“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Morena sigue haciéndose el hara kiri

Porfirio cancela su toma de protesta

Insiste Muñoz Ledo que es el ganador

El INE se parece a los malos árbitros

Se diluye acá cualquier posible triunfo

“En cualquier democracia, se gana o se pierde por uno. Yo gané con varias décimas, pero el INE quiere dar otra oportunidad al multimillonario Mario Delgado…”

Porfirio Muñoz Ledo

Si Morena tenía alguna posibilidad de ganar en Durango en junio próximo, la están malbaratando vilmente Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo en su afán por quedarse con el partido. Se han dado hasta con la mano del metate…..VOTOS.- Porfirio anunció el viernes pasado que este mediodía asumiría la presidencia de Morena, pues obtuvo 25.34% de las votaciones, por 25.9% de Delgado. La diferencia a su favor es de unas décimas, lo que para Muñoz Ledo es suficiente para suponer la victoria. En cualquier democracia se gana o se pierde por un voto, dijo, el caso es que esta mañana suspendió su toma de posesión…..ALTO.- Muñoz Ledo habría dicho que a pesar de que llevaba números del 2×1 durante todo el proceso, al final aparecieron cifras de empate que no indican sino el asalto a mano armada perpetrado en el mismísimo Instituto Nacional Electoral. Luego, justamente el INE trató de rectificarle a Porfirio precisando que los números no indican votos, sino el porcentaje de preferencias, a lo que Muñoz Ledo respondió que a pesar de su triunfo, con décimas o con lo que sea, el árbitro electoral de la contienda está empeñado en una nueva elección. “Está como los malos árbitros del futbol, que quisieran hasta meter ellos el gol para que ganara su favorito, pero si es necesario darles horas de compensación para que puedan empatar o ganar…”. El INE quiere darle una nueva oportunidad a Mario Delgado, que ha gastado cientos o miles de millones de pesos y ni así me ha podido vencer, dijo…..JALONEO.- Este mediodía, Muñoz Ledo se quejó de un asalto a la sede del partido, por lo que hubo de suspenderse la toma de protesta, tras lo que precisó: “Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Pido a la militancia de Morena que se pronuncie a favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance..”, en tanto que el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió: “Llamamos a todos los militantes y dirigentes de nuestro partido a poner la unidad y la institucionalidad del CEN de Morena por encima de todo…”. Antes del pronunciamiento de Ramírez Cuéllar un grupo de mujeres se posesionaron del edificio y no permitieron el acceso a nadie. Simulaban exigir derechos de género a la 4T, pero en el fondo todo mundo supone que se trata de la mano de Mario Delgado…..BRÚJULA.- Es el caso de los activistas locales que en su mayoría se abrieron a favor de los perdedores. Ningún despistado vio alguna posibilidad de triunfo de Porfirio Muñoz Ledo, de modo que termine como termine este desaguisado, nada menor, las huestes morenistas locales se quedarán chiflando en la loma. La triste realidad es que ganó Muñoz Ledo, con unas décimas o como haya sido, ganó, o sacó el mayor porcentaje y debe reconocérsele el triunfo. Si no se hace y se recurre a otras argucias, cualquier conclusión próxima, sobre todo si pretende favorecer a Delgado, quedará marcada por la leve diferencia a favor de Porfirio. Muñoz Ledo lo dijo desde el viernes pasado, el resultado le es favorable aunque sea de la mínima forma. Son tendencias las que se están registrando, le respondió el INE, pero por donde se le busque, las tendencias le favorecen y, aunque haya sido por una décima la dicha diferencia, debe reconocérsele el triunfo. Si no se hace y se acude a un nuevo sondeo y “gana” Mario Delgado, persistirá la idea del fraude, maquinado desde hace muchos días, como ha sostenido Porfirio. “Vergüenza debía de darles a Mario y sus seguidores, luego del gasto multimillonario que hicieron en todo el país, que en muchas partes parecía una campaña hacia la Presidencia de la República, y no hacia la presidencia de un partido. Hay una desproporción grande en el manejo de las cosas, pero sobre todo en el gasto exorbitante aplicado que nos gustaría saber de dónde salió ese dineral. Y bueno, quien lo sepa, que nos lo explique o que se lo explique a los fans morenistas, y que lo aclaren de manera convincente, porque justamente es lo que se está tratando de desterrar, las viejas artes prianistas en las que los susodichos sacaban quién sabe de dónde enormes cantidades de dinero, como si fuera el mago y sus trucos, cuando el país se debate en la pobreza y la carencia de servicios elementales para la población, incluyendo la ausencia de medicamentos oncológicos, pero gastando esas incalculables fortunas en promover a un candidato a la dirigencia de un partido, ¿pues de qué estamos hablando? O si eso hacen ahora por un partido, ¿qué no harán cuando tengan la posibilidad de competir por la Presidencia de México…?…..ORDEN.- Hoy, las predicciones sobre la elección en los Estados Unidos mejoran un poquito para Donald Trump, pero Joe Biden sigue punteando y con una gran diferencia que pudiera ser definitiva. La diferencia sugiere que si hoy fueran las votaciones Biden obtendría 80% de posibilidades de ganar, por 20% de Trump, aunque…en política nada es definitivo. Hasta que no se cuenten los votos no se puede dar nada por descontado. El cuento viene a colación en virtud de que Hillary Clinton, hace 4 años, tuvo una diferencia a favor muy parecida a la que tiene hoy Biden, aunque el mandatario gringo no termina de hacer nada que lo meta a la pelea desnivelada totalmente en su contra. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquiera hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

