaba subastarlas para hacerse de una buena lana para diversas obras en el país, pero…las susodichas joyas ya no valen un cacahuate. Las manosearon y les quitaron lo valioso…..ÓRALE.- Ayer el jefe de la nación se enteró del contenido de la renuncia de Cárdenas Gracia, por detallar y darlo a conocer a los medios, de la clase de rapacerías que hicieron sus antecesores. López Obrador hoy se refirió a su excolaborador y lo calificó como “politiquero”, cuando se fue al hallar las raterías conocidas y no por pedir algún ascenso o un aumento de sueldo. No es politiquería, consideramos nosotros, sino un gesto de valentía el salir a contar todas las graciosadas que hicieron quienes le antecedieron en el cargo, que es gente de mucha confianza de nuestro presidente. Nada más falta que diga que es mentira, que las joyas están intactas y que, en un momento dado, pudiesen aparecer completas las piezas mutiladas, pero como eso no será posible lo más sencillo era echarle la aburridora al funcionario que acaba de reintegrarse a sus tareas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de donde, dicen, no debió salir nunca…..PORTAZO.- Es que, la denuncia de Jaime Cárdenas es un portazo en las narices de la 4T. Exhibe de fea manera la honestidad valiente de la actual administración, pero en vez de mandar buscar a los ladrones, sin pensarla tantito descalificó a su excolaborador y por poco lo tilda de loco para que nadie le crea. O sea que, cero y van muchas que le adjudican a la cuarta transformación, y si no se defiende y demuestra que son mentiras, el pueblo le pasará factura al actual gobierno y pronto, tan pronto como en las próximas elecciones…..ÉPALE.- No lo cuenten más delante, para que no se haga chisme, pero los que saben ven una campaña perruna de desprestigio contra el actual gobierno municipal. Un día sí, y otro también, aparecen en redes mensajes rabiosos contra el jefe de la comuna, unas veces con razón, otras sin ella, pero no faltan los ácidos comentarios contra sus colaboradores y tiro por viaje los descalifican y tachan de ladrones, que es fácil hacerlo al amparo del anonimato, pero lo que sorprende es que hasta ahora nadie del Gobierno Municipal se ha percatado de la marcación implacable que les traen en redes. O de menos, nadie hace ni siquiera el intento de meter las manos para que ya no les sigan pegando en la cara. Quién sabe si todavía existe en el equipo municipal la intención de ir por algo más en el 2022, pero si nos atenemos a la madrina que le ponen al Municipio y a Jorge Salum en lo particular todos los días y a todas horas, parece que el proyecto de ir más arriba se perdió en el camino. O será por eso que de pronto aparecieron varios personajes ficticios culpando a Jorge y al Municipio de todo lo malo que le sucede al mundo, casi a diario le saludan con los peores epítetos del idioma, pasando por los recuerdos maternales, pero tan rebuscados que parecen escoger los términos más hirientes. Es tanto el desprecio que manifiestan contra Salum que nosotros hubiésemos renunciado hace un año, pero…Jorge ahí sigue, tranquilo, en espera de que aparezca alguno de los grandes héroes con capa y venga en su auxilio. ¡Qué lamentable…!!!…..LADRONADAS.- Hablando de bicicletas, decía mi tío Eliseo, preguntaríamos quién y por qué detuvo las investigaciones federales que se hacían para aclarar quiénes le prendieron fuego al almacén del IMSS hace un par de años. Incendio devastador que acabó hasta con los cimientos del susodicho almacén, y según los policías federales que investigaban el provocado incidente, la quema ocurrió atendiendo órdenes provenientes desde la misma delegación del IMSS. Era menester borrar las evidencias de un gran faltante de medicamentos controlados y gran parte de equipo que regentearon en hospitales y otros puestos médicos particulares en cuyo saqueo estuvieron metidos altísimos funcionarios que, sin embargo, siguen tan campantes trabajando y succionando los disminuidos recursos del Seguro Social. O sea, ¿por qué se frenó la investigación y por qué no se actuó allá arriba de donde se sospecha salió la orden de la quema, precisamente para evitar que salieran embarrados muchos “destacados funcionarios…”? Es pregunta, claro que…nadie habrá de contestar, porque a nadie importa que se aclare nada, al contrario, mientras más pase tiempo, mejor, para que las culpas se vayan relajando en el olvido. ¡Así de sencillo…!!!…..ALTO.- Todavía no sabemos por qué Twitter nos cerró nuestra cuenta @jorgeblancoc. Tenemos meses tratando de recuperarla, pero el sistema está tan sacado de onda que parece imposible que regresemos a nuestra cuenta original, por tanto aviso a ustedes que mientras se recupera estaremos en @jorgeblancoc2, añadiendo el 2 a nuestra cuenta pasada. Por si ocupan, claro…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

WhatsApp