“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿Sabrán nuestros diputados federales lo que hacen?

Tratan de quitar fondo para gastos catastróficos

No han podido reponer medicamentos con cáncer

Están condenando a muerte a millones de enfermos

Sugerencia: Alto en los dos sentidos en 5 e Independencia

“Antes, el requisito indispensable para ser diputado era no saber leer ni escribir. La pregunta es: ¿Ya cambiaron las reglas para ser legislador..?”

Juan Camaney

Ojalá que los diputados federales sepan lo que están haciendo y que luego no se arrepientan, aunque tenemos nuestras dudas de si entienden la importancia de sus actos. Miles de mexicanos sufren lo indecible por falta de medicamentos contra el cáncer, pero eso parece poca cosa para lo que viene…..AMENAZA.- Metieron a discusión ayer la desaparición del fondo de gastos catastróficos por el que se atiende a enfermos por cáncer y males isquémicos, y aunque no lo aprobaron, amenazaron con proponerlo de nuevo y…aprobarlo pronto…..ÉPALE.- Es por eso nuestra duda de si los legisladores entienden ¿qué están tratando? Ellos, como sucedió en los peores tiempos, con aprobar lo que pide el líder de la cámara, con eso son felices, aunque en la aprobación se lleven entre las patas a sus propios familiares. Y no hay nadie quien se oponga, por eso nuestra duda de que no saben de lo que están tratando…..ALTO.- Muchos mexicanos han muerto por falta de medicamentos contra el cáncer en los dos primeros años de la administración morenista, y aunque los familiares han protestado y vuelto a protestar, nadie los escucha, tampoco se hace nada (ni nuestros legisladores) para subsanar la falta de tales medicamentos. Pues encima de que nadie ha hecho nada para la compra de anticancerígenos, ahora discuten y amenazan con traer de nuevo y aprobar la iniciativa para desaparecer el fondo de gastos catastróficos, que entre otras cosas atiende cáncer y otras 65 enfermedades terribles, graves y costosas como cuidados natales, malformaciones congénitas, madres con bebés recién nacidos en terapia intensiva, enfermedades infectocontagiosas, cánceres infantiles, de mama, de próstata y hasta trasplantes. Pues ante la desaparición del referido fondo, todos esos mexicanos afectados por los males señalados quedan condenados al abandono y a la muerte por falta de atención. Por eso volvemos a preguntar si nuestros diputados estarán enterados de lo que insisten en discutir y aprobar. Todavía no se darán cuenta de que entre las víctimas potenciales a todos esos males están sus familiares, y sus familiares más cercanos como para que de pronto se olviden de la gravedad de lo que discuten y de que un día han de alcanzar con esa desgracia a sus propios parientes…..CALMA.- Ayer, tras la fallida discusión de la iniciativa, que hubo de posponerse la discusión y votación ante la presión de PRI, PAN, PRD y MC, algunos legisladores morenistas aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso desde hace tiempo los preparativos suficientes para evitar que con la desaparición de fondos y fideicomisos haya repercusiones en la salud de los mexicanos, que aun con los fideicomisos y fondos desaparecidos fluirán los recursos necesarios para que no se afecte la salud del pueblo. Aunque…en los dos años de la administración de AMLO han muerto miles de niños, y adultos, por falta de medicamentos anticancerígenos y nadie ha metido ni las manos. Los familiares de las víctimas han hecho escándalo y medio, han tratado de hacer lo necesario para que el jefe de la nación entienda la gravedad de sus acciones, pero por más ruido hecho, hasta ahora no ha habido forma alguna de reponer los susodichos medicamentos. Que la corrupción, que los precios inflados, que las ladronadas, que las indecencias en los hospitales, quizá tengan razón, que se haga lo que se tenga que hacer para que no pase una irregularidad más, pero que no se detenga la atención a los enfermos y que se les dote de los medicamentos que están necesitando y a los que tienen acceso por derecho natural. O sea, si la desaparición de los fondos y fideicomisos está basada en el combate a la corrupción, antes de aplicarla debieron prever la falta de medicamentos, debieron procurar el abasto de medicinas y recursos para la atención de otros enfermos mientras se normalizan las cosas con la desaparición de los programas, pero hasta parece hecho adrede, de tomar decisiones sobre las rodillas no para resolver un problema, sino para crear muchos otros…..CÁRCEL.- No dudamos, nosotros no tenemos ninguna duda de lo que dicen del pasado, que los fondos y fideicomisos fueron origen de una y mil, o millones de sorprendentes fortunas familiares, pero…bueno, pues que se castigue a los ladrones, no a los enfermos. Aparte, el gobierno tiene pelos y señales de las raterías en que navegaba este país, ¿o navega? Qué le falta para mandarlos traer y hacerles un esculque general hasta saber cuánto se robaron y cuánto deben regresar. Algo nos dice que el jefe de la nación está hecho pelotas con ese particular, que no haya qué hacer y no quiere meterse al pasado, pero lo hace o lo menciona más que ir por los ladrones, para vender humo a los electores en la siguiente votación. Ojalá que pasara a todos los sospechosos por la báscula y que, no los meta a la cárcel, pero que les quite o todo o la mayor parte de lo que se robaron, porque serviría más eso, que recupere algo del gran botín, antes que ponerlos tras las rejas, porque encarcelados hay que seguir alimentándolos allá adentro, y eso saldrá junto con pegado. Mejor que ni los volteen a ver, pues saldrá más caro el caldo que las albóngidas…..S.O.S.- El crucero de 5 de Febrero e Independencia está convertido en otro de los más socorridos por accidentes viales en la ciudad desde que se cambió la preferencia. Persiste la confusión de los conductores y la autoridad no hace más que lamentarlo. Total, ya tuvo la equivocación de quitarle la preferencia a 5 de Febrero, que se acuda a otro recurso: Obligar el alto a los dos sentidos, que no lleve preferencia ninguna de las arterias para que se detengan los dos lados de la circulación y que pase, obvio, el que haya llegado primero a la bocacalle. Es una sugerencia, claro. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

