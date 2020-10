“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Miles de duranguenses creen que ya pasó el Covid

“Hoy llegamos a los 80 mil muertos en México por coronavirus, pero los mexicanos ya se cansaron y regresaron a su “nueva normalidad”.

¿Sabrán las autoridades que la sociedad está desatada, absolutamente relajada respecto del coronavirus y que, de entrada, ya mandó al carajo el cubrebocas creyendo que hemos superado la emergencia?…..ORDEN.- Quién sabe si al interior del estado no llega la información sobre los efectos devastadores del Covid-19, pero…ayer en Ignacio Ramírez, Guadalupe Victoria, se colearon tres becerros y mil pesos. Amenizó la banda La Atrevida y hubo hasta Sonido Lazer (así dice el anuncio). La pachanga tuvo tal eco entre los vecinos del poblado que asistió medio mundo y todavía acudió gente de otras comunidades aledañas, y muchos, es lo que encaborona, sin cubrebocas ni ninguna medida de precaución, mucho menos respeto a la sana distancia y esas yerbas. Eso en Ignacio Ramírez, pero también sabemos que en la región de Martín López, Canatlán, hubo fiesta charra también con una gran asistencia de vecinos y foráneos, pero como para que se calienten y entren, ya se anuncia Espectacular Coleadero del Día de la Raza en Santa Lucía, Canatlán, para el próximo 11 de octubre, ni siquiera el 12, que es el verdadero Día de la Raza. Y así como se han relajado en Guadalupe Victoria y Canatlán, la raza anda alebrestada en prácticamente toda la entidad, en todas partes hay convocatorias a diversas fiestas de octubre para celebrar lo que sea, el chiste es celebrar y hacer desmoder. Las coleaduras o coleaderas no son tan amenazantes para los asistentes si consideramos que son al aire libre, pero el problema es que nadie se cuida. Es raro ver a alguien con cubrebocas, a pesar de que los expertos insisten que ante la falta de vacuna es el cubrebocas el mejor instrumento para frenar el contagio. Y volvemos a las andadas: Esta noche, o mañana a más tardar México llegará a 80 mil muertos por coronavirus. Los contagios están imparables en todo el país y no se diga en Durango donde ya tenemos 680 fallecimientos y cerca de 10 mil enfermos confirmados con 6,147 recuperados. Los hospitales de Durango, hay que insistir para los que andan buscando el contagio, están repletos, saturados con casos positivos y no cabe uno más en ningún puesto médico, excepto en el hospital militar del cuartel “Francisco Villa” del 5 de Mayo, aunque ahí son tres o cuatro camas, por decirlo de alguna forma. Ojalá que todos esos enfiestados de los últimos y de los próximos días consideren la circunstancia de saturación de los hospitales, que si llegan a requerir los servicios hospitalarios no habrá dónde los atiendan y tendrán que encerrarse y curarse, o morirse en su casa. El peligro no ha pasado, ni en México ni en el mundo, lo tenemos más intenso que nunca. Sabrán que en los Estados Unidos, el hombre más poderoso sobre la tierra, el presidente Donald Trump, a quien cuidan o cuidaba un ejército de médicos especialistas, está contagiado. De poco sirvió la protección de ese cuantioso número de especialistas. Ayer, Trump hizo una de las suyas, se salió del hospital, dizque para saludar a un grupo de fans que estaban frente al hospital que le atienden. Salió a bordo de una Suburban blindada pero expuso de menos a los agentes del Servicio Secreto que le acompañaban. Hoy, esos dos agentes están sometidos ya a la correspondiente cuarentena. La última información del caso asegura que Trump anunció que esta tarde será dado de alta, que se siente mejor que hace 20 años, pero creemos nosotros, no porque haya superado al Covid-19, sino porque tiene encima la prisa de los pocos días que le restan a la campaña presidencial y, quizá, hasta le mientan a la gente que está sano, cuando en el supuesto no lo está. La circunstancia está muy rara, puesto que son pocos o no hay casos en que un enfermo de coronavirus haya sanado a los dos días de hospitalizado, lo que para muchos confirma que en realidad Trump no tiene nada, nunca ha tenido nada, sino más bien fue un ardid publicitario para motivar a los electores a que lo apoyen el próximo 3 de noviembre, dado que según NBC y Wall Street Journal, Joe Biden resultó ganador del debate de la semana pasada, con lo que agrandó al doble la distancia que le llevaba a Trump. O sea, más o menos están cuadrando las cosas por ese lado, la necesidad de los republicanos de componer las perspectivas y acortar la distancia que les lleva el demócrata. Incluso, anoche empezó a divulgarse en el war room de Trump que el partido republicano saldrá con todo a tratar de tirar en los próximos días el voto por correo, donde siente Donald que va perdiendo hasta la camisa, a pesar de que hace cuatro años ganó por esa vía…..EPIDEMIA.- Otra epidemia que tenemos los seres humanos es la de los conductores hablando por teléfono. Esta mañana se registró un accidente múltiple ocasionado por una jovencita al volante que iba a gran velocidad por el bulevar Francisco Villa y Mercurio. Arrolló de fea manera a cinco personas luego de estrellarse contra un poste de madera. Afortunadamente se encontró primero el poste, de lo contrario hubiese agrandado la tragedia en el mismo lugar. Es decir, si no choca primero con el poste, a las víctimas las hubiera atropellado y matado ahí mismo. El cuento viene a colación en virtud de que testigos presenciales, y parece que hasta varios de los lesionados, aseguran que la jovencita iba hablando por teléfono a la hora de la desgracia. Le sucedió a ella y a ellos, pero…nos puede ocurrir a todos los que acostumbramos a manejar y hablar por teléfono. La moraleja: No apaguemos el aparato, pero no lo contestemos hable quien hable, ya llegará la oportunidad de responder al llamado, y mucho menos respondamos a mensajes escritos por la clase de distracción en que incurre uno al leer y mensajear. Sin duda, otra plaga mortífera en el mundo que por igual está haciendo estragos en la sociedad. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

