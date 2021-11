“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Aparecen resultados de la última encuesta de TRsearch

Trae de dulce, de chile y de manteca en cosas electorales

Morena puede ganar, pero es el más rechazado

Gonzalo Yáñez y Enríquez entre los más odiados

Canadá, otro repaso a México 2-1 y casi lo deja fuera

“La mayoría en la Suprema Corte declara inconstitucional el súper regalo de dos años al presidente Arturo Zaldívar…”

Juan Pueblo

Llegan los resultados del último estudio de mercado levantado por TResearch y, la mera verdad, nos dejan más confundidos que como andábamos. Trae datos que no le entendemos, aunque nos lo expliquen con manzanas…..VOTOS.- La encuestadora, por ejemplo, advierte que Morena tiene posibilidades de ganar la próxima elección, pero en otro segmento asegura que es el partido más rechazado por la población. Entonces, ¿cómo, cómo entenderlo?…..ASEGUNES.- La encuesta asegura que respecto de la pregunta: “Y más allá de sus preferencias electorales, ¿qué partido cree que ganará la próxima elección de gobernador en 2022..?”, las tendencias dicen que en la cima están virtualmente en un empate técnico Morena y PAN, con 35% los blanquiazules y Morena con 33%, el PRI un poquito más abajo con 22%, lo que indica que si se unen PAN y PRI, como parece que sucederá junto al PRD, los números se fortalecen hasta 57% para la posible alianza. Eso es parte de lo que no entendemos, pues cómo admitir que en la interrogante ¿por cuál partido nunca votaría? Morena se lleva la mayor parte de los rechazos populares hasta en un 51%, por 21% del PRI y 15% del PAN. Llama la atención que en la encuesta no se considera a la chiquillada de Morena, PT, Verde y los que se vayan a la cargada, quizá porque en solitario ninguno de esos partidos tiene para subirse al podium. El caso es que el estudio precisa que el partido más rechazado es Morena, y los menos criticados por los ciudadanos son PAN y PRI…..ÉPALE.- Luego, en la pregunta: “Si hoy fuera la elección para gobernador, ¿por cuál partido votaría usted?”, las respuestas de la sociedad son que votaría por Morena. El partido en el poder aparece en primer lugar con 31%, seguido del PRI con 26% y el PAN 24%. O sea que, datos por de más locos que no nos precisan por dónde habrá de correr el agua, sino por el contario, por momentos gana y por mucho Morena aun cuando es el partido más rechazado…..ÓRALE.- Luego, en la pregunta de: “Independientemente del partido por el que votará esta elección, ¿con cuál partido se identifica más?”, ahí el PAN es el mandón, pues sube hasta 32%, por 29% de Morena y 24% del PRI…..NÚMEROS.- Respecto de las variables electorales: Identidad-voto-percepción de triunfo-rechazo a partidos, otra vez vuelve a calificar a la cima el Partido Acción Nacional con 32%, seguido por Morena con 29%, por el PRI con 24%. Y en cuanto a la intención del voto por partido para gobernador, Morena se va adelante con 31%, por 26% del PRI y 24% del PAN, sin embargo, en la percepción de triunfo, el PAN es el trinchón con 35%, por 33% de Morena y 22% del PRI y, otra vez, en cuanto al partido más rechazado, el más repudiado vuelve a aparecer Morena con el 51%, por 21% del PRI y 15% del PAN…..FIGURAS.- Y, en cuanto a las figuras que aspiran a la gubernatura, en el renglón de ¿qué opinión tiene de…? Jorge Salum aparece con 27% buena , 23 por ciento regular y 38% mala; Gonzalo Yáñez registra con un 14% buena, 20% regular y 50% mala; Esteban Villegas tiene un 22% de opiniones buenas, por 20% regulares y 35% malas, mientras José Ramón Enríquez, el más castigado por los ciudadanos, califica con 14% de opiniones buenas, 21% regulares y con el 54% de malas, resulta el más rechazado; Francisco Javier Castrellón aparece con 17% buenas, 29% regulares y 24% malas. Enrique Benítez se lleva 12% de opiniones buenas, 23% regulares y 49% malas. Manuel Espino, junto con Maribel Aguilera, con 8% de opiniones buenas, son los más rechazados. Juan Carlos Maturino Manzanera tiene 15% de opiniones buenas, 31% regulares y 16 por ciento malas, en tanto que Marina Vitela, la alcaldesa de Gómez Palacio califica con 14% de opiniones positivas, por 27% de regulares y 26% negativas. Héctor Flores tiene 16% de opiniones buenas, 18% irregulares y 21% malas…..ZAFIS.- Ayer comentamos que el arquitecto Adrián Alanís Quiñones califica de buena manera entre los aspirantes más aventajados hacia la candidatura de la alianza por México y, sin embargo, en TRsearch no aparece en ninguna de las interrogantes. Tampoco aparece en otros estudios por razones que nadie conoce, y ni modo que nos vengan a decir que nadie identifica al exsecretario de gobierno. Por más que buscamos tampoco aparece Jaime Rivas Loaiza en ninguno de los segmentos. Algo no cuadra en los números, que parecen “copeteados” en la mayoría de los casos. Esas disparidades son las que ponen a pensar a los expertos y a concluir que se trata de un estudio, nada más, que no es ni tantito la realidad de lo que puede suceder el día de la elección. La única y valedera encuesta, mucho se ha dicho, es la votación del primer domingo de junio. Aparte, como se dice en el trabajo de TRsearch, los resultados pueden tratarse del día, la hora y las condiciones en que se hicieron las preguntas, pero el resultado final será el que arrojen las urnas el día de las votaciones. Mientras, cualquier estudio, como el analizado, pueden prestarse hasta a la chunga, dado que a veces incluyen datos medio jalados de los pelos, pero en fin, esperemos a la encuesta definitiva, que será la valedera…..ALTO.- El Municipio volverá a montarse en su macho para pintar otras ciclovías, pues vuelve a tropezarse con la misma piedra, de no consultar a nadie y a decidir, aquí y allá serán las nuevas ciclovías. Pues ya tienen la oposición de la gente en el oriente de la ciudad, que crecerá en el momento en que empiecen a tirar el dinero delimitando la mentada “ciclovía”…..PATIZA.- México, finalmente, ha ido dilapidando por Estados Unidos y Canadá el prestigio de líder del área en materia futbolera. Van dos derrotas por de más dolorosas que tantito y dejan fuera a los “ratones verdes” del mundial de Catar. Esa es la realidad de nuestro futbol. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

WhatsApp