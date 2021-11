“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Marina pedirá licencia para ir por la candidatura

Juan Camaney

Sin mover un dedo, prácticamente, Marina Vitela se ha colocado entre los dos o tres primeros a la candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional. En dos semanas, anuncia la alcaldesa, pedirá licencia para dedicarse por completo a la pepena…..AGUAS.- Vitela es la única que no le ha dedicado más tiempo a la búsqueda de la candidatura y aun así está muy bien colocada, lo que quiere decir que con poquito que le meta podrá asegurar la estafeta morenista…..APROBADO.- Siempre que le preguntan, Marina responde que le gustaría la candidatura, aunque reconoce que no depende de ella, sino de las decisiones del partido. Y es cierto, porque Morena no precisamente está obligado a llevar a una mujer en la papeleta principal. Aun así, la presidenta municipal de Gómez Palacio sin querer queriendo se ha posicionado entre los dos o tres prospectos más cercanos a la estafeta morenista…..PRESIÓN.- Marina, está por encima de Gonzalo y Enríquez, sus adversarios más difíciles en Morena. Gonzalo, sin embargo, revelan hoy los relatos nacionales, está presionando tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al presidente de Morena, Mario Delgado, para que le den la estafeta estatal. Sobra decir que la decisión final habrá de depender de los negocios de hoy en día entre Morena y PT y sobre todo, cuántos votos quiere sacrificar Morena poniendo a Alejandro, dado que las últimas encuestas aparecidas lo ubican en tercero o cuarto lugar de posibilidades, después de Marina, Enríquez y Maribel Aguilera, que presentan mejores números que el propietario del PT en Durango. Las diferencias entre Gonzalo y sus adversarios es que el PT tiene trato directo tanto con AMLO como con Mario Delgado, algo de lo que no pueden presumir Marina, Enríquez y Maribel. Ese sería el plus entre el petista y los otros suspirantes por la candidatura de Morena…..TIEMPOS.- Morena, trasciende hoy, puede irse hasta marzo próximo para anunciar a su abanderado, cuestión que extendería todavía dos meses más los jaloneos entre los pretensos, dado que el IEPC determinó hasta enero para la elección de los suspirantes. Es lo correcto, que los candidatos aparezcan hasta el tercer mes del año, pues ninguno que se postulara antes resistiría el golpeteo amigo en caso de un “destape” temprano. Mientras, en los próximos cuatro meses los de la Alianza por México tendrían espacio para las maniobras, y sobre todo, para fortalecer las expectativas sobre la creación de la coalición, puesto que a estas alturas y por más que digan que están arreglados, en la realidad no se han puesto de acuerdo en cómo nominar al candidato y por ese solo detalle pudiera hasta caerse la alianza, toda vez que PRI y PAN creen merecer la primicia de elegir al “bueno”. Esa, si tantito me apuran, es la principal diferencia por la que no se ha formalizado la alianza hasta este momento y que amenaza la integración del grupo…..ÉPALE.- Especialistas médicos en Durango sostienen que nuestra capital consume un agua tan contaminada o peor que la que toman en La Laguna. Nuestro vital elemento trae el mismo o más arsénico que el que ingieren en los municipios laguneros. Todos los días están apareciendo enfermos por complicaciones de la tiroides, y su origen no es más que el arsénico que consumen. O sea que, si en La Laguna no aceptan el programa Agua Saludable, que se lo traigan para la capital, que empiecen a trabajar y que se haga lo necesario para evitar el agua envenenada. El problema, dicen los médicos, no es de ahora, data de muchos años atrás, toda vez que el primero al que se le trató el tema fue al ex gobernador Maximiliano Silerio Esparza, pero ni él ni sus sucesores hicieron nada para atacar ese gravísimo problema por el que mucha gente ha enfermado y en casos con graves complicaciones…..ACCIÓN.- Si alguien dudaba de la seriedad del proyecto del Arq. Adrián Alanís Quiñones, puede referirse a los varios espectaculares que aparecieron esta semana en la ciudad en los que se advierte que está con todo en la búsqueda de la candidatura por su nuevo partido, Acción Nacional. El que no aparezca en distintos segmentos de diferentes encuestas no parece arredrarlo, sino más bien todo lo contrario, para lo que dispone de cuatro largos meses, sus días y sus noches, para ir consolidando la aspiración que, como puede advertirse, trae la bendición total del jefe político de la entidad, José Rosas Aispuro Torres, como también la lleva Jaime Rivas Loaiza, quien igual que Alanís, no aparece en las recientes encuestas aplicadas en la entidad…..ÉPALE.- Y sí, sería bueno que nuestros amigos suspirantes nos digan para qué quieren la candidatura si en los hechos, quien resulte el favorecido, llegará a la gubernatura de Durango a administrar la pobreza, las penurias y las lástimas, o pregúntenle a nuestro mandatario estatal todo lo que ha batallado para sacar del atolladero a ese toro bufante. 