“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Nuestro respeto al colectivo gay en Durango

También nuestra solidaridad por sus problemas

No coincidimos en ocasiones, los respetamos

La captura de Cienfuegos, vergüenza mundial

Siguen Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

“Gracias a la policía de Estados Unidos nos enteramos quiénes nos gobernaron…”

Juan Pueblo

Todo nuestro respeto para el colectivo gay en su conjunto. No coincidimos con muchas cosas, pero a ese pesar los respetamos a todos y les extendemos nuestra solidaridad por las calamidades que también viven por estos días…..ÉPALE.- Publicamos ayer, y complementamos hoy, un trabajo de varios días de investigación sobre la comunidad homosexual en Durango que nos ha valido agradecimientos, admiración y hasta una amenaza, pero no hace mella…..MEMORIA.-Ezequiel García, el líder del colectivo de la diversidad, justo ayer que lo abordamos el cantante Álvaro Sanjuán y un servidor, agradeció a Contacto hoy el que le dedicara esos espacios al colectivo que encabeza, lo que antes, para otros medios, era mofa, burlas y escarnio doloroso de quienes piensan y viven diferente…..ORDEN.- Es que, para empezar, se trata de seres humanos, de hermanos nuestros que nada más piensan distinto, pero para vivir hacen lo mismo, estudian, trabajan, pagan impuestos, hacen empresa, producen fuentes de trabajo y generan economía igual que todos. No debemos verlos como bichos raros, y menos creerlos inferiores o burlarnos de ellos…..APROBADO.- Hoy se publica la segunda parte de las ideas de Ezequiel, quien encabeza a una comunidad, pues no precisamente minoritaria, dado que según estimaciones Durango tiene más de cien mil personas que piensan diferente. La mayoría, todavía de clóset, que no lo externa por lo que usted guste y mande, pero más de cien mil personas ya no es cualquier minoría, y aunque fueran menos merecen nuestro total respeto, nuestra solidaridad y nuestra compasión porque no pocos son así por el desprecio y maltrato de sus propios familiares que los han echado de casa y tirado a la calle sin ninguna consideración. Pero bueno, ese será trabajo de los sicólogos y los terapeutas que ojalá algún día puedan entregarle buenas cuentas a la sociedad y quiten a muchos del sufrimiento eterno por pensar diferente, pero más que por eso por la discriminación, por la falta de información y de entendimiento del porqué de las cosas…..ALARMA.- Escándalo grande está corriendo por el mundo tras la detención ayer en el aeropuerto de Los Angeles del exsecretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda. Lo acusan de varios delitos, pero el principal, por vínculos con el narcotráfico. Lo capturan elementos del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) a petición de la DEA bajo la acusación de conspiración, aunque sin puntualizar en qué tipo de conspiración participó. Para los abogados norteamericanos el concepto conspiración puede ser una definición muy general que, a su vez, llevaría a la confirmación de muchas otras sospechas debidamente revisadas. Lamentable por tratarse de un distinguido miembro de nuestras fuerzas armadas que por años se creyeron blindadas contra la podredumbre que envuelve este país. Cienfuegos está en calidad de indiciado, de sospechoso pues. Veremos qué se va aclarando durante su proceso que, según estimaciones, será un proceso largo y cansado, aunque la DEA ya tiene los elementos suficientes para justificar la captura. Fue precisamente la entidad antidrogas de los Estados Unidos la que pidió la detención del exjefe castrense en México, de quien poco a poco se irán conociendo detalles que no se sabían de él. Triste y lamentable que sea la policía de otro país la que nos venga a demostrar lo mal que anduvieron nuestras instituciones, incluyendo al Ejército, la instancia más respetada y confiable en el país hasta hace poco. Advierten diversos medios de la Unión Americana que el escándalo pudiera salpicar y mucho al expresidente Peña Nieto, dado que era nada más y nada menos que su brazo derecho, y de la mayoría de las correrías siempre tuvo conocimiento…..ESPERA.- Y no se asusten, mejor prevénganse, pero se insiste allende las fronteras que, tras la detención del expoderoso Cienfuegos, la siguiente captura pudiese ser la de Felipe Calderón, pues su secretario de seguridad Genaro García Luna ha soltado la sopa como para llegar a ese extremo. O sea que, mal por donde se le vean las cosas de seguridad en este país. Los otrora poderosos Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos Zepeda están en el banquillo de los acusados y, por desgracia para ellos, los policías gringos rara vez se equivocan en sus investigaciones…..APLAUSOS.- Iván Ramírez Maldonado ha sido designado responsable del programa de becas federales en Durango. La noticia ha animado a muchos duranguenses a que el programa pueda desdoblarse sin dificultades en la entidad, puesto que el hijo del bien recordado “Chuto” Ramírez es un hombre honesto, probado y comprobado del que pueden esperarse buenas cosas. Claro que al incorporarse a Bienestar tiene que dejar las cuestiones políticas para mejor ocasión, además del verdadero merequetengue que se cargan en Morena los de allá y los de acá…..S.O.S…- El gobierno de la ciudad de París declaró el toque de queda total que prohíbe la movilidad en la Ciudad Luz, a no ser para la compra de medicinas y alimentos. El que sea sorprendido en la calle a partir de entonces va a la cárcel y para salir tendrá que pagar una multa ejemplar. El cuento viene a colación debido a que aquí en Durango se declaró también la prohibición de andar en la calle sin cubrebocas o sin usarlo correctamente. Primero dijeron que se detendría a quien se hallara en tales condiciones, pero alguien se asustó y metió reversa, ayer Jorge Clemente Mojica, del Consejo Ciudadano, salió a declarar que sí se detendrá a quienes no respeten la orden, y que la detención generará el inmediato pago con trabajo comunitario. Ojalá sea cierto, pues acá andamos por las mismas, ya está el virus tocando a nuestras puertas pero la gente sigue incrédula y restándole importancia a la amenaza. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

