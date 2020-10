“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Esperanza de vacuna contra el Covid este año

Mientras, debemos extremar cuidados: La OMS

Milagrosamente Trump ya se curó del “contagio”

Aunque no mejora en las perspectivas del voto

La sociedad se ha relajado en lo alto de la pandemia

“Muchos siguen creyendo que el Covid no existe y no se cuidan. Contagios y muertes a todo lo que dan, pero… ya estamos en semáforo amarillo…”

Juan Pueblo

Todavía es posible tener la vacuna contra el coronavirus para fin de año, dice la OMS pero, mientras, lo que queda es cuidarnos. Los contagios se han multiplicado, pero a lo bestia, a grado tal que el país casi tiene tres mil muertos diarios…..TEMORES.- El absurdo cambio de color del semáforo está haciendo creer a la gente que ya pasó lo peor, y que ya es posible hacer vida normal sin ningún peligro, cuando…con pena y todo se los digo, los riesgos son mayores ahora…..ABSURDO.- Nadie lo ha dicho en el plano oficial, pero en México lo más posible es que se haya decidido aplicar la “inmunidad de rebaño”, permitir que se contagie medio mundo a ver si así se termina con el patógeno, pero ya se ha contagiado medio mundo y aquello no cede, no baja, sino más bien lo contrario…..ALTO.- Donald Trump dijo hace poco: “todavía habrá de morir mucha gente, pero…que muera quien tenga que morir…”, o como dijeron varios médicos: “que se infecte quien quiera infectarse, pero que a la hora de los apuros no se presenten a los hospitales, que se atiendan en su casa desde los inicios del problema y que si han de morir pues que mueran… pero que no vayan a los hospitales para que no contagien a nadie”. Ayer, decenas o cientos de jóvenes hicieron largas y asoleadas filas afuera de un Centro de Salud para que les hicieran la prueba del Covid-19 luego de un fin de semana desenfrenado…..VACILADA.- La de Trump, para muchos, es una vacilada a la que incluso se ha prestado el Servicio Secreto de los Estados Unidos en la que alguien ideó “infectar” al mandatario, internarlo y sacarlo de inmediato para que reanude la campaña, precisamente para esperar la solidaridad de los norteamericanos y terminen votando por él el 3 de noviembre, aunque…le tenemos malas noticias. Sigue abajo en las tendencias del voto, y de poco o de nada le sirvió el encierro de unas horas en el hospital, pues la sociedad lo quiere lejos de la Presidencia de los Estados Unidos. Es que, el caso de Donald es único en el mundo, dado que se enfermó el viernes, lo hospitalizaron por la noche y salió al mediodía de ayer lunes, pues cómo. Solamente que lo hayan atendido con algo de magia como para haber salido como salió, refortalecido en su sistema inmunológico, pues asegura que se siente mejor que hace 20 años y que en realidad no debemos tenerle miedo al Covid-19, que no debemos permitir que nos gane. Los más de 207 mil muertos de su país y el casi millón de fallecimientos en el mundo han de haber sido casos de personas que no hicieron lo suficiente para sobrevivir, que no pensaron nunca que el mal no les ganaría. Creen no pocos que Trump intentó llegarle al corazón a los norteamericanos para ver si se conmovían y acaban votando por su candidatura, pero…hay malas noticias, el pueblo parece descubrir un ardid publicitario más que un contagio de los muchos que han tenido los gringos, que han pagado por los errores de Donald con más de 207 mil fallecimientos y, todo hace pensar, que se la cobrarán en las urnas el 3 de noviembre…..TABLAS.- Acá, dicen los expertos, pasará lo mismo en junio próximo cuando habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados. La 4T busca por todas las vías posibles repetir en el control de la cámara baja, pero la oposición hace hasta lo imposible para cruzarse en ese camino y cobrarle también los errores presidenciales respecto del Covid-19, que estamos en 80 mil muertos y pronto llegaremos a los 100 mil, pero lo peor es que para fin de año la cifra negra frisará los 150 mil, de los que muchos se pudieron evitar si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera usado el cubrebocas como le pidieron muchos expertos. El señor -decíamos- sigue emperrado en no usarlo, en sacar sus estampitas y su escapulario para que se detenga la infeliz enfermedad, lo que han imitado miles de mexicanos, muchos de los cuales están ya muertos por no haberse cuidado…..RELAX.- Durango, platicábamos ayer, está relajado en la materia. Muchos de plano ya tiraron el trapito, no se lavan las manos, no se distancian de los demás y siguen creyendo que el virus no existe y que, como dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el coronavirus es para los ricos. Los pobres están blindados, y a eso se atienen muchos que olímpicamente, igual que nuestro presidente, se pasan por el arco del triunfo el peligro de contagio, sin considerar las penurias mil en que luchan por su vida miles o millones de personas en el mundo de la mano de los médicos que, como se ha repetido, ya están cansados, saturados hasta la coronilla y sin ganas de volver al trabajo. Muchos hospitales en el mundo, igual en Durango y México, tienen serios problemas por falta de personal. Ya no hay médicos ni enfermeras en bolsa de trabajo, no hay de quién echar mano para atender la gran demanda de atención en los hospitales dedicados al coronavirus, y todo porque muchos están imitando al señor presidente López Obrador que sigue sin creer en el riesgo y sin usar cubrebocas y tal vez sin lavarse las manos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

