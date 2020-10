“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Claro, Durango debía estar en semáforo rojo

Nunca debió levantarse la emergencia de junio

Los contagios y muertes siguen incontenibles

El pueblo debe hacer lo necesario para su cuidado

Herrera: Fluirán los recursos de fideicomisos

“Nada más falta que pronto Durango pase a semáforo verde a pesar de que los contagios y muertes llegan a su punto más crítico de la pandemia…”

Juan Pueblo

Durango, sin exagerar, debe regresar pronto al semáforo rojo. Los contagios y muertes están desatados, no hay forma de contener la calamidad que sigue minando a la sociedad…..AUXILIO.- El doctor Sergio González Romero puso el grito en el cielo antier cuando suplicó y hasta rogó que nuestro estado regrese al semáforo naranja, pero en realidad debía retornar al rojo…..ERROR.- Durango no estaba para levantar la emergencia en junio pasado. Lo hicieron, ahí están las consecuencias en contagios y muertes, debemos regresar al confinamiento, independientemente de que funcionen o no los distintos negocios no esenciales…..RELAX.- Nadie sabe en base a qué la Secretaría de Salud a nivel federal determinó regresar a la “nueva normalidad” en junio, puesto que la famosa curva de contagios se hallaba en su punto más alto. No debió terminarse el confinamiento por los altísimos riesgos existentes, incluso ahora, en el mes de octubre, pero ya casi estamos en la “nueva normalidad” con todo tipo de negocios funcionando, y para completarla de acabar, sin ningún elemento positivo, también se determinó en días pasados regresar al semáforo amarillo, ya a un paso del verde, cuando…los contagios y muertes se hallan en lo más crítico. Nunca estuvimos en semejante riesgo como estamos ahora, y sin embargo, ya estamos muy cerca del semáforo verde por disposición del señor Gatell. Quién sabe a dónde nos llevan con medidas tan absurdas, quizá a la inmunidad de rebaño, que salgamos todos, nos contagiemos todos y, al final, “muera el que tenga que morir”, como dijo Donald Trump, pero todavía queda una esperanza: Que el pueblo, los ciudadanos de a pie nos propongamos escuchar los discursos de Gatell y las demás autoridades, pero que nosotros nos protejamos por decisión de cada uno, que extrememos precauciones de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que usemos cubrebocas y careta cuando sea preciso, que nos lavemos constantemente las manos, que usemos gel antibacterial y que donde sea adoptemos la sana distancia de metro y medio, por lo menos, de separación de los demás. Mucho de nuestro problema, lo mismo que de los norteamericanos y brasileños, es consecuencia a la fallida valoración del virus de nuestros presidentes, pues lo calificaron como “una gripita” que con dos pastillas se arreglaba y los tres mandatarios, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro nunca usaron cubrebocas. Trump y Bolsonaro lo usan ya, pero porque ya les pegó el covid, pero AMLO es hora que no lo usa, y millones de sus seguidores los imitan, de ahí el contagiadero y los montones de muertos en los tres países, los de más mortalidad en el mundo, precisamente por los errores de sus gobernantes. Total, ya dejemos de lado las ideas de nuestros gobernantes, propongámonos nosotros hacerle frente a la enfermedad usando de menos cubrebocas a todas horas y en todas partes, hasta en el último rincón de la casa, lavémonos las manos con la frecuencia que sea necesario, usemos la distancia siempre y evitemos lugares concurridos. Eso debemos hacerlo ya por nosotros, no por los demás, puesto que a muchos les vale, se les resbala y no se cuidan, aunque muchos de los que siguieron las ideas retrógradas de nuestros presidentes ya están muertos, y muchos otros están en vías de morir gracias a esos ejemplos lamentables….ESPERANZA.- Sobre la desaparición de los fideicomisos en México, ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, opinó: “Reitero mi compromiso de que la desaparición de los fideicomisos no va a disminuir los apoyos a las instituciones científicas y de investigación en México. Al contrario, al venir los recursos directamente de la Tesofe (?) tendrán un proceso más corto y eficiente…”. O sea, muy bonitos propósitos para justificar la desaparición de los fideicomiso, pero…la conseja popular marca con absoluta precisión que los compromisos de los políticos hay que leerlos al revés, que históricamente así ha sido con las propuestas de los distintos personajes. Tenemos nuestras reservas, pero démosle el beneficio de la duda y que, al final de cuentas, fluyan los recursos, sobre todo para la compra de medicamentos anticancerígenos y que tengan desde ahora el remedio para los posibles problemas que vengan con la desaparición pretendida del fondo para gastos catastróficos del que les platicamos ayer…..CRIMEN.- Mientras, lamentemos el ascenso incontenible de la criminalidad común, los robos pequeños, medianos y grandes están a la orden del día. Los atracos en lugares cerrados, los asaltos y hurtos a plena luz del día están al alza, pues muchos miles de trabajadores se quedaron sin su fuente de trabajo y no tienen forma ninguna de llevar algo para comer y vestir en casa. Ojalá que el gobierno entienda esa gran verdad y haga algo para empezar a recuperar los casi 12 millones de fuentes de empleo perdidos en la pandemia. La semana pasada el presidente López Obrador anunció que desde la emergencia para acá se han recuperado 160 mil empleos y el gobierno con la iniciativa privada están por poner en marcha planes emergentes que, se están tardando…el problema es que son casi 12 millones de empleos los perdidos, y 160 mil no sirven para nada… ALARMAS.- La cancelación abrupta de las actividades de la Bolsa Mexicana de Valores advierte de consecuencias inciertas, pero perjudiciales para la economía nacional. No perdamos de vista los efectos a la repentina suspensión, pues no es común y tampoco justificable. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

WhatsApp