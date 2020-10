“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Pasa México de los 90 mil muertos por covid

Temen que en marzo llegue a los 180 mil

No se advierte acción preventiva alguna

Hagamos entre todos algo por cuidarnos

Hacen de humo seguro de vida de policía fallecido

“Policía municipal murió en febrero pasado y las oficinas municipales no hallan la póliza para pagar la compensación que con esfuerzos ganó el cumplido guardián…”

Juan Camaney

El recuento macabro de los muertos por coronavirus en México llegó ayer a los cien mil y, de continuar como hasta ahora, a punta de equivocaciones e indiferencia oficial, para la próxima primavera los fallecimientos andarán entre 150 mil y 180 mil…..ALTO.- Los mexicanos debíamos adoptar las medidas necesarias para contener la calamidad, pero…a muchos les vale y otros siguen creyendo que es un invento del gobierno para distraer a la gente por temas políticos…..TIEMPO.- Es cierto, si todos nos propusiéramos quedarnos en casa por dos semanas, nada más por dos semanas, se rompería la cadena de contagios, evitaríamos las calamidades que ya tenemos en los distintos hospitales reservados para el Covid-19…..PENDEJOS.- Lo extraño e inconcebible es que millones de mexicanos seguimos, como bien nos calificó el gobernador de Campeche, de pendejos, llevando la enfermedad y muchas veces la muerte a casa. No obstante las tragedias que se viven todos los días en el país, y en el mundo, hay familias completas que van por la calle sin la más mínima protección y, lo peor, que tampoco hay nadie quien les llame la atención…..TITUBEOS.- Una y otra, y otra vez, se han anunciado medidas extremas para contener la expansión del virus, como sancionar a quienes anden por la calle sin motivo, castigar a quienes no lleven cubrebocas o a quienes no lo usen bien, pero…no hay quien vigile que se cumplan esas medidas. El otro día se anunció que se volvería a detener y obligar a hacer trabajo comunitario a quienes se encontraran en la calle sin razón. Más se tardaron en hacer el anuncio que en aparecer otro funcionario a desmentirlo. Mucha gente entendió ya las inconsistencias oficiales y, pues también le vale…..CULTURA.- La mayoría de los países asiáticos, incluyendo China como origen del virus, han visto pasar el coronavirus con unos cuantos contagios y unos pocos muertos. La diferencia entre aquellos pueblos y los nuestros es la cultura, la educación y el respeto de unos a los otros. Acá estamos a cien años luz de entender la realidad y adoptar las medidas necesarias. Acá alguien se confirma como portador del covid y antes que encerrarse a pasar la cuarentena necesaria para superar el problema, se desata llevando el mal a quien se atraviese. No hay empatía entre los seres humanos de esta parte del mundo, acá nos vale si contaminamos o no a los demás y, al final, mejor si logramos contagiar a otros para no ser los únicos…..LÓGICA.- El virus pudiésemos contenerlo si nos lo proponemos, primero encerrándonos en casa y, segundo, acudiendo al médico ante los primeros síntomas, no dejar que avance el mal ni una hora. El problema de muchos fallecidos es que en vez de acudir ante los especialistas de inmediato se automedicaron y esperaron a ver qué pasaba al día siguiente. Infinidad de casos fueron llevados a los médicos ya tarde, cuando poco o nada se pudo hacer, cuando el virus ya había hecho estragos en aquellas personas…..APROBADO.- Hasta ahora, por desgracia, mucha gente ha entendido que el coronavirus puede alcanzarnos a todos, pobres o ricos, chicos o grandes, hombres o mujeres. Hasta ahora hay algo de conciencia en el particular que descarta por completo la hipótesis del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien estúpidamente gritó a los cuatro vientos que los pobres debían estar tranquilos, pues el covid es solo para los ricos. Muchos se confiaron a esa gran pendejada y pagaron con su vida…..ÉPALE.- Quizá estaríamos mejor en un toque de queda con movilidad cero para evitar por cualquier vía la expansión del patógeno, como sugieren varios diputados y regidores locales. El problema posterior serían las consecuencias económicas de infinidad de negocios que, como hemos dicho, ya estaban a punto de la extinción y, con un nuevo cierre, la catástrofe no se hará esperar. No es cosa de querer o no el toque de queda, hay que ver más adelante y advertir los peligros. Es más razonable la circunstancia en que estamos, que podemos tener alguna movilidad económica y con eso cada quien aporta un poquito para evitar más cierres y más pérdidas de fuentes de trabajo. Ayer, día de San Judas Tadeo, los vendedores de flores perdieron hasta la camisa. Tradicionalmente el 28 de octubre fue uno de los mejores días para los comerciantes de flores, pero ayer no vendieron ni para sacar lo invertido. El coronavirus está pegando serio a otro sector de nuestra economía. Ojalá que quienes nos leen tengan la oportunidad de consumir algo de flores, comprarlas donde sean, pero que podamos comprarles algo para que de plano no pierdan todo. Si nos proponemos, aunque no haya un motivo especial para comprar flores, en realidad unas flores al natural en nuestra casa nos vienen bien en estos días de encierro. Si pusiéramos algo todos, evitaríamos el cierre de otra actividad terriblemente amenazada por la realidad. Nosotros hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pedimos algo de comida a domicilio, estamos tratando de consumir lo que se pueda precisamente para auxiliar a esos hermanos nuestros. Ojalá que todos podamos hacer lo propio y echarle la mano a toda esa gente que también se ha quedado sin ingresos…..TRÁCALAS.- Los hijos del querido y eficiente policía municipal Pancho Pérez, quien falleciera en febrero pasado de un infarto, aseguran que alguien en el Municipio les está haciendo “de agua” el seguro de vida que en el supuesto pagó el gobierno de la capital a distintas aseguradoras para protección de los uniformados. Si existió la tal protección, grave, porque alguien quiere quedársela, y si no, más grave, porque el Municipio lleva años haciéndonos creer que paga seguros de vida a sus policías. O sea, algo grueso se esconde en este episodio que ha trascendido a los medios. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

WhatsApp