“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿Enríquez es inocente o finge demencia?

Niega el poder de veto de AMLO y de Aispuro

Gonzalo apuesta que al final irá en la boleta

Surge una posible segunda opción en el PAN

Esteban, creen varios, se afianza en el PRI

“No podrán intervenir en la selección del candidato de Morena, ni AMLO ni Aispuro…”

José Ramón Enríquez

José Ramón Enríquez peca de inocente cuando afirma que ni Andrés Manuel López Obrador ni José Rosas Aispuro Torres podrán intervenir en la nominación del candidato estatal de Morena y la probable alianza Va por México…..ORDEN.- Es que, son precisamente López Obrador y Aispuro Torres quienes están moviendo las pitas y quienes han vetado y botado a muchos de los suspirantes inscritos desde semanas atrás. Una de dos, José Ramón en verdad es inocente o finge demencia…..MEMORIA.- Andrés Manuel ha de ser bien buena onda, o bien buena gente, pero también entiende que el poder no se comparte. Que si se tiene, se ejerce y no se le convida a nadie. En otras palabras, Enríquez anda tocando puertas equivocadas y piensa que ya tiene todo amarrado. Ni Ricardo Monreal ni Marcelo Ebrard pueden garantizarle nada, y son quienes más le han dado cuerda. Sería distinto si la confirmación viniera del inquilino de Palacio Nacional…..RETO.- Alejandro González Yáñez, mejor conocido como Gonzalo en los rumbos de la Lucio Caguamas, aseguró ayer que paga doble contra sencillo a que irá en la boleta, que en el momento preciso será ratificado por la dirigencia nacional de Morena como uno de sus candidatos, de modo que, podemos identificar una lucha intensa entre morenos o de menos entre prospectos inscritos por la candidatura, como se advertía hace varios meses, en la que se anticipaba que al final Gonzalo y Joserra terminarían pegándose hasta con la mano del metate, y aunque ahora la lucha es de baja intensidad pronto empezarán a pegarse con lo que tengan a la mano, no nada más con la mano del metate y veremos de qué cuero salen más correas. Ahí queda la apuesta del petista que refiere directamente las posibilidades de Alma Marina Vitela, Maribel Aguilera y Santiago Fierro. No pocos creen que la cuesta está demasiado pronunciada para Gonzalo, pero insisten en que es más importante el cabildeo que el PT ha hecho ante López Obrador, directa o indirectamente…..CALMA.- Aunque Enríquez asegura que él fue electo en primer lugar de la lista de cuatro, no es cierto, fue anunciado en tercer lugar, solamente antes que Santiago Fierro, pero estuvieron, Maribel en primer lugar, Marina en segundo y Fierro en cuarto. También asegura que la gente elegirá al candidato, a él pues, de forma directa en las encuestas, pero así no son las encuestas. Los estudios de mercado son abiertos, casi casi al azar, en los que se busca obtener la mejor información de los prospectos, y por muchos simpatizantes que tenga, si no son tomados en cuenta por los encuestadores, ya valimos, o ya valieron. Además, si la dirigencia nacional concluye que por equidad de género debe ir una dama, los varones andan saltando como esquite, así tengan las mejores carretadas de simpatías. No les servirán de mucho…..BOTONES.- Enríquez, al asegurar que ni AMLO ni Aispuro podrán intervenir en la nominación del candidato, habría que recordarle que fue alcalde y es senador gracias precisamente a José Aispuro. Desdeñar el poder que tienen los mandatarios es engañarse a sí mismo, es querer fingir demencia, especialmente cuando se tienen en la mano los pelos de la burra…..NOMBRES.- El fin de semana pasado comentamos a ustedes que mientras en el PRI tienen todo resuelto a favor de Esteban Villegas, en el PAN quieren proponer a Héctor Flores, aunque…de última hora ha empezado a sonar la especie de que junto al secretario de gobierno se pudiera incluir una segunda opción. Un segundo nombre que, sin embargo, no se ha escogido. La segunda opción tendría que seleccionarse de entre las decenas de suspirantes que se quedan tanto en el tri como en el blanquiazul. Y como la baraja de prospectos es amplia, no tenemos en este momento ni el más remoto dato de quién pudiera erigirse como el infalible plan “B”…..ASEGUNES.- Sobra suponer que en el “prian” tienen trabajo para semanas o meses en la decisión final. Es que ni PRI ni PAN aceptan quedarse mirando y permitir que el otro sea quien proponga. Las dos franquicias alegan tener mano en la designación y, como hemos dicho, creen que el resultado del pasado proceso electoral los ubica en la primera posición para nominar. El PAN dice que rescató al PRI de la hoguera, que el tricolor estaba condenado a la extinción, por lo menos, y que su aceptación de alianza permitió que el Partido Revolucionario Institucional reviviera, que se levantara de entre las cenizas, mientras los priistas aseguran que por el número de votos obtenido el PRI tiene más que merecido el escoger al candidato. Esto es, que cuando el PAN acepte la exigencia priista, ese día confirmaremos o negaremos las expectativas de Esteban Villegas o de Héctor Flores y/o de quien pudiese ser la tal segunda opción…..HELADAS.- Nuestro comentario sobre las posibilidades de Flores ha venido a levantar toda suerte de encorajinamientos, un verdadero balde de agua fría, pues eran muchos los inscritos, entre los que hay quienes creen que el actual funcionario estatal no aparece en las expectativas de victoria y que en un momento dado serían otros los de mejores posibilidades, sin reconocer que el que manda, manda, y aunque le queden pocos meses en el mando seguirá mandando a la hora en que el PAN haga su “destape”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

